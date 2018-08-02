Рав Хаим Коэн - Талелей Хаим - Росы Жизни

Рав Хаим Коэн, по прозвищу Хальбан (молочник) — одно из относительно новых имен среди известных выдающихся знатоков Каббалы в Израиле. Его трудно отнести и к европейскому, и к восточному направлению Каббалы, которые он внимательно изучал и использует. Он отличается от обычного представления о традиционных раввинах даже внешне. Следуя предписанию Мишны Авот «и не делай из Торы мотыгу» (источник своего дохода), он зарабатывал на жизнь простым рабочим на фабрике, делая сыр, отсюда и его прозвище. Рав Коэн близок к народу не только внешне (без бороды, длиннополой одежды и даже черного костюма), но вслед за своим учителем равом Куком, первым главным раввином государства Израиль, он видит во всех евреях высокую душу и стремится ее раскрыть, никак не отделяя себя от них. И язык его многочисленных выступлений и книг тоже прост и демократичен, но не за счет глубины мысли и знаний. При этом учение рава Коэна основано на широчайшем знании разных подходов, великих учителей и источников прошлого, которые он уникальным образом соединяет. Прокладывая свой блистательный путь в понимании и раскрытии еврейской мысли и практики, рав Хаим Коэн ни в коем случае не переходит к искажающей популяризации, не подменяет Каббалу своими измышлениями, как поступают люди лишенные настоящих знаний и стремящиеся приобрести, как можно больше поклонников.

Но, как полагается истинному учителю, он открывает ровно столько, сколько можно открыть, сколько могут правильно воспринять читатели его книг, не относящиеся к узкому кругу. Однако, его книги никак не назовешь легким чтением, их следует внимательно перечитывать, чтобы не только понять, но и усвоить, практически использовать это знание в жизни, в соблюдении, поднимая его и себя вместе с ним на высший уровень.

Рав Коэн во многом следует классической традиции своего выдающего предка из древней Смирны, автора таинственного мидраша Тапьпиот, сочетая ее с учением ашкеназских гигантов двадцатого века рава Кука и Лешема, Гаона из Вильно и ШЛАа-кадош, Сефер Йецира, Зоара и Аризаля и многих восточных учителей. Рав Коэн составил выдающиеся комментарии на все пять книг Торы и к разным еврейским праздникам. Дай ему Б-г долгих лет и дальнейших выдающихся успехов!

О книге. Серия книг рава Хаима Коэна называется Талелей Хаим — Росы Жизни. С одной стороны, в этом названии звучит, по традиции, имя автора. С другой стороны, она выражает его творческую задачу — напоить евреев животворной влагой, росой вечной Жизни, ввести их в Будущий мир. Роса, таль — символ милосердия, в отличие от дождей она выпадает и питает растения круглый год. И числовое значение этого слова равно — Я Буду Живой. Подзаголовок этой серии Врата к внутренней части Торы. Дей- ствительно, все огромные знания, которые можно получить из этой серии — это только врата.

Но войти во врата, начать путь к внутренней Торе очень важно. И один из способов этого продвижения — осмысленное проживание особого времени еврейских праздников, осознание их причин и законов, правильное и прочувствованное исполнение их ритуалов. К сожалению, очень многие сегодня даже из соблюдающих евреев этого лишены. Первая книга рава Коэна, выходящая на русском языке, — о Суккот. Это праздник сбора урожая, сбора наших великих учителей, пастырей и сбора изгнанников, время особого ожидания Машиаха, подведения итогов и время радости.

В наше время, наверное, и надо было начать изучение и осмысление ради верного исполнения с этого радостного конца. Но эта книга далеко не ограничивается частной задачей «Объяснений и размышлений о тайнах и законах сукки». Среди прочего, она вводит читателя в ход мысли и дискуссий еврейских законоучителей, создающих свод еврейского закона всегда сочетающего изощренную логику и предельное внимание к тексту с глубинами тайного знания.

Постижение этого процесса и подходов является основой не только знаменитого талмудического мышления, которое, например, сейчас изучают в южнокорейских школах, потому что оно в течение веков позволяло евреям делать новые открытия. Оно же, в значительной мере, является основой еврейского юмора, возвышенной заповеди радоватьлюдей. Постигайте еврейскую традицию и радуйтесь своей еврейской судьбе, ибо Б-г всегда с нами — что особенно легко ощутить в праздник Суккот!

Талелей Хаим – Врата к внутренней части Торы - Уроки Хаима Коэна

Издательство – Феникс – 416 с.

Киев – 2014 г.

Талелей Хаим – Врата к внутренней части Торы - Уроки Хаима Коэна – Содержание

Предисловие

Введение к празднику Суккот и суть сукки

Праздник сбора урожая или напоминание об исходе из Египта?

