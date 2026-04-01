Организация «Брис Аврогом» была учреждена в 1979 г. для того, чтобы помогать русскоязычным евреям иммигрантам во всех их нуждах, как материальных, так и духовных. Само название организации говорит об одной из ее главных задач - помочь исполнить обряд обрезания согласно Торе тем евреям, которые по той или иной причине были лишены возможности это сделать. Благодаря этой деятельности обряд обрезания прошли уже тысячи евреев - как восьмидневные младенцы, так и их дедушки.

Кроме того, в широкую сферу деятельности организации «Брис Аврогом» входит и публикация святых книг. Наша организация уже опубликовала ряд классических еврейских текстов на русском языке. Среди них - пять книг Торы, Тетлим (Псалмы), Сидур «Тегилат Гашем» (молитвенник), молитвенники для Роил-Гяьиана и Йом-Кипур, пасхальная Агада, Тания (основополагающий труд философии хасидизма Хабад), книга «Гайом-Йом» и другие издания. Каждая из этих книг открывает новые духовные и интеллектуальные горизонты для наших русскоязычных братьев и сестер, которые более семидесяти лет были насильно оторваны от своих корней. Благодаря изданным книгам они теперь могут молиться и учиться, пользуясь оригинальным источником, снабженным высококачественным переводом.

Опубликовав несколько лет назад Пятикнижие и книгу Пророки с переводом на русский язык, организация «Брис Аврогом» публикует сейчас третью и заключительную часть Священного Писания - Кетувим, состоящую из одиннадцати разделов, включающих в себя 13 подразделов.

Пусть же публикация книги Кетувим ускорит тот долгожданный день, когда пророк Элиягу возвестит нас о раскрытии Мошиаха, нашего Осовбодителя. И пусть как можно скорее он выведет нас из нашего духовного и физического изгнания, чтобы весь мир мог посвятить себя Б- жественному служению, и чтобы на смену нужде, страданиям и раздорам пришли мир, изобилие и благоденствие.

Кетувим - Писания - С переводом на русский язык - Шамир - Брис Аврогом

Перевод - Йегуда Векслер

Ketuvim

with Russian Translation

Edited by P. Gil

Chief Editor Prof. H. Branover

БРИС АВРОГОМ 5766*2006, 849 с.

THE PRINTHOUSE, 538 JOHNSON AVENUE, BROOKLYN, NEW YORK 11237

ISBN 0-9636436-4-9

Кетувим - Писания - С переводом на русский язык - Шамир - Брис Аврогом - Содержание

Тегилим

Мишлей

Ийов

Шир гаширим

Рут

Эйха

Когелет

Эстер

Даниэль

Эзра

Нехемья

Диврей гаямим I

Диврей гаямим II

Кетувим - Писания - С переводом на русский язык - Шамир - Брис Аврогом - Принципы перевода

Отказ от стремления к адекватности ни в малейшей степени не облегчает задачу переводчика. Текст Танаха исключительно многозначен. Согласно еврейской традиции он содержит четыре основных уровня (каждый из которых имеет множество аспектов). Аббревиатурой их названий является слово пардес («сад» ־«сад Торы»). Четыре еврейские буквы, составляющие это слово, намекают на четыре уровня содержания Торы: пшат - «простой», буквальный смысл текста, ремез - «намек», драги - «исследование» (обычно основанное на преданиях и ассоцияциях) и сод «тайна», самый глубинный смысл текста. Наши мудрецы говорят: «Семьдесят ликов у Торы», и это относится к каждому из уровней ее содержания: и пшат, и ремез, и драш, и сод имеют «семьдесят ликов». Следует также принять во внимание, что разграничение этих уровней - методологическая абстракция: реально они проявляются лишь во взаимодействии. Иными словами, в зависимости от подхода изучающего в Танахе раскрываются все новые и новые аспекты его содержания, и потому принципиально невозможно создать такой перевод (даже ориентирующийся только на простой смысл слов), в котором было бы сохранено хотя бы большинство из возможных значений: самый лучший перевод способен дать лишь представление о каком-то одном (в лучшем случае о некоторых) из этих аспектов.

Следовательно, при переводе Танаха на какой-либо язык необходимо прежде всего по возможности точно определить рамки подхода к работе и в дальнейшем придерживаться их. Для этого следует найти решение основных проблем, возникающих в процессе перевода.

