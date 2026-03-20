Книга Роберта и Ангелины Такер «Если Господь не созиждет дома» посвящена вопросам христианского брака и построения крепкой семьи на основании библейских принципов. Авторы рассматривают семейную жизнь как совместный духовный путь, в котором муж и жена учатся любви, взаимному уважению и ответственности друг перед другом.

В книге раскрываются важные темы семейных отношений: доверие, верность, прощение, духовное единство супругов и воспитание детей. Особое внимание уделяется роли веры и совместной духовной жизни в укреплении брака.

Опираясь на библейские тексты и практический опыт, авторы предлагают духовные принципы и советы, которые помогают супругам строить гармоничные и устойчивые отношения.

Книга будет полезна супружеским парам, готовящимся к браку, служителям и всем читателям, интересующимся христианским взглядом на семейную жизнь.

Роберт и Ангелина Такер - Если Господь не созиждет дома - Божьи ключи к процветающему браку

Waverly, NY: Zion Christian Publishers, 2020. – 233 с.

ISBN 1-59665-934-3

Роберт и Ангелина Такер - Если Господь не созиждет дома – Содержание

Вступление

Стройте согласно Образцу

Глава 1. Обоснование Божественного порядка Дом, наполненный Его славой - Пробуждение последних дней - Подготовка к брани последних дней - Возможность спасти других - Обетования о детях в Ветхом Завете - Брак как пример взаимоотношений между Христом и Церковью - Лидерство в семье и лидерство в церкви

Глава 2. Созидание брака Совершенное Единство, установленное Богом - Плавильный котел для ваших различий - Трехгранные отношения - Взирая на Господа, а не друг на друга - Завет между мужчиной и женщиной перед Богом - Полностью отдавая себя друг другу - Новая структура власти

Глава 3. Божий план и назначение для жены Понимая роли, данные Богом - Богом данное лидерство - Когда мы становимся целью для сатаны - Не пытайся его изменить

Глава 4. Акт повиновения Выбирая повиноваться - Повиноваться значит делиться - Проходя под жезлом

Глава 5. Способствуя изменениям в муже Есть ли надежда на изменение? - Слово апостола Петра к женам - Целомудренное поведение - Кротость - Молчаливый дух - Сарра - Положительные уроки из отрицательных примеров - Муж принимает неправильные решения. Как к нему обратиться?

Глава 6. Старшие назидайте младших Любить мужей - Поддерживая огонь в очаге - Сохраняя брак в чистоте - Определяя его мотивы - Любить детей - Быть целомудренными - Быть чистыми - Попечительными о доме - Атмосфера в доме - Порядок внутри ваших границ - Охраняя ворота дома - Быть добрыми - Покорными своим мужьям

Глава 7. Божий план и назначение для мужа Принимая на себя Богом данное лидерство - Характер Божьего лидерства - Прогрессивное лидерство - Верные приоритеты - Бог - Жена - Дети - Церковь и служение Телу Христа - Служение неспасенным - Работа - Другие интересы - Облекитесь в священнические одежды - Искореняя беззаконие - Как ухаживать за королевой - Нежный генерал - Решая решиться

Глава 8. Создан, чтобы нести мужские обязанности Обеспечение - Распорядитель финансов - Вы тоже родитель - Духовный покров

Глава 9. Любовь в доме Что такое истинная любовь? - Не огорчайте ее - Любить ее, как себя

Глава 10. Питая и грея Направляя к совершенству - Согревая возлюбленную - Проявляя любовь и привязанность - Хваля и одобряя

Глава 11. Важность общения Делитесь тем, что в сердце - Повинуясь друг другу

Глава 12. Ценность детей Вечное наследие - Выпущенные стрелы - Цветущие ветви оливы

Глава 13. Покажи и расскажи – как учить дома Пример Иисуса - Используя всякую возможность - Молитесь за них - В мире, но не от мира - Освященные ради них - Завоюйте их внимание - Давайте начнем - Важно задавать вопросы - Они следуют за лидером

Глава 14. Наставление Процесс сужения - Как наставлять детей - Свобода в ограничениях - В каких сферах необходимо наставление - Знать Святое Писание и узнавать Божий голос - Послушание - Ответственность - Уважение - Этикет - Как работать - Как мудро распоряжаться финансами - Как участвовать в беседе и проявлять интерес к другим - Подготовка к браку - Подготовка к Божьему призванию

Глава 15. Обучение, дисциплина и исправление Для их же блага - Божий путь исправления - Освободите их от глупостей - Как и когда наказывать детей - До какого возраста - Божий завет с Давидом - А если отказываются исправляться? - Противление, спровоцированное родителями - Лицеприятие - Неисполненные обещания - Мало ответственности или ее отсутствие - Отсутствие привилегий - Отсутствие границ - Отсутствие времени, посвященного лично им - Недостаток общения - Недостаток похвалы, одобрения и проявленной любви - Недостаток снисхождения - Повышение голоса - Непоследовательность и непослушание самих родителей

Глава 16. Смотря в будущее Понять Божье предназначение - Защита в доме - Защита морали - Постановка цели - Период ухаживаний – как хранить себя в чистоте

Глава 17. Нерушимость брака Первоначальный план Бога - Божий взгляд на развод и повторный брак - Современный взгляд на развод - Учение Эразма - Учение о незаконном браке - Учение об обручении - Итог - Развод до принятия спасения - Слово пасторам и миссионерам - Проявите к ним милость

Глава 18. Быть дедушкой и бабушкой – бесценно С задачей справились - Как обеспечить надежность наших вложений - Как обеспечить непреходящее наследие

Глава 19. Заботясь о тех, кто достиг золотых лет

Глава 20. Ободритесь и не сдавайтесь

Следуйте курсу