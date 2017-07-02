Николай Тальберг - Святая Русь - Третий Рим - Русская смута

Публикация литературно-исторических сочинений Н. Д. Тальберга, одного из видных представителей активной русской эмиграции, которая за годы скитаний сохранила свое лицо — осталась верной Богу и Исторической России, явила себя верной хранительницей русских духовных традиций.

Вся литературная и церковно-общественная деятельность Николая Димитриевича была обращена к задаче восстановления исторической правды о России.

По своим убеждениям он — монархист, но монархизм его особый. Он не проявляет воинственности, что свойственно людям, исповедующим партийные программы. Николай Димитриевич в своих книгах бережно и тщательно исследует историю России, излагая при этом свои взгляды.

В первую книгу предлагаемого читателю двухтомника включены биографические материалы и воспоминания о Тальберге современников, а также его сочинения: «Святая Русь», в котором он убедительно показал, что ее история находилась в неразрывной связи с Православной Церковью, «Из месяцеслова православных святых» и «Статьи разных лет», посвященные и церковным деятелям, и военным, и людям искусства.

Николая Димитриевича была обращена к задаче восстановления исторической правды о России.

По своим убеждениям он — монархист, но монархизм его особый. Он не проявляет воинственности, что свойственно людям, исповедующим партийные программы. Николай Димитриевич в своих книгах бережно и тщательно исследует историю России, излагая при этом свои взгляды.

Николай Димитриевич Тальберг - О вере, царе и отечестве - Книга первая - От Крещения Руси до до клятвопреступного бунта

Правило веры Москва 2004

ISBN 5-94759-018-2

Составление и подготовка текста к публикации

Сергея Фомина

Николай Тальберг - О вере, царе и отечестве - Книга первая - От Крещения Руси до до клятвопреступного бунта - Содержание

Материалы к биографии В. Лукьянов Краткий биографический очерк Вл. Гриненко На службе неумирающей России Архимандрит Константин (Зайцев) Николай Димитриевич Тальберг Протоиерей Митрофан (Зноско) Памяти Николая Димитриевича Тальберга Митрополит Антоний (Храповицкий) «Святая Русь». Рецензия на книгу Н. Д. Тальберга Епископ Аверкий (Таушев) О книге Н. Д. Тальберга «Отечественная быль» От издателей сборника «Отечественная быль» СВЯТАЯ РУСЬ От издателя Вступление Часть первая РУССКАЯ БЫЛЬ На заре Русского Православия. Под татарами

Московское Царство

Смутные годины

Окрепшая Русь

Империя Российская

Часть вторая ДУХОВНАЯ СУЩНОСТЬ РУССКОЙ ЖИЗНИ Святые, просиявшие в старой Руси

Послушание и смирение

Юродство Христа ради

Ревность о вере

Государственная власть и духовенство

Церковность русского быта

Верность народа Государям

Надлом русской жизни

Девятнадцатое столетие

Закат.

Подвижники и страстотерпцы нынешней Руси

Святые благоверные российские Князья и Княгини

Источники ИЗ МЕСЯЦЕСЛОВА ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЫХ Святитель Иоасаф Белгородский Святитель Киприан Московский Шестисотлетие игуменства Преподобного Сергия Радонежского Несколько штрихов из жизни митрополита Филарета Памяти святителя Максима Преподобный Антоний Сийский Святая Иулиания Лазаревская, праведница русская Раннее свидетельство о чертах жизни и подвигах преподобного Серафима Преподобный Паисий Угличский К 650-летию кончины св. Даниила, первого Князя Московского Святитель Феогност, митрополит Киевский и Московский Старец Киево-Печерской Лавры иеросхимонах Парфений Памяти Патриарха Московского Иова Святитель Нифонт — древний стоятель за церковную правду Святитель Афанасий Пателарий, Патриарх Цареградский Памяти святителя Иоанна Шанхайского Преподобный Стефан Махрищский Святитель Иоасаф, митрополит Московский Памяти протоиерея Иоанна Восторгова К 300-летию обретения мощей преподобного Иова

Святой Благоверный Великий Князь Александр Невский Святой Георгий Схоларий СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ Генерал Г. А. Мин Рыцари Монархии Граф А. П. Игнатьев Генерал В. Ф. фон дер Лауниц Генерал граф Келлер Гвардии полковник А. А. Пантелеев Заговор против Православия (О старом и новом стиле) «My сия» — ее судьбы в России

К вопросу о русском церковном пении

История редактирования П. И. Чайковским духовных произведений Д. С. Бортнянского

Гоголь — глашатай Святой Руси (Ответ клеветникам подлинной России)

К 75-летию кончины Достоевского

Жизненный путь архиепископа Иннокентия (Борисова)

Николай Димитриевич Тальберг - Перед судом правды - Книга вторая - Третий Рим: возвышение и крушение - Чаемая Монархия - Русская смута

Правило веры Москва 2004

Николай Тальберг - Перед судом правды - Книга вторая - Третий Рим: возвышение и крушение - Чаемая Монархия - Русская смута - Содержание

ТРЕТИЙ РИМ: РУСЬ МОСКОВСКАЯ И ИМПЕРАТОРСКАЯ РОССИЯ По историческому пути Православная Монархия Государи — веры ревнители Царь-Самодержец и Святейший Патриарх К 500-летию падения второго Рима 400-летие взятия Казани Русские Государи Несколько памятных черт из Царствования Императора Александра Благословенного Исторические Пасхальные дни в XIX веке Как Александр I встречал в Париже Пасху

Христианин на Престоле (К столетию со дня кончины Императора Николая I) Император Николай I — Православный Царь

Царская Россия и Северо-Американская Республика Светлой памяти Царицы Марии Александровны Царско-народное церковное торжество РУССКАЯ СМУТА Политическое предвидение Жизнь в Духе

Работа масонов