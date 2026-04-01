Еврейская Библия В этом (2004) году, благодарение Всевышнему, исполняется 25 лет со дня основания организации «Брис Аврогом». Этот юбилей мы отмечаем публикацией Книги Пророков с параллельным переводом (иврит-русский).

Организация «Брис Аврогом» была учреждена в 1979 г. для того, чтобы помогать русскоязычным евреям-эммигрантам во всех их нуждах, как материальных, так и духовных. Само название организации говорит об одной из ее главных задач - помочь исполнить обряд обрезания согласно Торе тем евреям, которые но той или иной причине были лишены возможности это сделать. Благодаря этой деятельности обряд обрезания прошли уже тысячи евреев - как восьмидневные младенцы, так и их дедушки.

Кроме того, в широкую сферу деятельности организации «Брис Аврогом» входит и публикация святых книг. Наша организация уже опубликовала ряд классических еврейских текстов на русском языке. Среди них - пять книг Торы, Тегилим (Псалмы), Сидур «Тегилат Гашем» (молитвенник), молитвенники для Рош-Ашана и Иом-Кипур, пасхальная Агада, Тания (основополагающий труд философии хасидизма Хабад), книга «Гайом-Иом» и другие издания. Каждая из этих книг открывает новые духовные и интеллектуальные горизонты для наших русскоязычных братьев и сестер, которые более семидесяти лет были насильно оторваны от своих корней. Благодаря изданным книгам они теперь могут молиться и учиться, пользуясь оригинальным источником, снабженным высококачественным переводом.

Опубликовав несколько лет назад Пятикнижие с переводом на русский язык, организация «Брис Аврогом» публикует сейчас вторую часть Священного Писания -Невиим, Книгу Пророков, состоящую из восьми разделов.

Число восемь очень символично для нашей организации, поскольку Тора предписывает проводить обряд обрезания младенцу именно на восьмой день. Та же связь прослеживается в начале и заключении Книги Пророков. Первый ее раздел -Книга Йегошуа (5:2-8) рассказывает, что, войдя в Священную Землю, сыны Израиля первым делом исполнили заповедь обрезания, которую не исполняли на протяжении своего странствия по пустыне. Последний же стих Книги Пророков (Малахи, 3:23-24) гласит: «Вот Я посылаю к вам Элияу-нророка... И возвратит он сердце отцов к сыновьям, и сердце сыновей к огцам их...». Согласно еврейской традиции, пророк Элияу присутствует на каждой церемонии обрезания. Но и еще одна его миссия, о которой упоминается в стихе, находит свое отражение в работе организации «Брис Аврогом» - возвращение евреев к их наследию.

Перевод - Йегуда Векслер США, Нюь-Йорк, Брис Аврогом, 5765-2004 1173 с. ISBN 0-9636436-3-0 NEVIIM with Russian Translation Edited by P. Gil Chief Editor Prof. H. Branover This book is published by "BRIS AVROHOM" 910 Salem Avenue Hillside, New Jersey 07205 (908) 289-0770 www.brisavrohom.org Ted Weinberger Chairman of the Board Danny Kahane Chairman of the Executive Committee Franklyn H. Snitow, Esq. President Rabbi Mordechai Kanelsky Executive Director THE PRINTHOUSE, 538 JOHNSON AVENUE, BROOKLYN, NEW YORK 11237 2004 Bris Avrohom and Shamir "SHAMIR" THE ASSOCIATION OF RELIGIOUS SCIENTISTS AND PROFESSIONALS FROM THE SOVIET UNION AND EASTERN EUROPE 6 David Yellin Street, Jerusalem, P.O.B. 5749 Tel. 02-385702 Editor-in-Chief of "Shamir" Publishing House H. Branover Director of "Shamir" B. Shif Publishing Manager of "Shamir" P. Gil

