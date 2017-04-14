Вавилонский Талмуд - Вавилонская Гемара

Предисловие редактора. Издательская группа «Таргум» продолжает выпуск многотомного издания перевода Вавилонского Талмуда на русский язык. Первые семь томов нашего издания содержат перевод таннаитской - наиболее древней - части Талмуда, его центрального ядра, т. е. Мишны, Тосефты и hалахических Мидрашей.

Восьмой том открывает вторую (и главную) стадию проекта: публикацию полного русского перевода Вавилонской Гемары. Гемара создана несколько позднее упомянутого таннаитского ядра Талмуда и часто на него ссылается, поэтому в тексте этого тома присутствует масса ссылок на первые 7 томов серии.

Настоящий том включает Мишну и Гемару трактата Берахот из отдела (седера) Зераим. Поскольку в отделе Зераим Гемара есть только у трактата Берахот, то VIII-й том как бы соответствует всему 1-му тому нашего издания, содержащему Мишну ко всем трактатам отдела Зераим.

Читать Гемару не обязательно подряд, но лучше в следующей последовательности: сначала в томе I прочитывается интересующая в данный момент мишна с комментариями (например, Глава I, мишна 2), затем там же - тосефта к этой мишне, с комментариями (там же), и уже после этого - гемара к этой мишне в т. VIII. Кроме того, рекомендуется использовать Глоссарий в конце Дополнительного тома нашего издания и Список сокращений в начале того же тома.

Настоятельно рекомендуется также внимательно просмотреть главу 4 работы Н. Переферковича «Талмуд: его история и содержание» в Дополнительном томе, подробно расписывающую «приёмы» талмудических умозаключений, технику мидраша и т.п.

Заметим, наконец, что текст Гемары насыщен ссылками на ТаНаХ (еврейскую Библию, оригинал Ветхого Завета), причём в этих отсылках часто изменяется «конвенциональный» смысл соответствующих мест в ТаНаХе.

Эта модификация смысла происходит с массированным применением мощного семантического аппарата (языкового мидраша), который в европейской культуре с некоторой тривиализацией называется «игрой слов», «каламбурами» и т.п. Этот аппарат использует «деконструкцию» слов и прочих структур текста для порождения «нового смысла» библейского или раввинского высказывания.

Поэтому для полноценного чтения Гемары рекомендуется иметь «под рукой» двойной (иврит-русский) текст Та-НаХа.

Мы возвращаемся к тебе, Гемара Вавилонская!

Лев Городецкий, преподаватель библейского иврита и арамейского языка Талмуда в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ)

Талмуд - Гемара: Критический перевод Наума Переферковича

М: Издатель Л. Городецкий, 2007-2010. Том 1-7 с дополнением.

Талмуд - Том 8 - Гемара - Трактат Берахот

М.: Издатель Л. Городецкий, 2011. 512 с.

ISBN 978-5-203-02848-7

В этом томе использован в существенно переработанном виде перевод Н. Переферковича, опубликованный в издании «Талмуд Вавилонский: трактат Берахот (о молитвах)». С.-Петербург, 1909.

Редактура текста и новые переводы отдельных мест делались по изданию Талмуда «в типографии братьев Шапиро» (Житомир, 1861). Это издание текста Гемары (включая нумерацию листов) практически идентично ставшему «каноническим» изданию «вдовы и братьев Ромм» (Вильна, 1880-е гг.).

Добавлено большое количество комментариев. В тех местах, где добавленный комментарий имеет редакционно-издательский характер (например, фиксирует расхождение в тексте используемой рукописи и «житомирского» издания), он отмечен: Прим. ред.

В круглых скобках (...) даётся «расширенный» (устраняющий «недоговорённость») перевод, а также приводятся ссылки на Библию (ТаНаХ), Мишну или Тосефту.

В квадратных скобках [...] - оригинальный текст, выделяемый переводчиком и редактором как отступление от основной темы. Кроме того, квадр. скобки могут указывать на различие между текстом рукописей и стандартных печатных изданий.

