Ранние пророки не похожи на Поздних: если темой книг Ранних пророков является собственно ход истории, в них фигурирует множество персонажей и описываются события, происходившие на протяжении целых эпох, то у Поздних дело обстоит иначе. Авторами и одновременно героями этих произведений являются отдельные личности, но их прозрения, деяния и пророчества обращены ко всему народу.

Общая редакция Александр Кулик; пер. с древнееврейского Арье Ольман, Александр Кулик. При участии Михаила Вайскопфа, Игоря Тантлевского. Москва: Книжники; Лехаим; Мосты культуры, 2015. — 792 с. Библиотека еврейских текстов. Первоисточники ISBN 978-5-9953-0371-8 ("Книжники") ISBN 978-5-9003-1009-1 ("Лехаим") ISBN 978-5-9327-3396-7 ("Мосты культуры / Гешарим")

Еврейская Библия - Ранние пророки - Содержание

От редакции

Обозначения библейских книг

История Откровения и Откровение в истории. Книги Ранних пророков: источники, исторический фон, текст

Ранние пророки

Книга Иегошуа

Книга Шофетим

Первая книга Шемуэля

Вторая книга Шемуэля

Первая книга Мелахим

Вторая книга Мелахим

Приложения

Таблица библейских весов и мер

Хронологическая таблица

Глоссарий

Карты

Еврейская Библия - Ранние пророки - Историософия в книгах Ранних пророков

Еврейская Библия, создававшаяся на протяжении многих столетий и включающая в себя книги различных жанров, состоит из трех разделов:

Тора (Пятикнижие),

Пророки,

Писания

(первые буквы этих названий на иврите, Тора, Невийм и Кетувйм, складываются в одно из еврейских названий Библии — ТАНАХ). Принято считать, что это членение отражает суть еврейского учения, в котором Закон, изложенный в Торе, пророчество и мудрость органично дополняют друг друга.

Раздел «Пророки», насчитывающий восемь книг, в эпоху Талмуда был, в свою очередь, разделен на две части, из четырех книг каждая. Первая часть — это исторические книги Ранних пророков: Йегошуа бин Нун (Иисус Навин), Шофетим (Судьи Израилевы), I и II книги Шемуэля (I и II Царств), I и II книги Мелахим (III и IV Царств), в которых среди прочего рассказывается о деяниях отдельных пророков. Собственно же пророческие сочинения составляют вторую часть, определяемую как Поздние пророки: это Йешаягу (Исайя), Ирмеягу (Иеремия), Йехезкэль (Иезекииль), а также четвертая книга — Малые пророки, или Двенадцать, — собрание небольших по объему текстов, принадлежащих двенадцати пророкам: Гошеа (Осия), Йоэль (Иоиль), Амос (Амос), Овадия (Авдий), Йона (Иона), Миха (Михей), Нахум (Наум), Хавакук (Аввакум), Цефания (Софония), Хагай (Аггей), Зехария (Захария) и Малахи (Малахия).

Согласно еврейской традиции, весь раздел Пророки охватывает период в «семнадцать юбилеев» (50-летних циклов), то есть 850 лет: 440 лет со дня смерти Моше (Моисея) до построения Первого Храма царем Шеломо (Соломон) и затем еще 410 лет до разрушения Храма; впрочем, приведенная хронология не вполне совпадает с принятой в научном мире. Считается также, что канонизация всего этого раздела завершилась в персидскую эпоху.

Ранние пророки сами книг не писали — исторические сочинения основаны на устных преданиях, собранных и записанных много лет спустя. А вот книги Поздних пророков были созданы либо самими пророками, либо их учениками или писцами.

Ранних пророков называли хозё или роз — «провидец», «прозорливец», иш га-элогим — «Божий человек» и, наконец, нави — «пророк», название, которое в текстах Поздних пророков становится главным. Библия особо отмечает, что «тот, кого называют ныне нави, прежде назывался роэ» (1 Шемуэль 9:9). Наряду с великими пророками, такими, как Шемуэль, Натан, Элиягу и Элиша, в книгах Ранних пророков упоминается и множество других, а всего в Библии приводятся слова 55 пророков и пророчиц. Вообще же, согласно талмудической традиции, на протяжении еврейской истории пророков насчитывалось вдвое больше, чем евреев, вышедших из Египта, — то есть миллион двести тысяч, — но записаны были лишь пророчества, значимые для последующих поколений.

Все книги Пророков, как Ранних, так и Поздних, посвящены не столько тем или иным событиям минувших эпох, сколько вечным и неразрывным отношениям между Богом и человечеством. Пророческое повествование не стремится к объективности: для пророка или для того, кто записывает его речи, история человечества есть диалог человека с Богом, ведущийся в изменчивом мире, который в каждое мгновение созидается заново. Бог неизменен, но непознаваем, а люди ограниченны, но меняются с течением времени; каждый из них обладает неповторимой индивидуальностью, а потому и самые разнообразные взгляды на мир имеют право на существование.

Именно поэтому сведения, приводимые в книгах Пророков, нередко кажутся неточными и внутренне противоречивыми: одни и те же события порой описываются по-разному не только в разных книгах, но и в пределах одного и того же повествования, а реальная временная последовательность зачастую смешивается с символической. Можно сказать, что подлинной темой книг Ранних пророков являются не факты, но их толкование, не историография, а историософия — размышления о смысле истории, о целях и ошибках человечества.

Говорят, что «отцом истории» был грек Геродот. Действительно, античная цивилизация породила множество великих историков, чьи труды сохраняют актуальность и сегодня. Но греческие авторы, как и вся эллинская культура, не прозревали в истории никакого высшего смысла, они не осознали ее универсальности и внутреннего единства. Историография для них была прежде всего способом борьбы с забвением. С современными людьми древних эллинов роднило как стремление познать и исследовать все возможное, так и естественное желание извлечь из прошлого моральные и политические уроки. Такого рода история не претендовала на постижение высших истин, а потому не имела почти никакого значения для греческой религии или философии. Если Геродот и был отцом истории как таковой, то смысл ее впервые приоткрывается в книгах Ранних пророков.

Еврейская Библия, воспринимающая историю не как набор разрозненных и нередко случайных событий, но как единое, исполненное глубочайшего смысла целое, не только определила еврейское восприятие судьбы народа Израиля и всего мира, но за века и тысячелетия изменила и общее самоощущение человечества. Историософские идеи, впервые сформулированные в Торе и нашедшие свое совершенное выражение в книгах Пророков, можно вкратце описать следующим образом.

Центром и средоточием мироздания является человек как образ и подобие Творца миров;

Вселенная — это место встречи Творца и творения, а история — это постоянный диалог Бога и человека;

человеческая история открывается грехопадением — бунтом наивысшего из созданий против своего Создателя, и с тех пор в ней постоянно чередуются взлеты и падения, восстания и примирения; она складывается из человеческих преступлений и благодеяний;

вследствие грехопадения жизнь человеческая исполнена страданий и неизбежно завершается смертью; но человек свободен в своем выборе: одни деяния приносят ему благословение, другие — проклятие;

любые исторические события нуждаются в осмыслении, ибо их истинной целью является человеческое раскаяние, в конечном счете ведущее к исправлению мироздания;

у истории есть не только начало, но и конец — приход Избавителя и установление вечного Царства Божьего. Финал неизбежен, но как и когда он наступит, зависит от конкретных человеческих поступков.

Еврейская Библия - Поздние пророки