По нашему мнению, одна из труднейших проблем при переводе Танаха - это проблема стиля. Среди переводчиков Танаха уже давно стало прописной истиной, что в Танахе представлены самые разные «литературные жанры», Так, ранние пророки - это исторические книги, охватывающие период времени почти в тысячу лет от прихода еврейского народа в страну Израиль до разрушения Первого Храма, Рут - это лирическая повесть, Эстер - почти детектив, Шир гаширим - величайший в мировой литературе образец любовной лирики, в книгах Зхарья и Даниэль есть страницы, которые можно без преувеличения счесть источником современной литературы (и кинематографии) ужасов... Из этого, как нам представляется, следует, что перевод, скажем, философской книги Когелет стилистически должен заметно отличаться от перевода, например, поэтических текстов Тегилим. Не в меньшей степени, чем забота о правильной передаче смысла текста, нам было важно сохранить стилистику оригинала. Неоценимую помощь оказал нам при этом комментарий к Танаху «Даат Микра» (изд-во «Мосад гарав Кук», Иерусалим, 2000), в котором дан подробный анализ стиля каждой из книг Танаха (в предисловиях к ним). Безусловно, наш перевод не может претендовать на полное разрешение этой проблемы, но мы берем на себя смелость считать, что, по крайней мере, указали пути, по которым следовало бы идти.

В проблеме стиля надо различать два аспекта: лексический и структурно-ритмический. В ходе нашей работы над переводом второй из них выдвинулся на первый план. Поэтому начнем с него.

Текст Танаха включает в себя, в самом общем плане, три формы литературного изложения: проза, ритмизованная проза и стихи. Отличие первой из них от остальных достаточно ясно, но эта интуитивная очевидность все же требует уточнения. В Танахе очень мало прозы в буквальном значении этого термина; наиболее «прозаической» (в литературоведческом смысле) является книга Йегошуа, но даже в ней (не говоря уже о других книгах Танаха) более протяженные части текста обладают более или менее очевидной ритмической основой.

Таким образом, граница между просто прозой и ритмизованной прозой оказывается в большей степени размытой. Ритмизованной прозой в полном смысле слова являются те отрывки, в которых ритм приобретает особое значение как средство экспрессии. Чаще всего это речь Всевышнего (пример вкрапления ритмизованной прозы в относительно прозаический текст: Йехезкель, 44:6-8) или пророка (Ирмеягу, 10: -10, 12-16). Граница между ритмизованной прозой и стихотворной формой изложения еще более размыта, поскольку в стихах Танаха отсутствиует рифма - самый яркий пример поэтической речи. Прекрасный пример этого явления дают многие стихи в книге Когелет: начало главы 94)й, (которое с одинаковым правом можно считать и стихами, и ритмизованной прозой), стихи 8:15 и 8:17 (где стихотворная речь переходит в ритмизованную прозу внутри них), 6:2 и др. Поэтому решающим критерием для нас служат структура и ритм.

Строение стиха в Танахе определяется традиционными интонациями чтения, обозначаемыми на письме так называемыми знаками кантилляции (шестым), которые играют ту же роль, что в наше время - знаки препинания.

Поэтическая норма стиха - четкое разделение на два равных полустишия, которые, в свою очередь, делятся на две равные фразы. Как правило, стих служит для выражения более или менее законченной мысли (с некоторыми исключениями). Таким образом, если стих Танаха ритмически не организован, его части ритмически не аналогичны друг другу и содержат не одинаковое число фраз, или же, если эти фразы резко различаются по величине, этот текст мы считаем прозаическим. Если же текст имеет единую ритмическую организацию и каждое полустишие четко разделяется на более или менее равные фразы - это самый очевидный признак стихотворной организации текста. Между этими образцами располагается очень большое поле промежуточных случаев. Так, еще в рамках поэзии находятся примеры расширения стиха за счет введения параллелизмов или дополнительной фразы (Йехезкель, 38:22,23) или усечения полустишия (Йехезкель, 39:9). Если же структура стиха удаляется от вышеуказанной нормы, когда полустишия сильно расширяются, теряя равенство своих размеров, или второе полустишие приобретает дополнение (как в Когелет, 2:26), в особенности если установившаяся ритмика разрушается, -мы приближаемся к сфере прозы.

В соответствии с этими критериями мы сочли нужным отразить формы изложения графически, а именно: в отличие от прозы и ритмизованной прозы дать стихи, как принято, в строфическом виде. Стих Танаха фактически равен современной строфе, состоящей из двух, иногда трех, а чаще четырех стихотворных строчек, которые разделяются цезурами разной глубины. Однако в различных книгах Танаха структура стиха-строфы различна. Так, в книгах Ийов и Мишлей и в значительной части книги Тегилим нормативная структура стиха такова: первое полустишие состоит из двух более или менее слитых фраз, а во втором полустишии резко акцентируется первая фраза, которая из6־а этого отделяется от второй более глубокой цезурой. В книгу Когелет, напротив, множество отклонений от вышеуказанной «четырехдольной» нормы, а именно, «терцин» - строф из трех стихов. Очень свободно форма стиха варьируется у Ирмеягу: в его книге есть множество примеров как усечений, так и расширения вплоть до почти незаметного перехода в ритмизованную прозу.

