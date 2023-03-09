Талмуд - Критический перевод Переферковича - новые переводы от Таргум - 15 томов
Переиздание в современной орфографии I-VII томов перевода Талмуда, опубликованного в начале XX века петербургским востоковедом Н. Переферковичем, с исправлениями и редакционными примечаниями
От издательства "Таргум". Мы приступаем к выпуску многотомного издания перевода Вавилонского Талмуда на русский язык. Первой стадией этого проекта является полная републикация «Талмуда» в переводе Н. Переферковича - издания начала 20 века, давно ставшего библиографической редкостью.
Талмуд - «техническая документация» еврейской цивилизации, показывающая, как работает ее механизм, как соединяются между собой его «микросхемы» и каким образом человек, субъект этой цивилизации, должен использовать соответствующую технику. Будучи своеобразным корпусом «практических инструкций», Талмуд является каждодневно релевантным для евреев текстом, демонстрируя это часто самым неожиданным образом.
«Талмуд разделяется на две части: Мишну и объяснение Мишны. Мишна, называющаяся устной Торой {тора шеб'ал-пе) есть основание закона, слагавшееся в период времени от Моисея, учителя нашего, до р. Иуды Наси, называемого Святым... Вторая часть Талмуда, - объяснение Мишны - распадается на двадцать один отдел: Тосефту, Барайту, Перуш» и т. д. Так описывает Талмуд Самуил Нагид (Ибн Нагдила) во «Введении», печатающемся во всех еврейских изданиях Талмуда. Задумав перевести на русский язык Талмуд, мы сочли наиболее удобным придерживаться хронологического порядка его частей, т. е. сначала (как Часть Первую) перевести самый текст Талмуда (Мишну) в сопровождении древнейшего из объяснений (Тосефты), простирающегося на все трактаты, затем (как Часть Вторую) перевести более позднее объяснение текста, составленное в Палестине (Иерушалми) и простирающееся на тридцать девять трактатов, и, наконец, (как Часть Третью) перевести самое позднее из канонических объяснений Мишны, составленное вавилонскими учеными (Бавли) и простирающееся на тридцать семь трактатов[1]. Единственное неудобство подобного распределения
заключается в том, что половину Мишны придется повторить три раза, но, во-первых, текст Мишны совершенно незаметен и теряется в массе материала, представляемого толкованиями палестинскими и вавилонскими, а во-вторых, печатать одновременно все три толкования на Ми-шну (Тосефту, Иерушалми и Бавли) представляется еще более неудобным. С другой стороны, удобства этого плана значительно выкупают указанный недостаток. Так как одной из главных задач позднейших толкований является устранение противоречий между различными изречениями Мишны и Тосефты, то для правильного понимания толкований читатель должен иметь целиком и Мишну, и Тосефту, т. е. главнейшие источники, с которыми оперировали ученые. Только тогда он может осмысленно относиться к чрезвычайно запутанным дебатам Талмуда, предполагающего все это известным[2].
До этого плана мы дошли не сразу. Как и все переводчики Талмуда, мы сначала приступили было к переводу Бавли, как наиболее разработанной и в практическом отношении (для евреев) наиболее важной части Талмуда, части, даже отождествляемой людьми, плохо осведомленными в талмудической литературе, с целым, со всем Талмудом. Но после долгой и трудной работы мы должны были отказаться от этой задачи: так как мы не хотели быть простым подстрочником, то каждое слово приходилось сопровождать объяснениями, все цитаты из Тосефты и Мишны, часто излагающиеся сокращенно, одними намеками, требовалось подробно освещать в связи с теми местами, откуда они выхвачены. Скоро оказалось, что примечания под текстом во много раз превосходили самый текст. Тогда стало ясно, что перевод должен вестись хронологически, что прежде всего должны быть переведены все первоисточники, куда и можно будет затем отсылать читателей. При таком плане Мишна представляет не придаток к Талмуду, каким она неизбежно является в переводах Бавли[3], а самым основанием, текстом Талмуда.
Что касается характера нашего перевода, то мы стремились - дать перевод, в одно и тоже время близкий к подлиннику и удовлетворяющий требованиям русского языка.
Переводы бывают шести родов: 1) подстрочник (inter-linear-Ubersetzung), передающий язык оригинала, не обращая никакого внимания на грамматику и стиль (подкупая своей точностью, подстрочник на самом деле вводит много ложного, превратного в особенности при переводе с восточного языка на европейский; ср. напр. выражение «во едину от суббот», обыкновенно понимаемое в смысле «в одну из суббот», тогда как оно есть перевод еврейского выражения, означающего: «в воскресенье»); 2) буквальный перевод (Metaphrase), отражающий оригинал точно, без всяких уклонений от текста, даже в расположении слов; такой перевод, не сопровождаемый объяснениями, понятен лишь тем, кто знает оригинал и может его по переводу восстановить и понять; 3) дословный перевод (wortgetreue Ubers.), старающийся передать текст близко и точно, но языком правильным и удобопонятным; 4) свободный перевод, передающий смысл оригинала, не заботясь о передаче его языка; 5) переложение (Paraphrase) идет в этом отношении дальше свободного перевода, и наконец, 6) обра-ботка, придающая древнему оригиналу вид современного сочинения.
