Николай Тальберг - 3 - Русская быль - Очерки истории Императорской России

Тальберг - 3 - Русская быль - От Екатерина II до Николая II
Тальберг: попытка воцерковления истории.
Имя Николая Дмитриевича Тальберга несомненно известно ныне всякому интересующемуся русской духовной литературой. В последние годы в разных издательствах увидели свет три его основные книги: «История Христианской Церкви», «Святая Русь» и «История Русской Церкви».
Тем не менее творчество этого даровитого и плодовитого историка (в полноте своей), да и сама его биография, все еще остаются terra incognita (земля неведомая) не только для отечественного, но и в какой-то мере для зарубежного читателя.
Николай Димитриевич Тальберг - 3 - Русская быль - Очерки истории Императорской России - От Екатерина II до Николая II
Правило веры Москва 2006, 1025 стр.
ISBN 5-7533-0090-1
Составитель Сергей Фомин
Николай Димитриевич Тальберг - 3 - Русская быль - Очерки истории Императорской России - От Екатерина II до Николая II
С. Фомин. Н. Д. Тальберг: попытка воцерковления истории России
ВОСПИТАНИЕ ГЕРОЯ. Вступление
ВЕК ЗОЛОТОЙ ЕКАТЕРИНЫ. Императрица Екатерина II
ЮНОСТЬ ИМПЕРАТОРА. Император Павел 1
УМИРОТВОРИТЕЛЬ ЕВРОПЫ. Император Александр I
«ЧЕЛОВЕК ВПОЛНЕ РУССКИЙ». Император Николай I в свете исторической правды
ЦАРЬ-МИРОТВОРЕЦ. Император Александр III
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВОЗЛЮБЛЕННОГО ГОСУДАРЯ. Император Николай II
ПРОЛОГ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ТРАГЕДИИ
ЦАРСКАЯ РОССИЯ И ВОСТОЧНЫЕ ПАТРИАРХИ
ХРАМОЗДАНИЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ В ЕВРОПЕ
ЦЕРКОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦАРЯ-МУЧЕНИКА
ПОДЛИННЫЙ ПОБЕДОНОСЦЕВ
МУЖ ВЕРНОСТИ И РАЗУМА
ШИРОКОЕ СЕРДЦЕ ПОБЕДОНОСЦЕВА
ВЕРНЫЙ ДО ГРОБА. Князь А. А. Ширинский Шихматов
Николай Димитриевич Тальберг - 3 - Русская быль - Очерки истории Императорской России - От Екатерина II до Николая II - ВОСПИТАНИЕ ГЕРОЯ
Вступление
Известный историк И. Е. Забелин писал: «Всем известно, что древние, в особенности греки и римляне, умели воспитывать героев... Это умение заключалось лишь в том, что они умели изображать в своей истории лучших передовых своих деятелей не только в исторической, но и в поэтической правде. Они умели ценить заслуги героев, умели различать золотую правду и истину этих заслуг от житейской лжи и грязи, в которой каждый человек необходимо проживает и всегда больше или меньше ею марается. Они умели отличать в этих заслугах не только реальную и, так сказать, полезную их сущность, но и сущность идеальную, то есть историческую идею исполнения долга
и подвига, что необходимо и возвышало характер героя до степени идеала.
Наше русское возделывание истории находится от древних совсем на другом, на противоположном конце. Как известно, мы очень усердно только отрицаем и обличаем нашу историю, а о каких-либо характерах-идеалах не смеем и помышлять. Идеального в своей истории мы не допускаем. Какие были у нас идеалы, а тем более герои! Вся наша история есть темное царство невежества, варварства, суесвятства, рабства и так дальше. Лицемерить нечего: так думает великое большинство образованных русских людей. Ясное дело, что такая история воспитывать героев не может, что на юношеские идеалы она должна действовать угнетательно. Самое лучшее, как юноша может поступить
с такою историею, — это совсем не знать, существует ли она.
Большинство так и поступает. Но не за то ли самое большинство русской образованности несет, может быть, справедливый укор, что оно не имеет почвы пад собою, что не чувствует в себе своего исторического национального сознания, а потому и умственно, и нравственно носится попутными ветрами во всякую сторону. Действительно, твердою опорою и непоколебимою почвою для национального сознания и самопознания всегда служит национальная история... Не обижена Богом в этом отношении и русская история.
Есть или должны находиться и в ней общечеловеческие идеи и идеалы, светлые и высоконравственные герои и строители жизни, нам только надо хорошо помнить правдивое замечание античных писателей, что та или другая слава и знаменитость народа или человека в истории зависит вовсе не от их славных или безславных дел, вовсе не от существа исторических подвигов, а в полной мере зависит от искусства и умения и даже от намерения писателей изображать в славе или уничижать народные дела, как и деяния исторических личностей».
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