Жирным шрифтом выделяется текст Мишны, включая кусочки «текущей» мишны, заявляемые на обсуждение в процессе её разбора в Гемаре. Весь остальной (т. е. не выделенный жирным) шрифт - это Гемара.

Талмуд - Том 8 - Гемара - Трактат Берахот - Предисловие переводчика

Вавилонская Гемара, основная часть «Вавилонского Талмуда», была создана в Вавилонии в V веке н. э.

Вавилонский Талмуд приобрёл и сохраняет важнейшее значение в еврейской религиозной практике, совершенно вытеснив палестинские произведения, хотя последние сохранили продукты древней еврейской мысли в более чистом виде. На Вавилонском Талмуде свыше тысячи лет сосредоточивалось почти всё духовное творчество еврейского народа, - и нет конца комментариям, глоссам, кодексам, сокращениям, извлечениям и всякого рода сочинениям на темы из этого Талмуда.

Нами сделана первая попытка восстановить текст Талмуда по рукописям и старопечатным изданиям. Из рукописных материалов для трактата Берахот в нашем распоряжении имелись: варианты Мюнхенской и Парижской рукописей, варианты Оксфордской рукописи и 30 рукописных фрагментов египетского происхождения, находящихся теперь в Кембридже и Оксфорде, впервые нами разобранных и частично публикуемых здесь.

В предместье Каира, Фостате, существует древнейшая в мире синагога «Эзры-Писца», известная уже с VIII века. На крыше этой синагоги имелось громадное помещение (гениза), куда с древнейших времен прихожане и судебные учреждения бросали старые книги и документы. Благодаря сухому египетскому климату, всё это сохранилось до настоящего времени. В течение веков там скопилось громадное количество весьма ценных для науки рукописных листов.

На каирскую генизу обратили внимание, и в 1896 г. англичане вывезли все её содержимое в Кембридж, где рукописи доселе ещё не все разобраны. Но еще до массовой перевозки рукописей в Англию, многие листы генизы разными путями попадали в руки антикваров и, после долгих путешествий, попадали в Англию же, в Оксфордскую библиотеку.

В обеих библиотеках я достал 30 более или менее удобочитаемых листов, относящихся к трактату Берахот и покрывающих свыше одной трети его. Многие листы настолько почернели от времени, что их целиком разобрать невозможно, многие совсем еще не обнаружены, так как лежат в куче; обнаруженные же принадлежат, главным образом, к шести разным кодексам.

Некоторые листы оказались каллиграфическими упражнениями переписчика, ибо талмудический текст прерывается многочисленными повторениями одних и тех же слов и предложений. Особенно любопытны листы с текстом Альфаси, старательно выписанным громадными квадратными буквами, какие обыкновенно встречаются только в библейских кодексах. Не менее любопытны те листы, на которых отдельные слова снабжены гласными значками и оригинальными знаками препинания.

Кроме рукописных материалов и первых изданий1, для восстановления текста служили:

(1) Комментарий гаона Саадии (X в.), изданный в 1908 г. в Иерусалиме по арабской рукописи из Каирской генизы. Объясняя отдельные слова и выражения трактата Берахот, автор приводит чтения, часто отличающиеся от «обычных» не только по написанию, но и по смыслу.

(2) Арух, известный талмудический словарь, составленный в XI в. Натаном Римским. В этом словаре приводятся под каждым словом цитаты из Талмуда. Так как автор, в качестве лексиколога, относился к тексту очень тщательно, то разночтения Аруха очень важны для восстановления текста. Мы пользовались критическим изданием Аруха.

(3) Комментарий Раши (Шеломо Ицхаки, XI в.), обращавшего большое внимание на критику текста и даже оказавшего сильное влияние на установившийся текст Талмуда, ибо позднейшие переписчики и типографы обыкновенно вводили в текст чтения, одобренные Раши.