Наш перевод есть перевод дословный (№ 3): он буквален (№2) до тех пор, пока этому не препятствуют правила русской речи; лишь только это наступает, он переходит в №4, однако мы тут же присовокупляем в скобках (с ремаркою: букв.,соб. или в кавычках) и перевод буквальный. Так как язык Талмуда донельзя сжат, лаконичен и полон посторонних вставок, вызванных случайными ассоциациями идей у составителей, то для связи и закругления речи, мы вставляем отдельные слова и предложения, выделенные круглыми скобками ( ). Скобками прямыми [ ] выделены слова и предложения, принадлежащие тексту, но мешающие связности изложения.
Много труда доставила нам терминология Талмуда. Талмуд - специальное сочинение, имеющее в виду не широкую публику, а исключительно специалистов, изучающих предмет. Каждый том имеет свою специальность и, следовательно, свою терминологию, нисколько не похожую на терминологию современных наук, как непохожа на современные науки и самая наука Талмуда.
Перед нами стояла альтернатива: или создать талмудические термины на русском языке, или оставить еврейские термины в русской транскрипции. Мы предпочли последнее, отчасти опираясь на практику библейских переводов, иногда оставляющих еврейские термины непереведёнными, отчасти в тех видах, чтобы лица, знакомые с еврейской религиозно-юридической терминологией (доселе употребляющейся у русских евреев), могли читать перевод с большим удобством.
Исключение сделано для небольшого количества терминов, взятых из русского синодального перевода Библии и обманывающих глаз своим русским одеянием[4]: мы это сделали отчасти для того, чтобы перевод не слишком пестрил еврейскими словами[5], отчасти во внимание к тем читателям, которые знакомы с Библией по синодальному переводу. Поэтому же мы должны были допустить двойственное начертание собственных имен: те имена, которые встречаются в Библии, переданы у нас в начертании синодального перевода, а те имена, которых в Библии нет, мы передавали по принятым в науке произношениям.
Библия цитируется по синодальному русскому переводу[6], что оказалось очень удобным ввиду того, что перевод Семидесяти Толковников исполнен в духе раввинов. Только в редких случаях, когда раввинский вывод не мог быть сделан прямо из русского перевода, мы должны были вносить кое-какие изменения, всякий раз нами отмечаемые. Попутно мы указываем найденные нами в цитируемых местах опечатки и недосмотры синодального перевода, к сожалению, переходящие без изменения из одного издания в другое.
Переводу предшествовала критика переводимого текста и согласование статей Тосефты с расположением Мишны. Так как критического издания Талмуда не существует, то сверка дошедших версий, оценка их, установление истинных чтений, - все это ложилось тяжелым бременем, отнимая массу времени и труда.
В первом издании первый том переводился по несколько иному масштабу. Мы старались передать мысль подлинника современным литературным языком, более заботясь о точности перевода, нежели дословности его. Изучив существующие на русском языке переводы Библии, мы нашли, что еврейский текст может быть передан еще ближе к подлиннику, что путем сохранения, хотя и чуждых русскому языку, еврейских оборотов (какими изобилует, напр., синодальный перевод Библии) перевод выигрывает в колоритности. Поэтому во втором издании в текст введена масса мелких лексических изменений, нисколько, однако, не влияющих на смысл. Кроме того, так как мы смотрим на Тосефту исключительно, как на объяснение Мишны, то мы в первом издании не переводили начальных предложений её, повторяющих Мишну с целью указать, куда какая статья относится. Это вызвало нарекания со стороны некоторых критиков, что мы-де сокращаем Тосефту. В предлагаемом теперь втором издании первого тома, этого нет, и он, таким образом, приведен в соответствие с дальнейшими томами. Точно также, во втором издании переведены некоторые места Тосефты, пропущенные в первом издании или потому, что они не являлись объяснениями к Мишне, или потому, что они имеют быть переведены в других местах. Кроме того, во втором издании прибавлено несколько новых объяснений там, где текст в таковых нуждался. Благодаря всему этому, размер книги увеличился на два печатных листа против первого издания, хотя многое было исключено и из примечаний, и из текста, как объясняющееся в следующих томах.
Мишна переводится по тексту, печатающемуся в отдельных изданиях её; важнейшие варианты из других источников отмечаются в скобках с ремаркою: вар. Тосефта переведена по изданию Цукерманделя (Pasewalk, 1880), откуда заимствована нами и нумерация.
Для критики текста Мишны нам служили: R. Rabbinowitsch, Variae lectiones etc. (Мюнхен 1868-1886), Мишна при арабском комментарии Маймонида (поскольку комментарий издан), Мишна при Иерушалми и Бавли, и наконец все критически изданные тексты её (т. е. работы Штрака, Гейгера, Гофмана и др.). При переводе Мишны мы старались идти своим путем, не увлекаясь принятыми почти у всех комментаторов толкованиями гемар, а держась более древних памятников: Тосефты и Мидрашим (Мехильты, Сифра, Сифре). Толкования гемар мы, однако, отмечаем в примечаниях, хотя имеем в виду впоследствии перевести их целиком[7].
[1]Как теперь уже почти выяснилось, переводу Иерушалми будет у нас предшествовать перевод более позднего по времени Бавли. Это оказывается необходимым потому, что Бавли более разработано, нежели Иерушалми, так что оно привлекается к объяснению Иерушалми, а не наоборот. Оба эти памятника совершенно независимы друг от друга и не знают друг о друге; но они содержат много общего, и это общее сохранилось в лучшем виде в более позднем Бавли, нежели в более раннем Иерушалми. Вот почему мы предполагаем, по окончании перевода первой части Талмуда (Мишны и Тосефты), приступить непосредственно к переводу третьей части (Бавли).
