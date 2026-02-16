«От Иерусалима до края земли» Рут Такер — это масштабное полотно истории христианства, представленное через живые и детальные биографии тех, кто нес евангельскую весть народам. Автор отходит от сухих исторических дат и академических выкладок, фокусируясь на человеческих судьбах: их триумфах, трагических ошибках, моментах глубокого отчаяния и невероятного мужества. Книга прослеживает путь миссии от первоапостольской церкви до современных глобальных движений, показывая, как личности — от Франциска Ассизского и Уильяма Кэри до Эми Кармайкл и Билли Грэма — формировали облик современного христианского мира.

Особенность подхода Такер заключается в её предельной честности: она не идеализирует миссионеров, а показывает их реальными людьми со своими слабостями, культурными предрассудками и семейными трудностями. Автор уделяет значительное внимание роли женщин в миссии, которая часто оставалась в тени официальной истории, и анализирует влияние колониализма на распространение веры. Этот труд служит не только справочником по истории миссий, но и мощным источником вдохновения, напоминая, что за каждым великим духовным пробуждением стоят люди, которые откликнулись на призыв и были готовы идти в неизвестность ради провозглашения Божьего Царства.

Пер. с англ. - СПб.: «Мирт», 1998. - 528 с.

ISBN: 5-88869-039-2

P. Такер - От Иерусалима до края Земли – Содержание

КАРТЫ И ТАБЛИЦЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОТ АВТОРА

ЧАСТЬ I. НЕУКЛОННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

Глава 1. РАННИЕ ВЕКА: БЛАГОВЕСТИЕ В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ Апостол Павел - Поликарп - Перпетуя - Ульфила - Патрик - Колумба

Глава 2. РИМСКИЕ МИССИОНЕРЫ: МАССОВЫЕ ОБРАЩЕНИЯ Бонифаций (Уинфрид) - Ансгар (Анскар) - Раймунд Луллий (Лулл) - Лас Казас (Лас Касас) - Франциск Ксаверин (Франсуа Ксавье) - Маттео Риччи

Глава 3. ПРОДВИЖЕНИЕ МОРАВСКИХ БРАТЬЕВ: РАССВЕТ ПРОТЕСТАНТСКОГО МИССИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ Граф Николай Людвиг фон Цинцендорф - Христиан Дэвид и Ханс Эгеде - Георг Шмидт

Глава 4. МИССИОНЕРЫ СРЕДИ АМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ: В ПОИСКАХ «БЛАГОРОДНОГО ДИКАРЯ» Джон Элиот - Семья Мейхью - Дэвид Брейнерд - Элиейзер Уилок - Дэвид Цейзбергер - Айзек Маккой - Маркус и Нарсиссия Уитман



ЧАСТЬ II. ВЕЛИКИЙ ВЕК

Глава 5. ЮГ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ПРОТИВ ДРЕВНИХ ВЕРОВАНИЙ Уильям Кэри - Семья Адонирама Джадсона - Джордж и Сара Бордман - Генри Мартин - Александр Дафф

Глава 6. ЧЕРНАЯ АФРИКА: «КЛАДБИЩЕ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА» Роберт и Мэри Моффат - Дэвид Ливингстон - Генри М. Стэнли - Джордж Гренфелл - Александр Макей - Мэри Слессор

Глава 7. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: «ВАРВАРЫ НАМ НЕ НУЖНЫ» Роберт Моррисон - Карл Ф. А. Гутцлафф - Семья Хадсона Тейлора - Джонатан и Розалинд Гофорт

Глава 8. ОСТРОВА В ТИХОМ ОКЕАНЕ: ПРОПОВЕДЬ В «РАЮ» Генри Нотт и миссионеры «Дафф» - Хирам Бингэм и миссии на Гавайских островах - Джон Уильямс - Джон Г. Паттон - Джеймс Чалмерс - Джон Колридж Патсон - Флоренс Янг



ЧАСТЬ III. РАСШИРЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Глава 9. ЖЕНЩИНЫ-МИССИОНЕРКИ: «ВТОРОСОРТНЫЕ ГРАЖДАНЕ» Шарлотта (Лотти) Дигз Мун - Эми Кармайкл - Мод Кэри - Джоанна Винстра - Глэдис Эйлворд - Хелен Роузвиер

Глава 10. СТУДЕНТЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ: ОТРЕКАЯСЬ ОТ БОГАТСТВА И ПРЕСТИЖА Ч. Т. Стадд - Джон Р. Мотт - Роберт Е. Спиер - Самуэль Цвимер - Флетчер Брокман - Стэнли Джонс

Глава 11. МИССИОНЕРЫ ВЕРЫ: ПОЛАГАЯСЬ ЛИШЬ НА БОГА А. Б. Симпсон и Христианско-миссионерский совет - Роланд Бингем и Суданская внутрення миссия - Питер Камерон Скотт и Африканская внутренняя миссия - Ч. И. Скоуфилд и Центрально-американская миссия - Джо Морено и Миссия новых племен - Пит Флеминг и «Операция аука* - Элиза Дэвис Джордж и Местная внутренняя миссия Элизабет



ЧАСТЬ IV. ПОТРЕБНОСТЬ В СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Глава 12. МЕДИЦИНСКИЕ МИССИИ: «АНГЕЛЫ МИЛОСЕРДИЯ» Уилфрид Гренфелл - Ида Скаддер - Джесси и Лео Халиуелл - Карл Бекер - Вигго Олсен

Глава 13. ПЕРЕВОДЧИКИ И ЛИНГВИСТЫ: «БИБЛИЯ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ» Уильям Камерон Таунсенд - Кеннет Пайк - Марианна Слокем - Рейчел Сейнт - Мирон Бромли

Глава 14. РАДИОВЕЩАНИЕ И ЗВУКОЗАПИСЬ: ГЛУШЕНИЕ РАДИОПЕРЕДАЧ Кларенс У. Джоунс и ВБИХ - Джон Брогер и Дальневосточная радиовещательная компания - Пол Фрид и Трансмировое радио - Питер Дейнека и Славянское евангельское общество - Джой Риддерхоф и Евангелическая звукозапись

Глава 15. МИССИОНЕРСКАЯ АВИАЦИЯ: ПОЛЕТ НАД ДЖУНГЛЯМИ Элизабет (Бетти) Грин - Нейт Сейнт - Авиация джунглей и радиослужба - Глисон Ледьярд - Марк Пул - Клэр Маккомбе



ЧАСТЬ V. ПОЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МИССИОНЕРОВ

Глава 16. МУЧЕНИКИ ДВАДЦАТОГО ВЕКА: «ЯНКИ, ВОН!» Бетти и Джон Стэм и китайские мученики - Пол Карлсон и мученики Конго - Бетти Олсен и мученики Вьетнама - Чет Биттерман и мученики Латинской Америки

Глава 17. МИССИИ ТРЕТЬЕГО МИРА: УСТРЕМЛЕННОСТЬ МОЛОДЫХ ЦЕРКВЕЙ Рочунга Пудейте - Фесто Кивенджере - Луис Палау - Филипп Тенг - Пол Йонги Чо

Глава 18. НОВАЯ СТРАТЕГИЯ И МЕТОДЫ: УСТРЕМЛЯЯ ВЗОР В МИР ЗАВТРАШНИЙ Р. Кеннет Стрейчен - Боб Пиерс и Международное мировое видение - Брат Эндрю и Открытые двери - Дональд Макгавран - Ральф и Роберта Уинтер - Дон Ричардсон



ПОСЛЕСЛОВИЕ

МИССИОНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

ПРИМЕЧАНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

ИЛЛЮСТРАЦИИ