(4) Комментарий Нисима (XI в.) под названием «Ключ к замкам Талмуда».

(5) Комментарии Тосафот (ХII-ХIII в.).

Эти комментарии могли служить только в качестве второстепенных пособий при исправлении текста, ибо соответствующих научных изданий нет, а чтения обычных изданий ненадёжны.

По этой же причине, мы с величайшей осторожностью пользовались существующими сборниками аггадических и палахических текстов Талмуда (например, Эн-Яаков, Ял-кут, Галахот Гедолот, Альфаси и т.п.), которые, хотя и составлены авторами до начала книгопечатания (т. е. на основании рукописей), но могли быть искажены издателями.

Вовсе не считались мы с исправлениями текста, предлагавшимися разными раввинами после появления первого издания Талмуда (Соломоном Лурье, Иоэлем Сиркесом, Илией Виленским, Акивой Эйгером и многими другими), так как они основаны на собственных предположениях авторов, а не на подлинных чтениях. Надо, впрочем, заметить, что большинство исправлений (особенно Илии Ви-ленского) оказались совпадающими с текстом рукописей.

Н. А. Переферкович

Талмуд - Том 9 - Гемара - Трактат Шаббат, главы I—VII

М.: Издатель Л. Городецкий, 2012. 544 с.

ISBN 978-5-203-02848-7

ISBN 978-5-9903304-1-2

Переводчики, они же комментаторы, этого тома (в порядке убывания выполненного объема работы): М. Левинов, Г. Канторович, Л. Городецкий, С. Бабкина, Д. Карпов, А. Лявданский.

Перевод и редактура текста делались по ставшему «каноническим» изданию «вдовы и братьев Ромм» (Вильна, 1880-е гг.).

В круглых скобках (...) даётся «расширенный» (устраняющий «недоговорённость») перевод, а также приводятся ссылки на Библию (ТаНаХ), Мишну или Тосефту.

В квадратных скобках [...] - оригинальный текст, выделяемый, чаще всего, для указания на различие в этом месте между текстом рукописей и стандартных печатных изданий. В основном, используется т. н. «Мюнхенская Рукопись» (MP), датируемая 1343 г.

Талмуд - Том 9 - Гемара - Трактат Шаббат, главы I—VII - Предисловие редактора

Девятый том серии включает Мишну и Гемару первой половины трактата Шаббат из отдела (седера) Моэд. Тем самым, IX-й том «соответствует» той части II-го тома нашего издания, которая содержит Мишну и Тосефту к трактату Шаббат.

Читать Гемару не обязательно подряд, но лучше, в следующей последовательности: сначала в томе II прочитывается интересующая в данный момент мишна с комментариями (например, Глава I, мишна 1), затем там же - то-сефта к этой мишне, с комментариями (там же)2, и уже после этого - массивная гемара к этой мишне в томе IX.

Кроме того, рекомендуется использовать Глоссарий в конце Дополнительного тома нашего издания и Список сокращений в начале того же тома.

Настоятельно рекомендуется также внимательно просмотреть главу 4 работы Н. Переферковича «Талмуд: его история и содержание» в Дополнительном томе, подробно расписывающую «приёмы» талмудических умозаключений, технику мидраша и т. п.

Талмуд - Том 10 - Гемара - Трактат Шаббат, главы VIII-XXIV

М: Издатель Л. Городецкий, 2013. 640 с.

ISBN 5-203-02848-7

ISBN 978-5-9903304-1-2

Перевод и редактура текста делались по ставшему «каноническим» изданию «вдовы и братьев Ромм» (Вильна, 1880-е гг.).

Переводчики, они же комментаторы, этого тома (в порядке убывания выполненного объема работы): Г. Канторович, М. Левинов, С. Бабкина, М. Калинин, А. Лявданский, Л. Городецкий.

Десятый том серии включает Мишну и Гемару второй половины трактата Шаббат из отдела (седера) Моэд. Тем самым, Х-й том «соответствует» стр. 46-110 II-го тома нашего издания, где содержится Мишна и Тосефта к тр. Шаббат (главы VIII - XXIV).

