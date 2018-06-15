Важнейшую роль на рубеже XIV–XV вв. сыграл преп. Нил Сорский (1433–1508): он встал у истоков нового этапа усвоения афонских традиций отечественным монашеством. Преподобный Нил родился в московской боярской семье. Приняв постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, со своим учеником Иннокентием Охлябиным, он отправляется по святым местам Востока и несколько лет проводит на Афоне. Это путешествие имело решающее влияние на взгляды преп. Нила и утвердило его в целесообразности скитского жития.

В ту эпоху на Руси существовала только одна форма монашеской жизни, общежитие, и один устав, студийский. Посещая древние православные обители Афона, преп. Нил смог убедиться в правильности избранного пути. Здесь он наблюдает отшельническую жизнь двух-трех иноков вместе: «Повсюду обретается во Святых Писаниях похваляемо, еже с единем, или двемя безмолвие, яко же самовидцы быхом во Святой Горе Афонстей». Такой вид монашеской жизни он называет царским, или средним путем. Важный духовный опыт он приобретает в скиту Ксилурга, древнейшей русской обители, где «вник во все небесные светлости умного делания».

По возвращении с Афона в 1490 г. он решает применить святогорские аскетические правила на родине. В «Послании ко брату, просившему его написать нечто к духовной пользе» преп. Нил пишет: «По отшествии странничества своего, пришед в монастырь, вне близ монастыря сотворив себе келью <…>. Ныне же вдали от монастыря поселихся, обретох место, угодное моему разуму, занеже мирской чади [людей] маловходно, якоже сам видел еси». Преп. Нил после афонского опыта дает своим монахам особые правила, созданные по образу восточных обителей, становясь начальником русского скитского жития.

Талалай М., Троицкий П., Шкаровский М. - История русского Афона

М.: Издательство «ИНДРИК», 2016. 464 С.; ИЛ.

ISBN 978-5-91674-403-3

Талалай М., Троицкий П., Шкаровский М. - История русского Афона - Содержание

Предисловие

Часть первая. Русский Афон в XV–ХХ веках (М. Талалай, П. Троицкий)

I. Возобновление связей Руси и Афона

1. XV–XVI века

2. «Пантелеев» монастырь

II. Афон и Россия в XVII веке

1. Милостыни из Московии

2. Исправление «московских» книг по афонскому чину

III. Кризис и возрождение: XVIII — начало XIX века

1. Упадок Руссика

2. Помощь русским афонитам

3. Подвиг прп. Паисия

4. Перенос афонских традиций в Россию

IV. ХIХ век

Пантелеимонов монастырь

1. Кризис в первой половине XIX века

2. Греко-русский Пантелеимоновский процесс

3. Игуменство о. Макария

4. Отцы-основатели

Андреевский скит

1. Отцы-основатели

2. Вторая половина XIX в.

3. Начало ХХ века

Ильинский скит

1. Конец XVII — первая половина XIX в. Служение инока-князя Аникиты

2. Середина XIX века: Паисий-«Второй»

3. Вторая половина XIX век

4. Преп. Гавриил Афонский

Малые русские обители

1. Келлия Свт. Иоанна Златоуста (Хиландарского монастыря)

2. Келлия Св. Игнатия Богоносца (Хиландарского монастыря)

3. Келлия Св. Иоанна Богослова (Хиландарского монастыря)

4. Благовещенская келлия (Хиландарского монастыря)

5. Келлия Святой Троицы (Хиландарского монастыря)

6. Келлия Свт. Николая «Белозерка» (Хиландарского монастыря)

7. Келлия Свт. Иоанна Златоуста (Иверского монастыря)

8. Келлия Свв. Онуфрия Египетского и Петра Афонского (Иверского монастыря)

9. Георгиевская келлия на Керашах (Великой Лавры)

10. Артемьевская келлия (Великой Лавры)

11. Крестовоздвиженская келлия (Каракальского монастыря)

12. Келлия Введения во Храм Богородицы (Ставроникитского монастыря)

13. Благовещенская келлия (Симоно-Петровского монастыря)

14. Келлия Св. Стефана (Пантелеимоновского монастыря)

15. Келлия Положения Пояса (Иверского монастыря)

16. Вознесенская келлия (Филофеевского монастыря)

17. Келлия Святителя Николая (Филофеевского монастыря)

18. Келлия Великомученика Георгия (Филофеевского монастыря)

19. Келлия Михаила Архангела (Собора Архангелов; Ставроникитского монастыря)

20. Русские кельи и каливы Карульского скита

21. Братство русских обителей

V. Начало ХХ века

1. Попытки реформ на Афоне и российская дипломатия

2. Вхождение в состав Греции

3. Афонский вопрос после Лондонской конференции великих держав (А. Паршинцев)

4. Афонская «смута»

5. Первая мировая война

Часть вторая. Русские святогорцы в 1918–2015 гг. (М. Шкаровский)

1. Русское афонское монашество в первые послереволюционные годы

2. Духовная и хозяйственная жизнь русских обителей Афона в 1925–1930-х гг.

