Талбот - Голографическая вселенная

Книга Майкла Талбота «Голографическая вселенная: Новая теория реальности» представляет собой масштабный синтез квантовой физики и нейрофизиологии, предлагающий революционный взгляд на устройство мироздания. Опираясь на работы выдающегося физика Дэвида Бома и нейропсихолога Карла Прибрама, автор обосновывает гипотезу, согласно которой наш мир и мы сами — это гигантская голограмма, где каждая часть содержит информацию о целом. Издание бросает вызов традиционной материалистической науке, предлагая единую модель для объяснения как физических законов, так и загадок человеческого сознания.
Главная мысль книги заключается в том, что видимая нами реальность — лишь «проекция» более глубокого, нелокального уровня бытия, находящегося вне пространства и времени. Голографическая модель позволяет автору научно обосновать явления, которые веками считались «паранормальными» или мистическими: от механизмов памяти, распределенной по всему мозгу, до феноменов телепатии, осознанных сновидений и психосоматического исцеления. Талбот утверждает, что сознание не является продуктом мозга, а непосредственно участвует в формировании самой ткани реальности.
Талбот М. - Голографическая вселенная - Новая теория реальности
М.: ООО Книжное издательство «София», 2014. — 384 с.
ISBN 978-5-906686-02-5.
Талбот М. - Голографическая вселенная - Содержание
Новый взгляд на реальность: История создания модели. Исследования Карла Прибрама о том, как мозг кодирует информацию по принципу голограммы, и теория Дэвида Бома о «скрытом порядке» Вселенной.
Ум и тело: Применение голографического принципа в медицине и психологии. Анализ того, как наши убеждения и визуальные образы физически меняют структуру тела, а также объяснение эффекта плацебо и спонтанных ремиссий.
Пространство и время: Исследование измененных состояний сознания, синхронистичности (значимых совпадений) и околосмертных переживаний. Попытка взглянуть на время как на иллюзию, порожденную нашим восприятием «сверхголограммы».
Парапсихологические феномены: Научная интерпретация телепатии, психокинеза и видений, которые в рамках данной модели становятся естественным следствием неразрывной связи всех элементов Вселенной.