[2] Собственно говоря, для того, чтобы вполне сознательно следить за дебатами ученых, нужно еще знать, так называемые, Ьалахические Мидрашим, т. е. Мехильту, Сифра и Сифре: только тогда мы будем иметь все источники, откуда ученые черпали свои доводы. Имея в виду эту цель, мы и перевели (отчасти в качестве введений к отдельным трактатам, отчасти в примечаниях) массу мест из этих Мидрашим: если их собрать воедино, они дадут больше половины этих древних памятников, бросающих яркий свет на историю возникновения устного закона путем толкования библейского текста
[3] Издающийся, напр., в настоящее время немецкий перевод Бавли называется: «Der Babylonischer Talmud mit Einschluss der vollstandigen Mischnah» («Вавилонский Талмуд со включением полной Мишны»): без «полной Мишны» этот труд оставался бы «Вавилонским Талмудом». В нашем переводе, в Бавли (ч. III) не нужно будет включать не имеющие гемары трактаты Мишны, так как они входят в ч. I.
[4] Например, словом «возношение» передается у нас по примеру синод, перевода еврейское терума. Редко кому придет в голову, что этим словом обозначается не действие от глагола «возносить», а известные продукты, отдаваемые священникам в качестве пошлин.
[5] Один из критиков, тем не менее, упрекал нас в том, что мы ввели слишком много еврейских терминов, которые в русской обиходной и литературной речи не употребляются. В этой речи не употребляются и многие термины медицинские, юридические, военные и всяких других наук, но из этого не следует, что их нельзя употреблять в специальных сочинениях.
[6] Для удобства читателей мы не ограничиваемся одними ссылками на Библию, но приводим целиком все соответствующие места, иногда восполняя текст Талмуда, где нередко, в предположении, что читатели с Библией знакомы, приводятся лишь начала стихов.
[7] Как известно, вопрос о том, как толковать Мишну, занимал и продолжает занимать еврейских ученых. Строго-консервативную точку занимает S. R. Hirsch, который считает «высокомерием толковать Мишну собственным разумом, а не по объяснениям вавилонских ученых»: чего не знали Равина и Рав Аши (редакторы Бавли), мы тоже знать не должны. Диаметрально противоположного воззрения держится L. Lttw: ошибки гемары при истолковании Мишны, говорит он, представляются не исключением, а правилом; лишь в самых редких случаях вавилонские ученые угадывали истину при объяснении темных мест Мишны. Среднее положение занимает знаменитый Зах. Франкель, который говорит: «не всегда должно смотреть на Мишну через очки гемары; аморейское понимание важно для установления Ьалахи (закона), но когда мы изучаем Мишну fur sich, то позволительно идти собственным путем: сначала нужно рассмотреть Мишну, как она есть, углубиться в её сущность, стараться понять ее из неё самой и из контекста; затем должно привлечь к сравнению тан-наитские параллельные места (т. е. Тосефту, барайты и древние Мидрашим). И только в самом конце - объяснения обеих гемар». Это и есть тот путь, которым мы шли. Если мы не игнорировали объяснения гемар, но делали это потому, что не хотели удалиться от современности. По этой же причине при изложении законов, имеющих применение доселе, мы даем переводы из Маймонида и Шульхан Аруха - кодексов, авторитетных у современных евреев.
ТАЛМУД - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 1 (Книга 1 и 2) - Зераим - Посевы
М.: Издатель Л. Городецкий, 2006. 432 с.
ISBN 5-203-02810-4
Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания:
«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том первый (Книга 1 и 2)».
Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1902.
ТАЛМУД - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 1 (Книга 1 и 2) - Зераим - Посевы - Содержание
Предисловие издателя
Предисловие переводчика ко 2-му изданию
Список сокращений
- Трактат Берахот
- Прибавления к трактату Берахот
-
Трактат Пеа
- Демай
- Килаим
- Шевиит
- Терумот
- Маасрот
- Маасер Шени
- Халла
- Орла
- Биккурим
ТАЛМУД - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 2 (Книга 3 и 4) - Моэд - Праздники
М: Издатель Л. Городецкий, 2007. 544 с.
ISBN 5-203-02825-7
Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания:
«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том второй (Книга 3 и 4)».
Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1903.
ТАЛМУД - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 2 (Книга 3 и 4) - Моэд - Праздники - Содержание
Предисловие издателя
Предисловие переводчика
-
Трактат Шаббат
- Эрувин
- Песахим
- Прибавления к трактату Песахим
- Трактат Шекалим
- Прибавление к трактату Шекалим
-
Трактат Йома
- Сукка
- Беца
- Рош-hашана
- Прибавление к трактату Рош-Ьашана
- Трактат Таанит
- Мегиллат Таанит
-
Трактат Мегилла
- Моэд Катон
- Хагига
ТАЛМУД - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 3 (Книга 5 и 6) - Нашим - Жёны
М.: Издатель Л. Городецкий, 2007. 432 с.
ISBN 5-203-02814-7
Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания:
«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том третий (Книга 5 и 6)».
Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1903.
