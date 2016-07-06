Николай Тальберг - 3 - Русская быль - Очерки истории Императорской России

Тальберг: попытка воцерковления истории.

Имя Николая Дмитриевича Тальберга несомненно известно ныне всякому интересующемуся русской духовной литературой. В последние годы в разных издательствах увидели свет три его основные книги: «История Христианской Церкви», «Святая Русь» и «История Русской Церкви».

Тем не менее творчество этого даровитого и плодовитого историка (в полноте своей), да и сама его биография, все еще остаются terra incognita (земля неведомая) не только для отечественного, но и в какой-то мере для зарубежного читателя.

Николай Димитриевич Тальберг - 3 - Русская быль - Очерки истории Императорской России - От Екатерина II до Николая II

Правило веры Москва 2006, 1025 стр. ISBN 5-7533-0090-1 Составитель Сергей Фомин Николай Димитриевич Тальберг - 3 - Русская быль - Очерки истории Императорской России - От Екатерина II до Николая II

С. Фомин. Н. Д. Тальберг: попытка воцерковления истории России

ВОСПИТАНИЕ ГЕРОЯ. Вступление ВЕК ЗОЛОТОЙ ЕКАТЕРИНЫ. Императрица Екатерина II ЮНОСТЬ ИМПЕРАТОРА. Император Павел 1 УМИРОТВОРИТЕЛЬ ЕВРОПЫ. Император Александр I «ЧЕЛОВЕК ВПОЛНЕ РУССКИЙ». Император Николай I в свете исторической правды ЦАРЬ-МИРОТВОРЕЦ. Император Александр III СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВОЗЛЮБЛЕННОГО ГОСУДАРЯ. Император Николай II ПРОЛОГ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ТРАГЕДИИ ЦАРСКАЯ РОССИЯ И ВОСТОЧНЫЕ ПАТРИАРХИ ХРАМОЗДАНИЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ В ЕВРОПЕ ЦЕРКОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦАРЯ-МУЧЕНИКА ПОДЛИННЫЙ ПОБЕДОНОСЦЕВ МУЖ ВЕРНОСТИ И РАЗУМА ШИРОКОЕ СЕРДЦЕ ПОБЕДОНОСЦЕВА ВЕРНЫЙ ДО ГРОБА. Князь А. А. Ширинский Шихматов Николай Димитриевич Тальберг - 3 - Русская быль - Очерки истории Императорской России - От Екатерина II до Николая II - ВОСПИТАНИЕ ГЕРОЯ

Вступление

Известный историк И. Е. Забелин писал: «Всем известно, что древние, в особенности греки и римляне, умели воспитывать героев... Это умение заключалось лишь в том, что они умели изображать в своей истории лучших передовых своих деятелей не только в исторической, но и в поэтической правде. Они умели ценить заслуги героев, умели различать золотую правду и истину этих заслуг от житейской лжи и грязи, в которой каждый человек необходимо проживает и всегда больше или меньше ею марается. Они умели отличать в этих заслугах не только реальную и, так сказать, полезную их сущность, но и сущность идеальную, то есть историческую идею исполнения долга

и подвига, что необходимо и возвышало характер героя до степени идеала.

Наше русское возделывание истории находится от древних совсем на другом, на противоположном конце. Как известно, мы очень усердно только отрицаем и обличаем нашу историю, а о каких-либо характерах-идеалах не смеем и помышлять. Идеального в своей истории мы не допускаем. Какие были у нас идеалы, а тем более герои! Вся наша история есть темное царство невежества, варварства, суесвятства, рабства и так дальше. Лицемерить нечего: так думает великое большинство образованных русских людей. Ясное дело, что такая история воспитывать героев не может, что на юношеские идеалы она должна действовать угнетательно. Самое лучшее, как юноша может поступить

с такою историею, — это совсем не знать, существует ли она.

Большинство так и поступает. Но не за то ли самое большинство русской образованности несет, может быть, справедливый укор, что оно не имеет почвы пад собою, что не чувствует в себе своего исторического национального сознания, а потому и умственно, и нравственно носится попутными ветрами во всякую сторону. Действительно, твердою опорою и непоколебимою почвою для национального сознания и самопознания всегда служит национальная история... Не обижена Богом в этом отношении и русская история.

Есть или должны находиться и в ней общечеловеческие идеи и идеалы, светлые и высоконравственные герои и строители жизни, нам только надо хорошо помнить правдивое замечание античных писателей, что та или другая слава и знаменитость народа или человека в истории зависит вовсе не от их славных или безславных дел, вовсе не от существа исторических подвигов, а в полной мере зависит от искусства и умения и даже от намерения писателей изображать в славе или уничижать народные дела, как и деяния исторических личностей».