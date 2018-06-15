Талалай, Троицкий - История русского Афона
Важнейшую роль на рубеже XIV–XV вв. сыграл преп. Нил Сорский (1433–1508): он встал у истоков нового этапа усвоения афонских традиций отечественным монашеством. Преподобный Нил родился в московской боярской семье. Приняв постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, со своим учеником Иннокентием Охлябиным, он отправляется по святым местам Востока и несколько лет проводит на Афоне. Это путешествие имело решающее влияние на взгляды преп. Нила и утвердило его в целесообразности скитского жития.
В ту эпоху на Руси существовала только одна форма монашеской жизни, общежитие, и один устав, студийский. Посещая древние православные обители Афона, преп. Нил смог убедиться в правильности избранного пути. Здесь он наблюдает отшельническую жизнь двух-трех иноков вместе: «Повсюду обретается во Святых Писаниях похваляемо, еже с единем, или двемя безмолвие, яко же самовидцы быхом во Святой Горе Афонстей». Такой вид монашеской жизни он называет царским, или средним путем. Важный духовный опыт он приобретает в скиту Ксилурга, древнейшей русской обители, где «вник во все небесные светлости умного делания».
По возвращении с Афона в 1490 г. он решает применить святогорские аскетические правила на родине. В «Послании ко брату, просившему его написать нечто к духовной пользе» преп. Нил пишет: «По отшествии странничества своего, пришед в монастырь, вне близ монастыря сотворив себе келью <…>. Ныне же вдали от монастыря поселихся, обретох место, угодное моему разуму, занеже мирской чади [людей] маловходно, якоже сам видел еси». Преп. Нил после афонского опыта дает своим монахам особые правила, созданные по образу восточных обителей, становясь начальником русского скитского жития.
Талалай М., Троицкий П., Шкаровский М. - История русского Афона
М.: Издательство «ИНДРИК», 2016. 464 С.; ИЛ.
ISBN 978-5-91674-403-3
Талалай М., Троицкий П., Шкаровский М. - История русского Афона - Содержание
Предисловие
Часть первая. Русский Афон в XV–ХХ веках (М. Талалай, П. Троицкий)
I. Возобновление связей Руси и Афона
- 1. XV–XVI века
- 2. «Пантелеев» монастырь
II. Афон и Россия в XVII веке
- 1. Милостыни из Московии
- 2. Исправление «московских» книг по афонскому чину
III. Кризис и возрождение: XVIII — начало XIX века
- 1. Упадок Руссика
- 2. Помощь русским афонитам
- 3. Подвиг прп. Паисия
- 4. Перенос афонских традиций в Россию
IV. ХIХ век
Пантелеимонов монастырь
- 1. Кризис в первой половине XIX века
- 2. Греко-русский Пантелеимоновский процесс
- 3. Игуменство о. Макария
- 4. Отцы-основатели
Андреевский скит
- 1. Отцы-основатели
- 2. Вторая половина XIX в.
- 3. Начало ХХ века
Ильинский скит
- 1. Конец XVII — первая половина XIX в. Служение инока-князя Аникиты
- 2. Середина XIX века: Паисий-«Второй»
- 3. Вторая половина XIX век
- 4. Преп. Гавриил Афонский
Малые русские обители
- 1. Келлия Свт. Иоанна Златоуста (Хиландарского монастыря)
- 2. Келлия Св. Игнатия Богоносца (Хиландарского монастыря)
- 3. Келлия Св. Иоанна Богослова (Хиландарского монастыря)
- 4. Благовещенская келлия (Хиландарского монастыря)
- 5. Келлия Святой Троицы (Хиландарского монастыря)
- 6. Келлия Свт. Николая «Белозерка» (Хиландарского монастыря)
- 7. Келлия Свт. Иоанна Златоуста (Иверского монастыря)
- 8. Келлия Свв. Онуфрия Египетского и Петра Афонского (Иверского монастыря)
- 9. Георгиевская келлия на Керашах (Великой Лавры)
- 10. Артемьевская келлия (Великой Лавры)
- 11. Крестовоздвиженская келлия (Каракальского монастыря)
- 12. Келлия Введения во Храм Богородицы (Ставроникитского монастыря)
- 13. Благовещенская келлия (Симоно-Петровского монастыря)
- 14. Келлия Св. Стефана (Пантелеимоновского монастыря)
- 15. Келлия Положения Пояса (Иверского монастыря)
- 16. Вознесенская келлия (Филофеевского монастыря)
- 17. Келлия Святителя Николая (Филофеевского монастыря)
- 18. Келлия Великомученика Георгия (Филофеевского монастыря)
- 19. Келлия Михаила Архангела (Собора Архангелов; Ставроникитского монастыря)
- 20. Русские кельи и каливы Карульского скита
- 21. Братство русских обителей
V. Начало ХХ века
- 1. Попытки реформ на Афоне и российская дипломатия
- 2. Вхождение в состав Греции
- 3. Афонский вопрос после Лондонской конференции великих держав (А. Паршинцев)
- 4. Афонская «смута»
- 5. Первая мировая война
Часть вторая. Русские святогорцы в 1918–2015 гг. (М. Шкаровский)
- 1. Русское афонское монашество в первые послереволюционные годы
- 2. Духовная и хозяйственная жизнь русских обителей Афона в 1925–1930-х гг.