3. Святая Гора в годы Второй мировой войны

4. Постепенное угасание русского афонского монашества в 1945–1960-е гг.

5. Борьба Московского Патриархата за сохранение русских обителей

6. Возрождение русского афонского монашества в 1990-е — 2010-е гг.

Список сокращений

Талалай М., Троицкий П., Шкаровский М. - История русского Афона - Предисловие

Понятие русский Афон возникло относительно недавно, но быстро укрепилось в литературе, так как удобно и адекватно отражает многообразие тем: это и присутствие русских на Афоне, и афонское присутствие в России, и паломничество, и проч. Последние два десятилетия, когда у россиян открылись новые горизонты как для поездок, так и для исследований, отмечены бурным ростом публикаций по Русскому Афону, что, как нам представляется, все-таки оставило место и нашему труду: в нем мы попытались очертить, в рамках возможного, всю его историю, на базе архивов и новейшей историографии. Важно, что наша книга выходит в год, когда Россия празднует 1000-летие своего присутствия на Святой Горе. Ясно, что исходная дата празднования — 1016 год — условна. Как известно, она основывается на подписи Герасима, игумена Русского монастыря (tou Ros), под грамотой, датированной февралем 1016 г. и являющейс я, действительно, самым ранним документальным упоминанием Русского монастыря. Но вне сомнения, русские монахи селились на Афоне и ранее. Так, к 1004 г. относится упоминание игумена монастыря Фессалоникийца Леонтия Солунцева, очевидно, выходца из Руси.

Самые первые века Русского Афона скрываются в глубине времен, и сюжеты той поры относятся более к преданию, чем к настоящей истории, в силу этого наше исследование фактологически начинается с XV в., уже много более документированного. Впрочем, для такого особого места, как Святая Гора, освященное предание имеет и силу факта. Напомним это предание. Самый первый древнерусский инок, вошедший в Святцы как преподобный Антоний Киево-Печерский, принял постриг на Святой Горе. Он и вслед за ним его ученики внедрили в самую душу Руси благоговейную любовь к Афону: так начало христианской жизни нашей северной страны получило «благословение со Святой Горы». Согласно житиям, насельник пробыл здесь около десяти лет; его возвращение на родину, ради основания Киево-Печерского монастыря, можно датировать 20–50-ми годами XI в.

Вне сомнения, ряд современников и соотечественников св. Антония, получив на Святой Горе постриг, остались там навсегда. Их самой первой общиной, скорее всего, стал Ксилургу (именно там и обитал игумен Герасим, по подписи которого «датируется» зарождение Русского Афона). В настоящее время Ксилургу — это скит в честь Успения Богородицы, именуемый святогорцами, в том числе и эллинами, порусски «Богородица». Соборная церковь скита (по афонской термионологии — кириакон), таким образом, — древнейший в мире русский храм, начала XI века. Сохранились, кроме Герасима, и некоторые другие имена его насельников в соответствующе годы: 1030 — игумен Феодул, 1048 — игумен Иоанникий и монах Ксилургу Никодим, 1081 — монах «Рос» Ки(риак) (?), 1142 — игумен Христофор, 1169 — игумен «русов» Лаврентий . Однако, согласно афонскому преданию, русские иноки появились здесь еще во времена св. Владимира. Скорей всего, первоначально обитель Ксилургу принадлежала выходцам из славянских стран; русские же, придя на Афон, присоединились к ним вследствие единства богослужебного языка. «Русским» монастырь Ксилургу впервые документально назван в 1142 г. в акте передачи его игумену Христофору с приложением подробной имущественной описи, в том числе книжной славяноязычной.

