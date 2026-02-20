Еврейская Библия - Поздние пророки
Библиотека еврейских текстов - Первоисточники
Новый перевод Еврейской Библии представляет собой русскую версию масоретского текста (МТ), максимально приближенную к оригиналу и свободную от тенденциозных прочтений. Перевод учитывает как выводы современной науки, так и данные традиционной еврейской экзегезы. Поскольку его объектом является собственно МТ, издание фиксирует попытки критической реконструкции еврейского прототекста лишь в нескольких исключительных случаях.
При сохранении максимальной точности перевода мы стремились соединить высокий строй библейской речи с разговорной живостью изложения, свойственной многим фрагментам Библии. Мы исходили из того, что наибольшей адекватности перевода можно достичь, следуя т. н. библейскому стилю русского языка, когда основной единицей перевода является скорее слово, чем фраза. Установка на стилистический традиционализм дает возможность сохранить закрепившиеся в русском языке элементы еврейского синтаксиса и обеспечить последовательность передачи терминов. Тем самым читатель сможет лучше ощутить строение древнего текста, ход мысли его авторов и многие особенности языка, на котором он был создан.Иначе говоря, мы сочли уместным отказаться от условной модернизации в пользу столь же условного, но хорошо знакомого образованному читателю «архаизированного» языка и стабильных терминов, давно и прочно адаптированных русской литературой и сохранивших свое обаяние. Мы сознательно избегали новообразований и оборотов, свойственных современной устной речи, полагая, что они устареют раньше, чем те языковые слои, к которым мы обращались
Еврейская Библия - Поздние пророки
Перевод с древнееврейского, комментарии, предисловие, глоссарий и другие приложения, научная редакция Игоря Тантлевского.
При участии литературного редактора Михаила Вайскопфа.
Общая редакция Александра Кулика.
Москва: Книжники, Лехаим: 2013. — 736 с.
Библиотека еврейских текстов. Первоисточники
ISBN 978-5-9953-0229-2 ("Книжники")
ISBN 978-5-9003-0988-0 ("Лехаим")
TANACH
THE LATTER PROPHETS
With a new Russian translation and commentary by Igor Tantlevskij.
The Department of Jewish Culture of The S. Petersburg State University.
With the participation of Michael Weisskopf.
General editing by Alexander Kulik.
Еврейская Библия - Поздние пророки - Содержание
От редакции
Обозначения библейских книг
Предисловие к переводу книг Поздних пророков
Мне голос был. Пророки и пророчество в еврейской традиции
Поздние пророки
ЙЕШАЯГУ
ИРМЕЯГУ
ЙЕХЕЗКЭЛЬ
ГОШЕА
ЙОЭЛЬ
АМОС
ОВАДЬЯ
ЙОНА
МИХА
НАХУМ
ХАВАКУК
ЦЕФАНЬЯ
ХАГАЙ
ЗЕХАРЬЯ
МАЛАХИ
Приложения
Таблица библейских весов и мер
Хронологическая таблица
Глоссарий
Еврейская Библия - Поздние пророки - Книги пророков
Деление раздела Невийм («Пророки») - второй части Танаха (Еврейской Библии) - на книги Ранних пророков (евр. невийм ришонйм; букв, «первые пророки») и книги Поздних пророков (евр. невийм ахаронйм; букв, «последние пророки») засвидетельствовано с VIII в. Книги Ранних пророков - Йегошуа - 2 Мелахим (в русском синодальном переводе: Иисус Навин - 4 Царств) - это по преимуществу сочинения исторические. в них излагаются события от начала завоевания израильтянами Ханаана (предположительно во второй половине XIII - начале XII в. до н. э.) до разрушения вавилонянами Иерусалимского Храма (586 г. до н. э.) и начала вавилонского пленения иудеев. Свое окончательное оформление книги Йегошуа - 2 Мелахим получили, вероятно, в середине VI в. до н. э., в последние десятилетия вавилонского плена. Обозначение «Ранние пророки» призвано подчеркнуть, что данные библейские произведения содержат материалы об израильских пророках старшего поколения: Йегошуа бин Нуне (Иисусе Навине), Деворе (Деборе), Шемуэле (Самуиле), Натане, Элиягу (Илии), Элише (Елисее) и др. Авторы этих книг знали циклы преданий о пророках, прежде всего, круг сказаний о пророках Шемуэле, Элиягу и Элише, а также использовали записки очевидцев, в том числе записи речений пророков.
В отличие от книг Ранних пророков, рассказывающих о жизни и деятельности пророков старшего поколения, книги Поздних пророков рисуют очень ограниченную историческую картину; повествовательные пассажи (рассказы о призвании пророка, упоминание о ситуации, в которой произносится пророчество, указания и фрагменты исторического и биографического содержания и др.) имеют вспомогательное значение для передачи собственно пророчеств. Книги Поздних пророков по преимуществу содержат речи, призывы, инвективы, стихотворные произведения, песни и т. п., в которых израильские и иудейские пророки VIII-V вв. до н. э. (а в ряде случаев и последующие анонимные «транслирующие пророки», пророки-траденты) передавали Божественные послания еврейскому народу, обычно в форме прямой речи. Поэтому пророков младшего поколения часто называют письменными пророками. Каждая из первых трех книг Поздних пророков - Иешаягу (Исайя), Ирмеягу (Иеремия) и Иехезкэль (Иезекииль) - примерно равна по объему комплексу Двенадцати пророков.
Поэтому этих трех пророков иногда называют большими пророками. Им придается также особая значимость в традиции (аналогия: патриархи Израиля - Аврагам, Ицхак, Яаков). Корпус Двенадцати пророков (Гошёа [Осия], Иоэль [Иоиль], Амос, Овадья [Авдий], Иона [Иона], Muxd [Михей], Нахум [Наум], Хавакук [Аввакум], Цефанья [Софония], Хагай [Аггей], Зехарья [Захария], Малахй [Малахия]), также называемых малыми пророками, рассматривается в еврейской традиции как одна книга. Наследие пророков младшего поколения формировалось в книги усилиями их учеников и последователей, пророков-традентов, реализовывавших динамизм и актуализацию Откровения, компиляторов и редакторов в течение веков. Библейский раздел Пророков был в целом сформирован ко II в. до н.э. Канонизация консонантного текста всей Еврейской Библии произошла ок. 100 г. н. э. или несколько позднее.
Хороший перевод.
Молодцы!
Отличное издание с подробнейшим историко-культурным введением, и важными замечаниями и комментариями.