ТАЛМУД - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 3 (Книга 5 и 6) - Нашим - Жёны - Содержание
Предисловие
- Трактат Йевамот
- Прибавления к трактату Йевамот
- Трактат Кетуббот
- Прибавления к трактату Кетуббот
- Трактат Недарим
- Прибавления к трактату Недарим
-
Трактат Назир
- Сота
- Гиттин
- Прибавления к трактату Гиттин
- Трактат Кидцушин
ТАЛМУД - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 4 (Книга 7 и 8) - Незикин - Повреждения
М.: Издатель Л. Городецкий, 2007. 656 с.
ISBN 5-203-02828-1
IV том перенабран в современной русской орфографии с издания:
«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том четвертый (Книга 7 и 8)».
Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1910.
ТАЛМУД - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 4 (Книга 7 и 8) - Незикин - Повреждения - Содержание
- Предисловие
-
Трактат Незикин
- БаваКамма
- БаваМециа
- Бава Батра
-
Трактат Санhедрин
- Маккот
- Шевуот
- Эдуйот
- Авода Зара
- Авот
- Глава "Киньян Тора"
-
Авот р. Натана
- (1-я версия)
- (2-я версия)
- Трактат Горайот
ТАЛМУД - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 5 (Книга 9 и 10) - Кодашим - Святыни
М.: Издатель Л. Городецкий, 2007. 432 с.
ISBN 5-203-02735-0
Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания:
«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том пятый (Книга 9 и 10)».
Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1903.
ТАЛМУД - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 5 (Книга 9 и 10) - Кодашим - Святыни - Содержание
Предисловие
- Трактаты:
- Зевахим
- Менахот
- Хуллин
- Бехорот
- Арахин
- Темура
- Керитот
- Меила
- Тамид
- Миддот
- Кинним
ТАЛМУД - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 6 (Книга 11 и 12) - Теhарот - Чистоты
М.: Издатель Л. Городецкий, 2007. 656 с.
ISBN 5-203-02848-7
Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания:
«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том шестой (Книга 11 и 12)».
Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1904.
ТАЛМУД - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 6 (Книга 11 и 12) - Теhарот - Чистоты - Содержание
Предисловие
Введение ко всему отделу
- Трактаты:
- Келим
- Опалот
- Негаим
- Пара
- Теhарот
- Микваот
- Нидда
- Махширин
- Завим
- Тевуль-йом
- Ядаим
- Укцин
ТАЛМУД - Критический перевод Н. Переферковича - Том 7 - Мехильта и Сифра
М: Издатель Л. Городецкий, 2009. 744 с.
ISBN 5-203-02848-7
Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания: «Талмуд. Том седьмой (полутом первый): источники и указатели Талмуда». С.-Петербург, 1906.
Исправлены ошибки в наборе оригинала. В тех местах, где добавлен редакционный комментарий, он отмечен: Прим. ред.
ТАЛМУД - Критический перевод Н. Переферковича - Том 7 - Мехильта и Сифра - Содержание
Предисловие издателя
Предисловие переводчика
Мехильта
- Отделы:
- Бо
- Бешаллах
- Шира
- Вайасса
- Об Амалеке
- Йитро
- Баходеш
- Мишпатим
- Ки-тисса
- Вайакhель
Сифра
- Введение. Барайта рабби Измаила
- Отделы:
- Вайикра
- Цав
- Шемини
- Тазриа
- Мецора
- Ахаре-Мот
- Кедошим
- Эмор
- Behap
- Бехуккотай
ТАЛМУД - Критический перевод Н. Переферковича - Том дополнительный - Общие сведения
М: Издатель Л. Городецкий,2010.536 с.
ISBN 978-5-203-02809-6
В предлагаемую читателям книгу включены наиболее известные работы Переферковича: «Талмуд: его история и содержание» и «Что такое Шульхан-Арух?» с исправлениями и редакционными комментариями.
В книгу также входит глоссарий имен и терминов Талмуда, который существенно облегчает восприятие текста многотомника.
ТАЛМУД - Критический перевод Н. Переферковича - Том дополнительный - Общие сведения - Содержание
Предисловие издателя
Список сокращений и условных обозначений
Н. Переферкович ТАЛМУД: ЕГО ИСТОРИЯ И СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
Глава 1. МИШНА
- § 1. Общие понятия
- § 2. Структура Мишны
- § 3. Названия и содержание трактатов Мишны
- § 4. «Малые трактаты» Талмуда
- § 5. Издания Мишны
- § 6. Комментарии
- § 7. Переводы Мишны
- § 8. Литература о Мишне
- § 9. История Мишны
Глава 2. РОДСТВЕННЫЕ МИШНЕ СБОРНИКИ
- § 10. Тосефта
- §11. Издания Тосефты
- § 12. Содержание Тосефты
- § 13. Мехильта
- § 14. Сифра
- § 15. Сифре
- § 16. Барайта
Глава 3. АВТОРИТЕТЫ МИШНЫ
- § 17. Древнейшие ученые
- § 18. Первое поколение таннаев
- § 19. Второе поколение таннаев. Старшая группа
- § 20. Второе поколение таннаев. Младшая группа
- § 21. Третье поколение таннаев
- § 22. Четвертое поколение таннаев. Старшая группа
- § 23. Четвертое поколевие таннаев. Младшая группа
Глава 4. ТОЛКОВАНИЕ БИБЛИИ (ТАНАХа) В МИШНЕ
- § 24. Общие понятия
- § 25. История толковательных приемов
- § 26. Наум из Гимзо
- § 27. Акива
- § 28. Тринадцать приемов Измаила
- § 29. Литература о толковательных приемах
- § 30. Каль-вахомер (прием 1)
- §31. Терминология силлогизма каль-вахомер
- § 32. Ограничительные принципы для каль-вахомер ....