При этом Ксилургу не была единственной, обособленной общиной выходцев из Древней Руси. Скупые сведения мы имеем и о монастыре Фессалоникийца (иначе Солунца) и его монахах в такие года: как уже упоминалось, 1004 — игумен Леонтий Солунцев, 1056 — игумен монастыря Пантелеимона Митрофан «Сфрендзи», 1057 — он же («монах Сфрендзи»), вторая половина XI в. — Леонтий , Феофилакт, Евфимий, Иоанн, Савва. В архиве Русского Свято-Пантелеимонова монастыря сохранился драгоценный пергамент, акт 1169 г., за подписью прота Святой Горы о передаче русским монахам пришедшей в упадок «обители Фессалоникий ца». При этом обитель Ксилургу оставалась за русскими на положении приписной к основному Русскому монастырю на Афоне — Руссику. От той поры до нас дошло мало памятников и документов — первые обители страдали от набегов пиратов, пожаров, землятресений. Вскоре главной проблемой стало оскудение помощи из России, с началом татаро-монгольского нашествия в 1238 г. и вплоть до ХV в. Быстро стал оскудевать и Русский Афон…

Из достоверных имен той эпохи следует назвать Игнатиия Смольнянина (конец XIV в.) — смоленского иеродиакона, члена посольской свиты митрополита Пимена, оказавшегося на Афоне в 1396 г., где он и скончался в 1405 г. Посетил Афон инок Троице-Сергиева монастыря во второй половине XIV — начале XV в. Епифаний Премудрый, агиограф преп. Сергия Радонежского. Инок того же Троице-Сергиева монастыря иеродиакон Зосима в 1419–1422 гг. совершил хожение в Иерусалим и на Афон, о чем поведал в «Книге Ксенос». Был на Афоне паломником и преп. Арсений Коневский, после чего в 1393 г. у себя на Коневецком острове на Ладоге положил начало подвигу безмолвия. После нового посещения Святой Горы через пять лет, по благословению Афона, он основывает Рождество-Богородичный монастырь на острове Коневец. Около 1410 г. преп. Савва Вишерский (ок. 1380 — 1461), позднее игумен Тверского Сретенского монастыря, три года подвизался в одном из святогорских монастырей, где изучил греческий язык, переводя богословские и служебные книги. С преп. Саввой связывают также привоз на Русь с Афона списка им самим переведенной и составленной Кормчей книги.

Реальные глубинные и постоянные связи с Афоном возобновились с XV в., когда России удалось сбросить с себя ордынское владычество. С этого периода, как уже сказано, и начинается наше историческое исследование. Оно состоит из двух частей. Первая, написанная нами вместе с Павлом Троицким, плодовитым и преданным «афоноведом», охватывает период с XV столетия по переломный 1917 год. Вторую часть доводит до наших дней Михаил Шкаровский, главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга. Из предыдущих использованных нами изданий особенно следует отметить книги издательства «Индрик» из серии «Русский Афон», которая дала «площадку» многим оригинальным исследованиям и вновь предоставила публике редкие и забытые тексты. Большой труд взял на себя издательский отдел Свято-Пантелеимонова монастыря, начавший уникальный свод из 25 томов «Русский Афон в XIX–XX вв.». Современными средствами распространения информации пользуется Православный духовно-просветительский портал о русском монашестве на Святой Горе «Русский Афон». Академическая наука также подключилась к этому процессу: в 2016 г. вышла первая книга «Истории Русского православного зарубежья» с названием «Русское православное присутствие на христианском Востоке: X — начало XX в.», где большое значение внимание уделено и нашей теме. Том подготовлен издательством Московской Патриархии РПЦ и Институтом всеобщей истории РАН.

Тысячелетие русского монашества на Святой Горе стало сильным импульсом для новых исследований и публикаций, в результате которых были выявлены новые важные обстоятельства и фигуры. Среди них укажем на игумена Киево-Печерской лавры Досифея (XIII в.), прожившего значительное время на Афоне и составившего обширные труды о святогорской жизни, на иеродиакона Чудова монастыря Дамаскина, совершившего паломничество на святую Гору и написавшего в 1701–1703 гг. интересный труд «Сравнение святой Афонской горы с Соловецким монастырем, и лес на оной», на путешественника Кира Бронникова, побывавшего на Святой Горе Афон в один из самых важных моментов ее истории – во время греческого восстания 1821 г. Желаем принести нашу благодарность отцу Ермолаю, заведующему архивом Пантелеимонова монастыря; Кириллу Ваху, директору издательства «Индрик» и одному из кураторов серии «Русский Афон»; историкам-византинистам Михаилу Бибикову и Лоре Герд; фотографу Александру Китаеву; филологу Варваре Ромодановской (редакторским взглядом просмотревшей наш труд); исследователю Святой Горы Николаю Феннеллу.

М. Т.