«В суккот живите семь дней

Первый день - Хесед - Авраам

«Стена огня вокруг»

Второй день - Гвура - Ицхак

«Б-г сказал, что будет обитать в тумане»

Сукка, звезды и завеса

Третий и седьмой дни - Тиферет и Малхут - Яаков и Давид

Постоянное и временное в сукке и в душе

Четвертый день - Моше - Нецах

«В Шалеме сукка его»

Пятый день - Аарон - Год

Строение сукки, схах и подъем миров

Шестой день - Йосеф - Есод

«Суккат» или «Суккот»

Седьмой день - Малхут - Давид

Простой и тайный смысл гостей

Четыре вида растений

Тайна «Элуль» и «Лулав»

«Поднимусь на пальму»

Талелей Хаим – Врата к внутренней части Торы - Уроки Хаима Коэна - Строение сукки, схах и подъем миров

Храм и древо познания. В предыдущем разделе мы видели вечную силу света сукки, способную исправить разрушения и привести к строительству Храма. В этом разделе попробуем глубже войти в эту тему и посмотреть подробнее, в чем связь сукки, исправления мира и строительства Храма. Главное в сукке, как известно, схах, а значит, размышление о нем сможет научить нас лучше понять суть сукки. Поэтому попробуем, с Б-жьей помощью, в этом разделе проанализировать глубокие идеи, связанные с сутью схаха, — особенно законы, касающиеся материалов, пригодных для покрытия. И благодаря этому постараемся узнать секрет исправления мира с помощью сукки. Отметим, прежде всего, важный принцип, разбираемый в книгах.

Известно, что древо жизни и древо познания — это внутреннее и внешнее («Кинъат Ашем Цваот» Рамхаля, «Исправление внутреннего и внешнего»). Древо жизни — это внутренняя сторона Израиля и внутренняя святость, которая никогда не может пострадать. А древо познания — внешнее. Оно выражает проявление святости в мирах, и его могут повредить грехи человека. Тора — древо жизни, а Храм раскрытие святости, древо познания (Шаарей Цедек, врата 2). Об этом мы говорили в предыдущем разделе. Тора совершенна сама по себе и никогда не повреждается, чего нельзя сказать о Храме, который могут разрушить грехи людей. Ведь он зависит от их поступков, как проявление святости вовне. На самом деле, корень разрушения Храма кроется в грехе с древом по знания.

Внешняя сторона миров пострадала, и они были осквернены грехом. А когда евреи осквернены внешней нечистотой, Шхина удаляется из внешней сферы, и Храм рушится. Значит, главное приготовление к строительству Храма коренится в исправлении греха с древом познания. Уже в Мидраше мы видим намеки связь между суккой и деревом (Мидраш Раба, Бемидбар 14:2): «Об Аврааме написано: «И отдохните под деревом» (Берешит 18:4). Он сделал им сукку, а Святой, благословен Он, сделал суккот Своим детям при исходе из Египта: «Ибо в суккот поселил Я сынов Израиля...» (Бемидбар 23:43)». Мы видим, что сукка называется «деревом». А по книгам уже известна связь дерева, упомянутого в истории с Авраамом, и древа познания (Реканати к Торе, комментарий к фразе «И отдохните»;

«Эца-ДаатТов» в том же месте). В любом случае, все так и есть: корень Храма в принципе древа познания — в раскрытии святости вовне, а его разрушение связано с древним грехопадением. Следовательно, корень исцеления и исправления этого греха кроется в сукке, обладающей силой восстановить разрушенный Храм. Известно, что падение из-за древа познания выразилось в «кожаных рубашках» (Берешит 3:21). Одежда, то есть внешняя сторона мира, упала вниз, и рубашки света ( רוא ) превратились в рубашки из кожи ( רוע ), как объясняется в книгах «Талелей Хаим» (Шмот, Бемидбар и др.). Значит, все вещи нашего мира осквернились и стали нечистыми, так что больше не раскрывают в себе Божественный свет.

Они стали непроницаемы для сияния и святости, и естественно увлекают сердце человека к блуду, погоне за материальной нечистотой и забвению Источника. Вместо того, чтобы пользоваться этим миром как сосудом для высшего света, люди превращают мир в смысл жизни и самостоятельную цель. Естественно, человек оскверняется и отдаляется от святости. Так было во времена первого Храма, когда богатство и обильное материальное благословение увлекли за собой сердца евреев, и вместо того, чтобы пользоваться всем этим как инструментом раскрытия Божественности, они сделали это самостоятельной целью. Сердца начали искать наживы и материальных прелестей вследствие «осквернения кожи» (см. Орот, статья «Курс идей в Израиле»).