- § 33. Гезера-шава (прием 2)
- § 34. Другой вид гезера-шава
- § 35. Ограничительные принципы для гезера-шава
- § 36. Геккеш (Иеккеш)
- § 37. Биньян-ав (прием 3)
- § 38. Обобщение двух специальных положений
- § 39. Обобщение нескольких специальных законов
- § 40. Общее и частное (приемы 4, 5 и 6)
- § 41. Необходимое согласование «общего» с «частным» и наоборот (прием 7)
- § 42. Прием 8
- § 43. Прием 9
- §44. Прием 10
- §45. Прием 11
- § 46. Прием 12
- § 47. Прием 13
Глава 5. ГЕОГРАФИЯ ПАЛЕСТИНЫ В ЭПОХУ МИШНЫ
- § 48. География
- § 49. Флора
- § 50. Фауна
Глава 6. ИСТОРИЯ ПАЛЕСТИНЫ В ЭПОХУ МИШНЫ
- § 51. Первые прокураторы (6—41 г. н. э.)
- § 52. Ирод Агриппа I (41—44 г. н. э.)
- § 53. Последние прокураторы (44-66 г. н. э.)
- § 54. Великая война с Римом (66-73 г. н. э.)
- § 55. Восстание при Траяне
- § 56. Великое восстание при Адриане (132-135 г. н. э.)
Глава 7. ВНУТРЕННИЙ СТРОИ
- § 57. Самоуправление
- § 60. Высшее образование
- § 61. Письмо
- § 62. Фарисеи и саддукеи
- § 63. Греческая культура
- § 64. Литература
- § 65. Писцы и юридические акты
Глава 8. РЕЛИГИЯ
- § 66. Храм
- § 67. «Дары» в пользу священников и левитов
- § 68. «Дары» в пользу бедных
- § 69. Субботний год
- § 70. Синагога -
- §71. Закон (мицвы)
- § 72. Законы о субботе
- § 73. Законы о ритуальной чистоте
- § 74. Законы о пище
- § 75. Простой народ (ам-Иаарещ), самаритяне и язычники
- § 76. Прозелиты
- § 77. Диаспора (рассеяние, галут)
Глава 9. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ У ЕВРЕЕВ В ЭПОХУ МИШНЫ
- § 78. Климат
- § 79. Улучшение почвы
- § 80. Орошение
- §81. Удобрение
- § 82. Обработка почвы
- § 83. Посев
- § 84. Севооборот
- § 85. Рост хлебов
- § 86. Жатва
- § 87. Молотьба
- § 88. Сохранение
- § 89. Садоводство и виноделие
Глава 10. РЕМЕСЛА И ТОРГОВЛЯ У ЕВРЕЕВ
- § 90. Ремесла
- § 91. Прядильное ремесло
- § 92. Красильное ремесло
- § 93. Ткацкое мастерство
- § 94. Валяльное ремесло
- § 95. Другие ремесла
- § 96. Торговля
Глава 11. МЕРЫ И КАЛЕНДАРЬ
- § 97. Главнейшие меры
- § 98. Календарь
Глава 12. ВРАГИ ТАЛМУДА
- § 99. От римлян до караимов
- § 100. Начало мартиролога Талмуда в Европе
- §101. Диспуты
- § 102. Римский папа исследует Талмуд
- §103. Обвинения и гонения на Талмуд в Испании
- § 104. «Борьба за Талмуд» в Германии и Италии в XVI веке
- § 105. Новая война Ватикана с Талмудом. «Чистка Талмуда» в XVI веке
- § 106. Обвинения против Талмуда в Германии в XVII - XIX веках
- § 107. Антиталмудическое движение в России: 1900 год
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение I. Н. Переферкович. ЧТО ТАКОЕ ШУЛЬХАН-АРУХ?
Предисловие
Глава 1. ТАЛМУД: МИШНА И ТОСЕФТА
Глава 2. ТАЛМУД: ГЕМАРА
Глава 3. КОДЕКС МАЙМОНИДА «МИШНЕ ТОРА»
Глава 4 КОДЕКС ЯАКОВА БЕН АШЕРА «ЧЕТЫРЕ ТУРА»
Глава 5. ШУЛЬХАН-АРУХ
- (а)Комментарии к Туру. Появление Шульхан-Аруха
- (б)Комментарии к Шульхан-Аруху
- (в)Издания Шульхан-Аруха
- (г)Переводы Шульхан-Аруха на европейские языки
- (д)Извлечения, сокращения и обработки
Глава 6. ОБРАЗЕЦ ИЗЛОЖЕНИЯ В ШУЛЬХАН-АРУХЕ
Глава 7. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ОТДЕЛА ШУЛЬХАН-АРУХА: ОРАХ-ХАЙШМ(«Путь Жизни»)
Глава 8. СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ОТДЕЛА ШУЛЬХАН-АРУХА: ЙОРЕ-ДЕА («Учит Знанию»)
Глава 9. СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕГО ОТДЕЛА ШУЛЬХАНАРУХА: ХОШЕН-Иа-МИШПАТ («Нагрудник Судный»)
Глава 10. СОДЕРЖАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ОТДЕЛА ШУЛЬХАН АРУХА: ЭВЕН-Иа-ЭЗЕР («Камень Помощи»)
Глава 11. ЖИЗНЬ ПО ШУЛЬХАН-АРУХУ
- (а)Синагога
- (б)Братства
- (в)Законы о субботе, пище и чистоте
- (г)Благотворные воздействия раввинизма ...
