Такер - Великий голос Божий

В 1980 году состоялось моё первое путешествие заграницу на Филиппины. Поскольку на тот момент я был совсем неопытный путешественник, я купил билет только в одну сторону. Прилетев в Манилу, я решил купить обратный билет на рейс через две недели. Но оказалось, что все билеты уже были раскуплены, и ближайший рейс, на который я мог попасть, ожидался только через несколько месяцев. Авиакомпания внесла моё имя в список ожидающих, и я вышел из аэропорта, так и не зная дату отлёта домой. Я, конечно, был сильно расстроен. Я позвонил жене Ангелине, чтобы объяснить ей сложившуюся ситуацию, и попросил её молиться, чтобы мне, как можно скорее, приобрести обратный билет.

Две недели спустя я стоял в аэропорту и ждал, не окажется ли в самолёте свободного места. В тот день Ангелина очень переживала о моём возвращении домой и всю ночь не сомкнула глаз. До шести часов утра она молилась, прося Господа успокоить её сердце и сказать, вернусь ли я в этот день домой или нет. Дух Святой побудил её читать Библию. Хотя на тот момент особого желания читать у неё не было, она понимала, что Господь лучше знает, что нужно делать. Она открыла 6 главу книги пророка Исаии. Читая её, она остановилась на словах: «и с двумя летал» (2 стих). В этот момент она почувствовала мир Божий и уверенность в том, что я был на пути домой.

В шесть часов вечера в аэропорту Манилы (в США было как раз шесть часов утра) я сел в самолёт с двумя товарищами, которые прилетели из Гонг-Конга и присоединились ко мне на рейс до США. Как Господь и сказал жене, я «летел с двумя». Бог даровал ясное и утешающее слово моей супруге! Богу доставляет удовольствие общаться со Своим народом.

Бог сотворил нас для того, чтобы мы радовали Его и пребывали в общении с Ним. Как прекрасно осознавать, что Бог желает говорить лично с нами и позволяет нам знать Его голос! Писание говорит, что Господь ежедневно встречался с Адамом и Евой в Эдемском саду: «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня» (Бытие 3:8).

Роберт А. Такер - Великий голос Божий - Как слышать Его и отвечать Ему

Waverly, NY: Zion Christian Publishers, 2021. – 143 с.

ISBN 1-59665-937-8

Роберт А. Такер - Великий голос Божий – Содержание

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Предисловие