Такер - Преображенные из славы в славу

Такер - Преображенные из славы в славу
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics

Книга Роберта А. Такера «Преображённые из славы в славу. Дар покаяния» посвящена духовному преобразованию человека через покаяние и действие Божьей благодати. Автор рассматривает покаяние не только как начальный шаг на пути веры, но и как постоянный процесс внутреннего обновления, который приводит верующего к более глубокому общению с Богом.

Опираясь на библейские тексты, Такер раскрывает духовное значение покаяния, его роль в очищении сердца и восстановлении отношений человека с Богом. Автор показывает, что истинное покаяние является даром Божьим, который ведёт к преображению жизни и духовному росту.

В книге поднимаются темы смирения, внутреннего обновления, освящения и постепенного преобразования человека по образу Христа.

Издание будет полезно всем, кто стремится глубже понять значение покаяния, укрепиться в духовной жизни и приблизиться к Богу.

Роберт А.Такер - Преображенные из славы в славу - Дар покаяния

Waverly, NY: Zion Christian Publishers, 2020. – 83 с.

ISBN 1-59665-933-5

Роберт А.Такер - Преображенные из славы в славу – Содержание

  • 1. Время возрождения - время для покаяния

  • 2. Что такое покаяние?

  • 3. Непрерывный процесс изменения

  • 4. Работа, производимая Божественным сожалением

  • 5. Процесс преображения в человека Божьего

  • 6. Готовьте путь

  • 7. Божий план восстановления

  • 8. Свидетельства истинного покаяния

  • 9. Преображенные от славы в славу

Views 51
Rating 5.0 / 5
Added 21.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