Шофтим

Шмуэль I

Шмуэль II

Мелахим I

Мелахим II

Йешаягу

Ирмеягу

Йехезкель

Гошеа

Йоэль

Амос

Овадья

Йона

Миха

Нахум

Хавакук

Цфанья

Хагай

Зхарья

Малахи

Священное Писание называется по-еврейски Танах. Это аббревиатура трех слов на иврите: Тора (дословно, Учение - «Пятикнижие Моисея»), Невиим (Пророки), Ктувим («Писания»). Тора записывалась Моше-рабейну со слов Всевышнего в течение сорока лет странствования народа Израиля по пустыне до прихода в Страну Израиля. Со смертью Моше-рабейну Тора была завершена, и в ней абсолютно недопустимы никакие изменения, как пишет Маймонид в книге «Знание», раздел «Законы основ Торы»: «Это указание (Тора) вечно на веки веков, в ней не может быть никаких изменений, добавлений или сокращений». Со времени прихода еврейского народа в Страну Израиля и до начала эпохи Второго Храма было множество праведников обладавших «даром пророчества» - способностью воспринимать сведения, посылаемые людям Всевышним. Сказано в Талмуде (Мегила, 14а), что были времена (в эпоху первого Храма), когда пророков в Израиле было больше, нежели сынов Израиля, вышедших в свое время из Египта. Однако, «лишь те пророчества, которые нужны будущим поколениям, были записаны, а те, что не нужны будущим поколениям, не были записаны». Так были созданы восемь книг пророков, которых принято разделять на «ранних» и «поздних». Эти книги образуют тот раздел Танаха, который на иврите называется Невиим. Кроме книги Невиим, в канон вошли Ктувим - одиннадцать книг, написанных пророками и выдающимися праведниками, также удовстоившимися той степени Б-жественного откровения, которое называется руах гакодеш (святое наитие). Все эти двадцать четыре книги и составляют Танах (который в широком смысле называется Торой, поскольку все остальные книги развивают сказанное в ней, поясняют и дополняют ее). Поятно, что дарование Торы было поворотным пунктом не только в жизни тех нескольких миллионов евреев, которые стояли у горы Синай и были свидетелями дарования Торы, но и в истории всего человечества. «Поставлю Я тебя светочем для племен, - возвестил Всевышний народу Израиля устами Своего пророка, - чтобы спасение Мое [распространилось] до края земли!» (Йешаягу, 49:6). Знание о предписаниях Торы распространилось по всей земле, как пишет Рамбам: «Уже переполнился весь мир словами о Машиахе, и о Торе, и о заповедях, и распространились слова эти вплоть до отдаленнейших островов и во многих городах, и они обсуждают эти слова, Тору и заповеди» (Законы о царях и их войнах, 11:4). Это, - говорит Рамбам, -сделало весь мир готовым к приходу Машиаха, который, как предсказывает сама Тора, установит на земле новый порядок, основанный на доброте, любви к ближнему, мудрости и справедливости. Порядок, при котром все сущее озарится светом Творца, присутствие Которого станет зримым, а власть Его над всем происходящим во Вселенной - очевидной. И тогда выяснится, что именно постепенное распространение на земле знания о Торе сделало человечество способным воспринять Б-жественную истину.

Принципы перевода

Рамбан (р. Моше бен Нахман, Нахманид, 1194-1270) пишет во введении к своему комментарию к Торе, что весь текст Торы - это имена Всевышнего. Развивая эту идею, р. Исраэль Баал-Шем-Тов (1698-1760) указывает, что следствием этого является вывод о принципиальной невозможности полного постижения Торы. Каждое из имен Всевышнего указывает не на самую Б-жественную сущность, но на определенные проявления Б-жественного в мире. Но согласно принципу единства Творца, Он и его имена - едины. Следовательно, точно так же, как Б-жественная сущность находится за пределами возможностей постижения человеческого разума, то же самое относится и к любому из имен Творца. Максимум того, что нам доступно, - это лишь знание, что у Него есть такие-то и такие-то имена и что в плане метафорическом, то есть в плане сравнения с данными нашего земного опыта, они имеют такой-то и такой-то смысл. Однако их истинное постижение - то есть адекватное понимание их духовной сущности - нам не дано. Точно так же в результате изучения Торы мы приобретаем лишь знание, что она говорит о том-то и том-то, однако истинное постижени ее, то есть адекватное понимание ее духовной сущности, человеческому разуму недоступно.

При переводе Танаха на какой-либо язык необходимо прежде всего по возможности точно определить рамки подхода к работе и в дальнейшем придерживаться их. Для этого следует найти решение основных проблем, возникающих в процессе перевода. По нашему мнению, одна из труденейших проблем при переводе Танаха - это проблема стиля. Среди переводчиков Танаха уже давно стало прописной истиной, что в Танахе представлены самые разные «литературные жанры», Так, ранние пророки - это исторические книги, охватывающий период времени почти в тысячу лет от прихода еврейского народа в страну Израиль до разрушения Первого Храма, Рут - это лирическая повесть, Эстер - почти детектив, Шир гаширим - величайший в мировой литературе образец любовной лирики, в книгах Зхарья и Даниэль есть страницы, которые можно без преувеличения счесть источником современной литературы (и кинематографии) ужасов... Из этого, как нам представляется, следует, что перевод, скажем, философской книги Когелет стилистически должен заметно отличаться о г перевода, например, поэтических текстов Тегилим. Не в меньшей степени, чем забота о правильной передаче смысла текста, нам было важно сохранить стилистику оригинала. Неоценимую помощь оказал нам при этом комментарий к Танаху «Даат Микра» (изд-во «Мосад гарав Кук», Иерусалим, 2000), в котором дан подробный анализ стиля каждой из книг Танаха (в предисловиях к ним). Безусловно, наш перевод не может претендовать на полное разрешение этой проблемы, но мы берем на себя смелость считать, что, по крайней мере, указали пути, по которым следовало бы идти. В проблеме стиля надо различать два аспекта: лексический и структурно-ритмический. В ходе нашей работы над переводом второй из них выдвинулся на первый план. Поэтому начнем с него. Текст Танаха включает в себя, в самом общем плане, три формы литературного изложения: проза, ритмизованная проза и стихи. Отличие первой из них от остальных достаточно ясно, но эта интуитивная очевидность все же требует уточнения. В Танахе очень мало прозы в буквальном значении этого термина; наиболее «прозаической» (в литературоведческом смысле) является книга Йегошуа, но даже в ней (не говоря уже о других книгах Танаха) более протяженные части текста обладают более или менее очевидной ритмической основой.