- (д)Отношение Шульхан-Аруха к иноверцам
- (е)Ростовщичество
- Заключение
Приложение II. ГЛОССАРИЙ ИМЕН И ТЕРМИНОВ ТАЛМУДА
Вавилонский Талмуд - Вавилонская Гемара
Предисловие редактора. Издательская группа «Таргум» продолжает выпуск многотомного издания перевода Вавилонского Талмуда на русский язык. Первые семь томов нашего издания содержат перевод таннаитской - наиболее древней - части Талмуда, его центрального ядра, т. е. Мишны, Тосефты и hалахических Мидрашей.
Восьмой том открывает вторую (и главную) стадию проекта: публикацию полного русского перевода Вавилонской Гемары. Гемара создана несколько позднее упомянутого таннаитского ядра Талмуда и часто на него ссылается, поэтому в тексте этого тома присутствует масса ссылок на первые 7 томов серии.
Настоящий том включает Мишну и Гемару трактата Берахот из отдела (седера) Зераим. Поскольку в отделе Зераим Гемара есть только у трактата Берахот, то VIII-й том как бы соответствует всему 1-му тому нашего издания, содержащему Мишну ко всем трактатам отдела Зераим.
Читать Гемару не обязательно подряд, но лучше в следующей последовательности: сначала в томе I прочитывается интересующая в данный момент мишна с комментариями (например, Глава I, мишна 2), затем там же - тосефта к этой мишне, с комментариями (там же), и уже после этого - гемара к этой мишне в т. VIII. Кроме того, рекомендуется использовать Глоссарий в конце Дополнительного тома нашего издания и Список сокращений в начале того же тома.
ТАЛМУД - Том VIII - Гемара - Трактат Берахот
М.: Издатель Л. Городецкий, 2011. 512 с.
ISBN 978-5-203-02848-7
В этом томе использован в существенно переработанном виде перевод Н. Переферковича, опубликованный в издании «Талмуд Вавилонский: трактат Берахот (о молитвах)». С.-Петербург, 1909.
Редактура текста и новые переводы отдельных мест делались по изданию Талмуда «в типографии братьев Шапиро» (Житомир, 1861). Это издание текста Гемары (включая нумерацию листов) практически идентично ставшему «каноническим» изданию «вдовы и братьев Ромм» (Вильна, 1880-е гг.).
Добавлено большое количество комментариев. В тех местах, где добавленный комментарий имеет редакционно-издательский характер (например, фиксирует расхождение в тексте используемой рукописи и «житомирского» издания), он отмечен: Прим. ред.
В круглых скобках (...) даётся «расширенный» (устраняющий «недоговорённость») перевод, а также приводятся ссылки на Библию (ТаНаХ), Мишну или Тосефту.
В квадратных скобках [...] - оригинальный текст, выделяемый переводчиком и редактором как отступление от основной темы. Кроме того, квадр. скобки могут указывать на различие между текстом рукописей и стандартных печатных изданий.
Жирным шрифтом выделяется текст Мишны, включая кусочки «текущей» мишны, заявляемые на обсуждение в процессе её разбора в Гемаре. Весь остальной (т. е. не выделенный жирным) шрифт - это Гемара.
ТАЛМУД - Том IX - Гемара - Трактат Шаббат, главы I—VII
М.: Издатель Л. Городецкий, 2012. 544 с.
ISBN 978-5-203-02848-7
ISBN 978-5-9903304-1-2
Переводчики, они же комментаторы, этого тома (в порядке убывания выполненного объема работы): М. Левинов, Г. Канторович, Л. Городецкий, С. Бабкина, Д. Карпов, А. Лявданский.
Перевод и редактура текста делались по ставшему «каноническим» изданию «вдовы и братьев Ромм» (Вильна, 1880-е гг.).
В круглых скобках (...) даётся «расширенный» (устраняющий «недоговорённость») перевод, а также приводятся ссылки на Библию (ТаНаХ), Мишну или Тосефту.
В квадратных скобках [...] - оригинальный текст, выделяемый, чаще всего, для указания на различие в этом месте между текстом рукописей и стандартных печатных изданий. В основном, используется т. н. «Мюнхенская Рукопись» (MP), датируемая 1343 г.
ТАЛМУД - Том IX - Гемара - Трактат Шаббат, главы I—VII - Предисловие редактора
Девятый том серии включает Мишну и Гемару первой половины трактата Шаббат из отдела (седера) Моэд. Тем самым, IX-й том «соответствует» той части II-го тома нашего издания, которая содержит Мишну и Тосефту к трактату Шаббат.
