Правдивая история

«Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям».

Первое Послание к Тимофею, глава 6, стих 10.

Дорогой читатель! Мы предлагаем тебе правдивую историю жизни бакалавра богословия, диакона одной из Киевских церквей Виктора Мураля-Сикорского.

Сейчас ему около пятидесяти лет, вместе с семьей он живет в столице Украины - городе Киеве. Виктор считает себя очень счастливым человеком. Нет, он не баловень судьбы, в его жизни было много драматических моментов. В прошлом ему чудом удалось избежать расстрела, вырваться из тисков преступного мира, вернуть любовь жены и дочери. Все это стало возможным после его обращения к Богу, покаяния и решения круто изменить свою жизнь.

Ах, Одесса!

Группа захвата «спускает» подпольного миллионера с неба на землю.

«И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма, сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю».

Бытие, глава 18, стихи 20-21.

Давайте мысленно перенесемся в восьмидесятые годы прошлого столетия. В советское время именно Одесса считалась самым вольным городом Союза. Гуляя по набережной или заходя в бар, можно было легко представить себе времена НЭПа, когда деньги и вино лились рекой, а местный жаргон пленял своей неотразимостью.

За одесским глотком свободы, раскованности и «настоящей жизни» в город приезжали многие кутилы, «вертилы» и просто романтики со всего Советского Союза. Среди них был и наш герой - Виктор Мураль-Сикорский. Вместе с женой и дочуркой он решил провести здесь летний отпуск. Снял домик с видом на море в самом красивом уголке старой Одессы и, конечно, сразу поспешил на пляж. Ласковое море и звуки прибоя его разнежили. Из рупора доносилась песенка про какую-то Снежану, совсем рядом толстая одесситка спрашивала свою соседку: «Скажите, Соня, где вы сохните белье, если сдаете отдыхающим даже балкон?» Внутренне Виктор рассмеялся: «Ох уж эта Одесса, только тут и можно такое услышать!» И разморенный, счастливый вскоре задремал... Внезапно его грубо толкнули в плечо. Виктор ничего не успел понять, как на руки ему одели наручники. Раздался щелчок, который показался взрывом. Он вскочил, попытался вырваться, но понял: «Бесполезно». «Вы арестованы!» - прогремел бас милиционера. В глазах Виктора застыл ужас. Испуганная жена кинулась к нему и, заглядывая в глаза, все время повторяла: «Что случилось? Виктор, что случилось, что это значит?» «Недоразумение», - коротко отрезал он.

Сергей Тараненко – Цена денег

Христианское издательство «Братство» гг. Москва – Киев, б.г. – 40 с. – (Десять заповедей: не кради.)

Сергей Тараненко – Цена денег – Содержание