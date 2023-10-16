Такер - Великий голос Божий
В 1980 году состоялось моё первое путешествие заграницу на Филиппины. Поскольку на тот момент я был совсем неопытный путешественник, я купил билет только в одну сторону. Прилетев в Манилу, я решил купить обратный билет на рейс через две недели. Но оказалось, что все билеты уже были раскуплены, и ближайший рейс, на который я мог попасть, ожидался только через несколько месяцев. Авиакомпания внесла моё имя в список ожидающих, и я вышел из аэропорта, так и не зная дату отлёта домой. Я, конечно, был сильно расстроен. Я позвонил жене Ангелине, чтобы объяснить ей сложившуюся ситуацию, и попросил её молиться, чтобы мне, как можно скорее, приобрести обратный билет.
Две недели спустя я стоял в аэропорту и ждал, не окажется ли в самолёте свободного места. В тот день Ангелина очень переживала о моём возвращении домой и всю ночь не сомкнула глаз. До шести часов утра она молилась, прося Господа успокоить её сердце и сказать, вернусь ли я в этот день домой или нет. Дух Святой побудил её читать Библию. Хотя на тот момент особого желания читать у неё не было, она понимала, что Господь лучше знает, что нужно делать. Она открыла 6 главу книги пророка Исаии. Читая её, она остановилась на словах: «и с двумя летал» (2 стих). В этот момент она почувствовала мир Божий и уверенность в том, что я был на пути домой.
В шесть часов вечера в аэропорту Манилы (в США было как раз шесть часов утра) я сел в самолёт с двумя товарищами, которые прилетели из Гонг-Конга и присоединились ко мне на рейс до США. Как Господь и сказал жене, я «летел с двумя». Бог даровал ясное и утешающее слово моей супруге! Богу доставляет удовольствие общаться со Своим народом.
Бог сотворил нас для того, чтобы мы радовали Его и пребывали в общении с Ним. Как прекрасно осознавать, что Бог желает говорить лично с нами и позволяет нам знать Его голос! Писание говорит, что Господь ежедневно встречался с Адамом и Евой в Эдемском саду: «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня» (Бытие 3:8).
Роберт А. Такер - Великий голос Божий - Как слышать Его и отвечать Ему
Waverly, NY: Zion Christian Publishers, 2021. – 143 с.
ISBN 1-59665-937-8
Роберт А. Такер - Великий голос Божий – Содержание
Благодарность
Предисловие
Глава 1. Позволь мне услышать голос Твой Важно ли это?
Глава 2. Главный вопрос
Глава 3. Предварительное испытание
Глава 4. Яркие примеры
Глава 5. Как знать голос Божий
Глава 6. Как проверить и сбалансировать
Глава 7. Основание для веры
Глава 8. Возрастание в вере
Глава 9. Сбалансированная вера
Глава 10. Способность слышать голос Божий – основа истинной праведности
Глава 11. Основание мудрости
Глава 12. Дай и мне послушать его
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