- 3. Святая Гора в годы Второй мировой войны
- 4. Постепенное угасание русского афонского монашества в 1945–1960-е гг.
- 5. Борьба Московского Патриархата за сохранение русских обителей
- 6. Возрождение русского афонского монашества в 1990-е — 2010-е гг.
Список сокращений
Талалай М., Троицкий П., Шкаровский М. - История русского Афона - Предисловие
Понятие русский Афон возникло относительно недавно, но быстро укрепилось в литературе, так как удобно и адекватно отражает многообразие тем: это и присутствие русских на Афоне, и афонское присутствие в России, и паломничество, и проч. Последние два десятилетия, когда у россиян открылись новые горизонты как для поездок, так и для исследований, отмечены бурным ростом публикаций по Русскому Афону, что, как нам представляется, все-таки оставило место и нашему труду: в нем мы попытались очертить, в рамках возможного, всю его историю, на базе архивов и новейшей историографии. Важно, что наша книга выходит в год, когда Россия празднует 1000-летие своего присутствия на Святой Горе. Ясно, что исходная дата празднования — 1016 год — условна. Как известно, она основывается на подписи Герасима, игумена Русского монастыря (tou Ros), под грамотой, датированной февралем 1016 г. и являющейс я, действительно, самым ранним документальным упоминанием Русского монастыря. Но вне сомнения, русские монахи селились на Афоне и ранее. Так, к 1004 г. относится упоминание игумена монастыря Фессалоникийца Леонтия Солунцева, очевидно, выходца из Руси.
Самые первые века Русского Афона скрываются в глубине времен, и сюжеты той поры относятся более к преданию, чем к настоящей истории, в силу этого наше исследование фактологически начинается с XV в., уже много более документированного. Впрочем, для такого особого места, как Святая Гора, освященное предание имеет и силу факта. Напомним это предание. Самый первый древнерусский инок, вошедший в Святцы как преподобный Антоний Киево-Печерский, принял постриг на Святой Горе. Он и вслед за ним его ученики внедрили в самую душу Руси благоговейную любовь к Афону: так начало христианской жизни нашей северной страны получило «благословение со Святой Горы». Согласно житиям, насельник пробыл здесь около десяти лет; его возвращение на родину, ради основания Киево-Печерского монастыря, можно датировать 20–50-ми годами XI в.
Вне сомнения, ряд современников и соотечественников св. Антония, получив на Святой Горе постриг, остались там навсегда. Их самой первой общиной, скорее всего, стал Ксилургу (именно там и обитал игумен Герасим, по подписи которого «датируется» зарождение Русского Афона). В настоящее время Ксилургу — это скит в честь Успения Богородицы, именуемый святогорцами, в том числе и эллинами, порусски «Богородица». Соборная церковь скита (по афонской термионологии — кириакон), таким образом, — древнейший в мире русский храм, начала XI века. Сохранились, кроме Герасима, и некоторые другие имена его насельников в соответствующе годы: 1030 — игумен Феодул, 1048 — игумен Иоанникий и монах Ксилургу Никодим, 1081 — монах «Рос» Ки(риак) (?), 1142 — игумен Христофор, 1169 — игумен «русов» Лаврентий . Однако, согласно афонскому преданию, русские иноки появились здесь еще во времена св. Владимира. Скорей всего, первоначально обитель Ксилургу принадлежала выходцам из славянских стран; русские же, придя на Афон, присоединились к ним вследствие единства богослужебного языка. «Русским» монастырь Ксилургу впервые документально назван в 1142 г. в акте передачи его игумену Христофору с приложением подробной имущественной описи, в том числе книжной славяноязычной.
