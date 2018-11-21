Намерением данной книги является введение в размышления и жизненный мир Толстого. Она не претендует на новое изложение биографии Толстого.

В таковых никогда не было недостатка, и, думается, также не будет дефицита биографий Толстого и в будущем. Этот человек особенно интересен своими внутренними противоречиями, своими устремлениями, своим творчеством, что будет приводить к появлению все новых описаний его жизни.

Не всегда такие биографии приносят новые знания о Толстом. Великое множество подобных изложений построено по давно сложившемуся канону из фактов, знаний, дискуссий, которые отличаются друг от друга разве что небольшими изменениями перспективы или особыми смещениями центра тяжести.

Конечно, нестандартные семейные отношения Толстого продолжают вызывать интерес у исследователей его творчества.

Толстой и толстовство — еще одна спорная тема, по которой не прекращаются дискуссии, где используются как старые, так и новые данные о последователях Толстого.

Мартин Тамке - Религия Толстого - Духовная биография

Пер. с нем. (Серия «Религиозные мыслители»). — М.: Издательство ББИ, 2015.-232 с.

ISBN 978-5-89647-322-0

Мартин Тамке - Религия Толстого - Духовная биография - Вопросы

Что такое жизнь? В чем суть моей жизни? Кто я, и что делать? Для чего моя жизнь, для чего наши жизни? Как мне правильно жить? Как мне организовать мою жизнь, чтобы быть счастливым? Что делает мою жизнь осмысленной? Как мне быть хорошим человеком? Когда я поступаю хорошо? Должен ли я быть солидарен с другими людьми? Помогает ли мне одиночество разобраться с моими проблемами? Какую дистанцию нужно выдерживать от других? Стоит ли устанавливать близкие отношения с людьми?

В чем заключается моя связь с другими, даже с животными и природой? Отчего я чувствую эту связь? Что отчуждает меня от себя самого? Что возвращает меня к самому себе? Что значат смерть и умирание? Как достойно умирать? Как достойно жить? Как действовать в согласии с собой и миром? Как защитить человека от людей?

Мартин Тамке - Религия Толстого - Духовная биография - Предисловие

Напряженные супружеские отношения в доме Толстого и сегодня привлекают внимание читателя. Жизнь его семьи развертывалась словно драматическое представление. Кроме того, новые сведения о его жене в последние годы дают материал для очередной смены перспектив. Также постоянно находятся психологи и психоаналитики, считающие, что они нашли ключ к пониманию этой недюжинной личности. Не был ли этот человек просто безумным в своей нестандартности? Толстой относится к когорте величайших писателей мировой литературы, и его произведения — классическое поле литературоведческих изысканий. Однако невозможно охватить всю полноту смысловых аспектов его творчества каким-то одним аналитическим подходом. Причем трудно соотнести этические, моральные идеи Толстого с художественными, творческими. Ну и, наконец, бескрайне число работ, посвященных отдельным его сочинениям или особым сторонам его творчества.

Предоставим же другим публикациям поиск удачной литературоведческой перспективы, охватывающей всю совокупность творчества Толстого. О Толстом и впредь будут размышлять и исследовать его наследие. Задача этой книги связана с почти забытым направлением в литературе о Толстом. В 1903 году, за 7 лет до его смерти, Толстой по опросу берлинской ежедневной газеты был назван более чем половиной ее читателей самым выдающимся человеком современности. Он уже давно воспринимался своего рода духовным гуру, и его идеи перепевались в немецкой религиозной литературе. Множество людей по всему миру и, безусловно, в Германии повторяли толстовскую критику сращивания христианского с мирским.

Вслед за критическим отношением к церковному христианству последовало перетолкование Толстым и самого христианского благовестил. Он во всеуслышание заявил: «Вследствие извращения христианства жизнь христианских народов стала хуже языческой». Идеи Толстого подвигали многих людей, в том числе и в Германии, к выбору альтернативного стиля, образа жизни и к альтернативной точке зрения на религию, мораль и этику, значительно отличавшейся от традиционной.