Читать Гемару не обязательно подряд, но лучше, в следующей последовательности: сначала в томе II прочитывается интересующая в данный момент мишна с комментариями (например, Глава I, мишна 1), затем там же - то-сефта к этой мишне, с комментариями (там же)2, и уже после этого - массивная гемара к этой мишне в томе IX.
Кроме того, рекомендуется использовать Глоссарий в конце Дополнительного тома нашего издания и Список сокращений в начале того же тома.
Настоятельно рекомендуется также внимательно просмотреть главу 4 работы Н. Переферковича «Талмуд: его история и содержание» в Дополнительном томе, подробно расписывающую «приёмы» талмудических умозаключений, технику мидраша и т. п.
ТАЛМУД - Том X - Гемара - Трактат Шаббат, главы VIII-XXIV
М: Издатель Л. Городецкий, 2013. 640 с.
ISBN 5-203-02848-7
ISBN 978-5-9903304-1-2
Перевод и редактура текста делались по ставшему «каноническим» изданию «вдовы и братьев Ромм» (Вильна, 1880-е гг.).
Переводчики, они же комментаторы, этого тома (в порядке убывания выполненного объема работы): Г. Канторович, М. Левинов, С. Бабкина, М. Калинин, А. Лявданский, Л. Городецкий.
Десятый том серии включает Мишну и Гемару второй половины трактата Шаббат из отдела (седера) Моэд. Тем самым, Х-й том «соответствует» стр. 46-110 II-го тома нашего издания, где содержится Мишна и Тосефта к тр. Шаббат (главы VIII - XXIV).
ТАЛМУД - Том X - Гемара - Трактат Шаббат - Глава VIII
МИШНА 1. Запрещается выносить: вина - столько, сколько берут для одного бокала (разбавленного вина) (а); молока - глоток (б); меду - в количестве, идущем на струп (катит); масла - в количестве, потребном на умащение малейшего члена тела (например, мизинца) (в); воды - в количестве, потребном для увлажнения глазной мази (килор) (г); остальных напитков - четверть лога (ревиит); жидкостей выливаемых (помоев) - четверть лога. Р. Шимон говорит: для всех жидкостей установлен один размер - четверть лога, а размеры (а) - (г) установлены лишь для сохраняющих (прячущих) эти жидкости.
- Танна (сообщает): столько, сколько берут для одного красивого (йафа) бокала.
- А что значит: «красивый» бокал?
- Бокал для благословения (после трапезы).
Сказал р. Нахман: сказал Рабба бар АббуЬа: бокал для благословения должен содержать четверть ревиит (чистого вина), так что, когда его разбавят, получится ревиит.
ТАЛМУД. Том XI - Гемара - Трактат Эрувин
М.: Издатель Л. Городецкий, 2016. - 720 с.
ISBN 5-203-02848-7
ISBN 978-5-9903304-4-3
Перевод и редактура текста делались по ставшему «каноническим» изданию «вдовы и братьев Ромм» (Вильна, 1880-е гг.).
В круглых скобках (...) даётся «расширенный» (устраняющий «недоговорённость») перевод, а также приводятся ссылки на Библию (ТаНаХ), Мишну или Тосефту.
В квадратных скобках [...] - оригинальный текст, выделяемый, чаще всего, для указания на различие в этом месте между текстом рукописей и стандартных печатных изданий. В основном, используется т. н. «Мюнхенская рукопись», датируемая 1343 г.
Переводчики, они же комментаторы, этого тома (в порядке убывания выполненного объёма работы): М. Левинов, Г. Хаймович, Я. Синичкин, Л. Городецкий, С. Бабкина, Е. Гаврилова.
Том XI включает Мишну и Гемару трактата Эрувин из отдела (седера) Моэд. Этот трактат завершает в Вавилонском Талмуде «тему субботы», центральную для еврейской цивилизации. Тем самым, том XI «соответствует» стр. 111-177 тома II нашего издания, где содержатся Мишна и Тосефта к тр. Эрувин.
ТАЛМУД. Том XI - Гемара - Трактат Эрувин - Основные термины трактата Эрувин
1. Субботние «владения» (области).
Частное владение (решут ha-йахид) - территория, вмещающая в себя квадрат размером 4 на 4 ладони и удовлетворяющая одному из 3-х следующих условий:
(а)она огорожена стенами высотой не меньше 10 ладоней;
(б)она поднята на высоту больше 10 ладоней (например, сцена);
(в)она погружена в землю на такую же глубину Пространство, простирающееся над частным владением «до небес», также имеет статус частного владения. «Частное владение» - понятие, относящееся, скорее, к геометрии, чем к юридической собственности. Оно может принадлежать как одному человеку, так и всему обществу.
Общественное владение (решут ha-раббим) - места массового стечения народа: магистраль, не крытая городская площадь со сквозными проходами на неё (например, рынок), не тупиковые городские улицы шириной не меньше 16 локтей.
По закону Пятикнижия, в субботу запрещён перенос предметов из «общественного владения» в «частное» и наоборот, а также перенос предметов на расстояние в 4 локтя и более в пределах «общественного владения». В отличие от «частного владения», «общественное владение» не может находиться во владении частного лица. Всё, что выше «общественного владения» на 10 ладоней, считается «свободным местом».
Том XII нашего издания включает Мишну и Гемару первых пяти глав трактата Песахим («Пасхальные жертвы») из раздела «Моэд» («Праздники») и соответствует стр. 178-225 тома II, где содержатся Мишна тех же глав и Тосефта к ним.