При этом Ксилургу не была единственной, обособленной общиной выходцев из Древней Руси. Скупые сведения мы имеем и о монастыре Фессалоникийца (иначе Солунца) и его монахах в такие года: как уже упоминалось, 1004 — игумен Леонтий Солунцев, 1056 — игумен монастыря Пантелеимона Митрофан «Сфрендзи», 1057 — он же («монах Сфрендзи»), вторая половина XI в. — Леонтий , Феофилакт, Евфимий, Иоанн, Савва. В архиве Русского Свято-Пантелеимонова монастыря сохранился драгоценный пергамент, акт 1169 г., за подписью прота Святой Горы о передаче русским монахам пришедшей в упадок «обители Фессалоникий ца». При этом обитель Ксилургу оставалась за русскими на положении приписной к основному Русскому монастырю на Афоне — Руссику. От той поры до нас дошло мало памятников и документов — первые обители страдали от набегов пиратов, пожаров, землятресений. Вскоре главной проблемой стало оскудение помощи из России, с началом татаро-монгольского нашествия в 1238 г. и вплоть до ХV в. Быстро стал оскудевать и Русский Афон…
Из достоверных имен той эпохи следует назвать Игнатиия Смольнянина (конец XIV в.) — смоленского иеродиакона, члена посольской свиты митрополита Пимена, оказавшегося на Афоне в 1396 г., где он и скончался в 1405 г. Посетил Афон инок Троице-Сергиева монастыря во второй половине XIV — начале XV в. Епифаний Премудрый, агиограф преп. Сергия Радонежского. Инок того же Троице-Сергиева монастыря иеродиакон Зосима в 1419–1422 гг. совершил хожение в Иерусалим и на Афон, о чем поведал в «Книге Ксенос». Был на Афоне паломником и преп. Арсений Коневский, после чего в 1393 г. у себя на Коневецком острове на Ладоге положил начало подвигу безмолвия. После нового посещения Святой Горы через пять лет, по благословению Афона, он основывает Рождество-Богородичный монастырь на острове Коневец. Около 1410 г. преп. Савва Вишерский (ок. 1380 — 1461), позднее игумен Тверского Сретенского монастыря, три года подвизался в одном из святогорских монастырей, где изучил греческий язык, переводя богословские и служебные книги. С преп. Саввой связывают также привоз на Русь с Афона списка им самим переведенной и составленной Кормчей книги.
Реальные глубинные и постоянные связи с Афоном возобновились с XV в., когда России удалось сбросить с себя ордынское владычество. С этого периода, как уже сказано, и начинается наше историческое исследование. Оно состоит из двух частей. Первая, написанная нами вместе с Павлом Троицким, плодовитым и преданным «афоноведом», охватывает период с XV столетия по переломный 1917 год. Вторую часть доводит до наших дней Михаил Шкаровский, главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга. Из предыдущих использованных нами изданий особенно следует отметить книги издательства «Индрик» из серии «Русский Афон», которая дала «площадку» многим оригинальным исследованиям и вновь предоставила публике редкие и забытые тексты. Большой труд взял на себя издательский отдел Свято-Пантелеимонова монастыря, начавший уникальный свод из 25 томов «Русский Афон в XIX–XX вв.». Современными средствами распространения информации пользуется Православный духовно-просветительский портал о русском монашестве на Святой Горе «Русский Афон». Академическая наука также подключилась к этому процессу: в 2016 г. вышла первая книга «Истории Русского православного зарубежья» с названием «Русское православное присутствие на христианском Востоке: X — начало XX в.», где большое значение внимание уделено и нашей теме. Том подготовлен издательством Московской Патриархии РПЦ и Институтом всеобщей истории РАН.
Тысячелетие русского монашества на Святой Горе стало сильным импульсом для новых исследований и публикаций, в результате которых были выявлены новые важные обстоятельства и фигуры. Среди них укажем на игумена Киево-Печерской лавры Досифея (XIII в.), прожившего значительное время на Афоне и составившего обширные труды о святогорской жизни, на иеродиакона Чудова монастыря Дамаскина, совершившего паломничество на святую Гору и написавшего в 1701–1703 гг. интересный труд «Сравнение святой Афонской горы с Соловецким монастырем, и лес на оной», на путешественника Кира Бронникова, побывавшего на Святой Горе Афон в один из самых важных моментов ее истории – во время греческого восстания 1821 г. Желаем принести нашу благодарность отцу Ермолаю, заведующему архивом Пантелеимонова монастыря; Кириллу Ваху, директору издательства «Индрик» и одному из кураторов серии «Русский Афон»; историкам-византинистам Михаилу Бибикову и Лоре Герд; фотографу Александру Китаеву; филологу Варваре Ромодановской (редакторским взглядом просмотревшей наш труд); исследователю Святой Горы Николаю Феннеллу.
М. Т.
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