Поздние пророки

Новый перевод Еврейской Библии представляет собой русскую версию масоретского текста (МТ), максимально приближенную к оригиналу и свободную от тенденциозных прочтений. Перевод учитывает как выводы современной науки, так и данные традиционной еврейской экзегезы. Поскольку его объектом является собственно МТ, издание фиксирует попытки критической реконструкции еврейского прототекста лишь в нескольких исключительных случаях.

При сохранении максимальной точности перевода мы стремились соединить высокий строй библейской речи с разговорной живостью изложения, свойственной многим фрагментам Библии. Мы исходили из того, что наибольшей адекватности перевода можно достичь, следуя т. н. библейскому стилю русского языка, когда основной единицей перевода является скорее слово, чем фраза. Установка на стилистический традиционализм дает возможность сохранить закрепившиеся в русском языке элементы еврейского синтаксиса и обеспечить последовательность передачи терминов. Тем самым читатель сможет лучше ощутить строение древнего текста, ход мысли его авторов и многие особенности языка, на котором он был создан.

Иначе говоря, мы сочли уместным отказаться от условной модернизации в пользу столь же условного, но хорошо знакомого образованному читателю «архаизированного» языка и стабильных терминов, давно и прочно адаптированных русской литературой и сохранивших свое обаяние. Мы сознательно избегали новообразований и оборотов, свойственных современной устной речи, полагая, что они устареют раньше, чем те языковые слои, к которым мы обращались