Этот трактат (как и тр. Шаббат и Эрувин, включённые в тт. IX-XI) впервые переведён на русский язык. Но мы сохраняем на корешках томов нашего издания имя Н. Переферковича как дань памяти о петербургском учёном, в одиночку начавшем 120 лет назад гигантский труд по переводу Вавилонского Талмуда на русский.
Трактат Песахим содержит информацию, относящуюся к празднику Песах - центральной «импульсной точке» еврейской цивилизации.
Мы рекомендуем перед чтением гемары к данной мишне прочитать эту мишну, тосефту к ней и комментарии в т. И. Также рекомендуется прочитать главу 4 работы Н. Переферковича «Талмуд: его история и содержание», где подробно расписаны приёмы талмудических умозаключений, техника мидраша и т. п., а также использовать список сокращений и глоссарий (см. Дополнительный том нашего издания).
На стр. VII-XXII настоящего тома помещён мини-словарь частотных терминов и понятий трактата Песахим и «теории ритуальной чистоты/скверны».
Напомним, что для лучшего понимания техники «языкового мидраша», используемой в Гемаре, полезно иметь под рукой двойной (иврит-русский) текст ТаНаХа.
Мы вернулись к тебе, трактат Песахим!
Лев Городецкий, главный редактор издания
Талмуд - Том XII - Вавилонская Гемара - Трактат Песахим - 1 часть - главы I-V
М: Издатель Л. Городецкий, 2018. - 560 с.
ISBN 5-203-02848-7
ISBN 978-5-9903304-6-7
Талмуд - Том 12 - Вавилонская Гемара - Трактат Песахим - 1 часть - Содержание
- Предисловие редактора
- Технические замечания
- Частотные термины в трактате Песахим
- Понятия и термины «чистоты» и «скверны» (краткий словарь)
Трактат Песахим (Гемара) - Главы 1-5
Том XIII включает Мишну и Гемару второй половины (т. е. последних пяти глав) трактата Песахим («Пасхальные жертвы») из раздела «Моэд» («Праздники») и соответствует стр. 225-265 тома II, где содержатся Мишна тех же глав и Тосефта к ним.
Этот трактат, как и тр. Шаббат и Эрувин (см. тт. IX-XI), впервые переведён на русский язык. Но мы сохраняем на корешках томов нашего издания имя Н. Переферковича как дань памяти о петербургском учёном, в одиночку начавшем 120 лет назад гигантский труд по переводу Вавилонского Талмуда на русский. Отметим также, что в нашей работе мы в значительной степени следуем научному подходу р. Адина Штейнзальца к пониманию смыслов Гемары (см. его перевод трактата Песахим на современный иврит, издание The Israel Institute forTalmudic Publications, Jerusalem, 1989, vol. 7).
Талмуд - Том XIII - Вавилонская Гемара - Трактат Песахим - 2 часть - главы VI-X
М.: Издатель Л. Городецкий, 2019. - 568 с.
ISBN 5-203-02848-7
ISBN 978-5-9903304-7-4
Том XIV нашего издания включает Мишну и Гемару трактата Йома из раздела «Моэд» («Праздники») и соответствует стр. 304-354 тома II, где содержатся Мишна тех же глав и Тосефта к ним.
Трактат Йома содержит информацию, относящуюся к празднику Йом ha-киппурим. Мы рекомендуем перед чтением массивной гемары к данной мишне прочитать эту мишну, тосефту к ней и комментарии в т. II. Мы также рекомендуем просмотреть главу 4 работы Н. Переферковича «Талмуд: его история и содержание», где подробно расписаны приёмы талмудических умозаключений, техника мидраша и т. п., а также использовать глоссарий и список сокращений (см. Дополнительный том нашего издания).
Этот трактат, как и тр. Шаббат, Эрувин и Песахим (см. тт. IXXIII), впервые переведён на русский язык. Но мы сохраняем на корешках томов нашего издания имя Н. Переферковича как дань памяти о петербургском учёном, в одиночку начавшем 120 лет назад гигантский труд по переводу Вавилонского Талмуда на русский. Отметим также, что в нашей работе мы в значительной степени следуем научному подходу р. Адина Штейнзальца к пониманию смыслов Гемары (см. его перевод трактата Йома на современный иврит, издание The Israel Institute for Talmudic Publications, Jerusalem, 1982)
Напомним, что для полноценного понимания техники «языкового мидраша», используемой в Гемаре, полезно иметь под рукой двойной (иврит-русский) текст ТаНаХа.
Том XIV подготовлен Центром изучения Талмуда ИВ РАН, созданным в 2021 г. Переводчики, они же комментаторы, этого тома (в порядке убывания выполненного объёма работы): М. Левинов, Я. Синичкин, Л. Городецкий, У. Гершович, А. Лукашевич, Л. Дрейер, М. Липкин, И. Туров. Почти все переводчики-комментаторы - участники межуниверситетского учебно-научного семинара по Вавилонскому Талмуду.
ТАЛМУД. Том XIV - Гемара: Трактат Йома
М.: Издатель Л. Городецкий, 2022. - 720 с.
ISBN 5-203-02848-7
ISBN 978-5-9903304-8-1
Получил! Спасибо! Качество на высоте! Благословений!
Красота какая.......... Благодарствую...Шикарный анонс