Талмуд - Том 10 - Гемара - Трактат Шаббат - Глава VIII

МИШНА 1. Запрещается выносить: вина - столько, сколько берут для одного бокала (разбавленного вина) (а); молока - глоток (б); меду - в количестве, идущем на струп (катит); масла - в количестве, потребном на умащение малейшего члена тела (например, мизинца) (в); воды - в количестве, потребном для увлажнения глазной мази (килор) (г); остальных напитков - четверть лога (ревиит); жидкостей выливаемых (помоев) - четверть лога. Р. Шимон говорит: для всех жидкостей установлен один размер - четверть лога, а размеры (а) - (г) установлены лишь для сохраняющих (прячущих) эти жидкости.

- Танна (сообщает): столько, сколько берут для одного красивого (йафа) бокала.

- А что значит: «красивый» бокал?

- Бокал для благословения (после трапезы).

Сказал р. Нахман: сказал Рабба бар АббуЬа: бокал для благословения должен содержать четверть ревиит (чистого вина), так что, когда его разбавят, получится ревиит.

Талмуд - Том 11 - Гемара - Трактат Эрувин

М.: Издатель Л. Городецкий, 2016. - 720 с.

ISBN 5-203-02848-7

ISBN 978-5-9903304-4-3

Перевод и редактура текста делались по ставшему «каноническим» изданию «вдовы и братьев Ромм» (Вильна, 1880-е гг.).

В круглых скобках (...) даётся «расширенный» (устраняющий «недоговорённость») перевод, а также приводятся ссылки на Библию (ТаНаХ), Мишну или Тосефту.

В квадратных скобках [...] - оригинальный текст, выделяемый, чаще всего, для указания на различие в этом месте между текстом рукописей и стандартных печатных изданий. В основном, используется т. н. «Мюнхенская рукопись», датируемая 1343 г.

Переводчики, они же комментаторы, этого тома (в порядке убывания выполненного объёма работы): М. Левинов, Г. Хаймович, Я. Синичкин, Л. Городецкий, С. Бабкина, Е. Гаврилова.

Том XI включает Мишну и Гемару трактата Эрувин из отдела (седера) Моэд. Этот трактат завершает в Вавилонском Талмуде «тему субботы», центральную для еврейской цивилизации. Тем самым, том XI «соответствует» стр. 111-177 тома II нашего издания, где содержатся Мишна и Тосефта к тр. Эрувин.

Талмуд - Том 11 - Гемара - Трактат Эрувин - Основные термины трактата Эрувин

1. Субботние «владения» (области).

Частное владение (решут ha-йахид) - территория, вмещающая в себя квадрат размером 4 на 4 ладони и удовлетворяющая одному из 3-х следующих условий:

(а)она огорожена стенами высотой не меньше 10 ладоней;

(б)она поднята на высоту больше 10 ладоней (например, сцена);

(в)она погружена в землю на такую же глубину Пространство, простирающееся над частным владением «до небес», также имеет статус частного владения. «Частное владение» - понятие, относящееся, скорее, к геометрии, чем к юридической собственности. Оно может принадлежать как одному человеку, так и всему обществу.

Общественное владение (решут ha-раббим) - места массового стечения народа: магистраль, не крытая городская площадь со сквозными проходами на неё (например, рынок), не тупиковые городские улицы шириной не меньше 16 локтей.

По закону Пятикнижия, в субботу запрещён перенос предметов из «общественного владения» в «частное» и наоборот, а также перенос предметов на расстояние в 4 локтя и более в пределах «общественного владения». В отличие от «частного владения», «общественное владение» не может находиться во владении частного лица. Всё, что выше «общественного владения» на 10 ладоней, считается «свободным местом».

Талмуд - Том XII - Вавилонская Гемара - Трактат Песахим - 1 часть - главы I-V