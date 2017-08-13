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Тарас - 1812 год

Тарас - 1812 год
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Category ESXATOS BOOKS, History, **History of GDL and Slavs
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Московская вера была чужой для жителей недавнего Великого Княжества Литовского (ВКЛ). Напомню, что к 1772 году, когда царица Екатерина II захватила Восточную Беларусь, только 6 % жителей ВКЛ исповедали православие, тогда как 94 % являлись униатами, католиками, протестантами, иудеями, мусульманами.

И никогда не была Россия нашим Отечеством. Даже странно, что сегодня, на 22-м году существования Республики Беларусь, еще приходится объяснять невеждам, что наша государственность намного старше московской.
Она берет начало от Полоцкого княжества кривичей, впервые упоминаемого в летописях под 862 годом, тогда как Московское княжество возникло только в 1277 году благодаря ярлыку (патенту) Менгли-Тимура, великого хана Золотой Орды, выданному 16-летнему князю Даниилу, сыну Александра Ярославича, на удельное княжение.
То есть оно моложе на 415 лет! А на смену Полоцкой державе пришло Великое Княжество Литовское, существовавшее свыше 550 лет — до 1795 года.

Анатолий Ефимович Тарас - 1812 год - трагедия Беларуси

Минск, Харвест, 2012 г.
ISBN: 978-985-18-1471-7
Серия: Неизвестная история

Анатолий Ефимович Тарас - 1812 год - трагедия Беларуси - Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ
  • Глава 1. ПРЕДЫСТОРИЯ ВОЙНЫ: ОТ 1789 ГОДА К 1812
    • Антифранцузские коалиции
    • Тильзитский мир
    • Англо-русская война
    • Эрфуртская конвенция
    • «Польский вопрос»
    • Подготовка России к захвату Польши
    • Причины вторжения Наполеона
  • Глава 2. КАК ЦАРЬ ОБМАНЫВАЛ ШЛЯХТУ
    • «Польский план»
    • Настроения шляхты в западных губерниях
    • «Литовский план»
  • Глава 3. ПЛАНЫ И СИЛЫ ПРОТИВНИКОВ
    • Российские планы
    • Французские планы
    • Соотношение сил
  • Глава 4. ВЫКАЧИВАНИЕ РЕСУРСОВ ИЗ БЕЛАРУСИ ПЕРЕД ВОЙНОЙ
    • Изъятие рекрутов
    • Военное строительство
    • Содержание войск
    • Военное положение как механизм ограбления населения
    • Главный комитет военных повинностей
    • Подвижный армейский магазин
    • Уничтожение собранных запасов
  • Глава 5. НАСТУПЛЕНИЕ ВЕЛИКОЙ АРМИИ: БОИ И ЖЕРТВЫ (ИЮНЬ - АВГУСТ 1812 Г.)
    • Действия 1-й российской армии
    • Действия 2-й российской армии
    • Действия 3-й российской армии
    • Результаты летней кампании
  • Глава 6. НОВОЕ ВКЛ — ПРАВИТЕЛЬСТВО И АРМИЯ
    • Бегство российской администрации
    • Встреча французов как освободителей
    • Формирование администрации ВКЛ
    • Армия ВКЛ
    • Участие в боевых действиях
  • Глава 7. ОГРАБЛЕНИЕ ФРАНЦУЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСКИХ ЗЕМЕЛЬ
    • Подготовка к вторжению
    • Между реквизициями и грабежом
    • Мародерство и сопротивление ему
  • Глава 8. ОТСТУПЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА: ЖЕРТВЫ И РАЗРУШЕНИЯ (ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 1812 г.)
    • От Смоленска к Москве и обратно
  • Глава 9. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА В БЕЛАРУСИ
    • Людские потери
    • Материальный ущерб
    • Содержание военнопленных
    • Ущерб церкви
    • Развал торговли
    • Общие суммы потерь
    • Мольбы о помощи
    • Продление чрезвычайного положения
    • Особенности грабежа в 1813 - 14 гг
    • Люстрации
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    • Результаты войны
  • ИСТОЧНИКИ ЦИТАТ
  • БИБЛИОГРАФИЯ
    • Дореволюционные источники
    • Современные исследования
    • Статьи

Анатолий Ефимович Тарас - 1812 год - трагедия Беларуси - Предистория войны

Великая Французская революция 1789 года произвела эффект взрыва бомбы в затхлой атмосфере феодально-монархической Европы. Какими только словами не клеймили французских революционеров испуганные аристократы разных стран. Убийцы, разбойники, безбожники, исчадия ада! Смерть им, смерть!
В 1793 году британскому правительству удалось создать коалицию против революционной Франции — первую по счету. В нее вошли почти все европейские державы: Англия, Австрия, Голландия, Испания, Португалия, Пруссия, Россия, Сардиния, Неаполитанское королевство, герцогство Тоскана, большинство германских королевств и княжеств.

Но 22 июня 1794 года в битве при Флёрюсе (в Бельгии), французская армия генерала Ж. Журдана (70 тыс. чел.) разгромила австрийские войска герцога Кобург-Заальфельда (52 тыс. чел.). А в январе 1795 года французские войска вторглись на территорию Голландии. Режим штатгальтера Вильгельма V Оранского рухнул. 26 января в Голландии была провозглашена Батавская республика. В мае она заключила военно-политический союз с Францией. После этого Первая антифранцузская коалиция, раздираемая внутренними противоречиями, распалась.

Тем временем в России произошла смена монархов. Императрица Екатерина II умерла 6 ноября 1796 года, на 35-м году своего правления. Корону унаследовал ее сын Павел Петрович. Он царствовал 4 года, 4 месяца и одну неделю — до 12 (24) марта 1801 года, когда был убит (задушен) заговорщиками.

В 1798 году английское правительство создало Вторую антифранцузскую коалицию в составе Великобритании, Австрии, России, Королевства обеих Сицилий и Турции. Она существовала около двух лет, и развалилась после серии блестящих побед генерала Наполеона Бонапарта в Северной Италии. В начале 1800 года император Павел I вышел из этой коалиции. А битва возле итальянской деревни Маренго сыграла роль «последнего гвоздя в крышку гроба» для коалиции. Здесь 14 июня 1800 года французские войска во главе с Н. Бонапартом (28 тыс. чел.) разгромили австрийскую армию генерала М. Меласа (40 тыс. чел.).

Император Александр I занял престол 12 (24) марта 1801 года. Незадолго до этого (28 января по новому стилю, 9 февраля по старому) Австрия, чья армия потерпела ряд поражений от французов, заключила Люневильский мирный договор с Францией и тоже вышла из Второй антифранцузской коалиции.

После восшествия на престол перед новым российским императором встала дилемма: вступить в очередную антифранцузскую коалицию или заключить союз с Наполеоном?
Представители России 26 сентября (8 октября) 1801 года подписали в Париже мирный договор с Францией. Через шесть месяцев, 15 (27) марта 1802 года во французском Амьене был подписан мирный договор между Францией, Испанией и Голландией (Батавской республикой) с одной стороны и Англией — с другой. Казалось бы, что в европейской политике возобладали мирные тенденции. Но в действительности обе враждующие группировки устроили себе всего лишь небольшую передышку.
Views 507
Rating 4.2 / 5
Added 13.08.2017
Author denpon
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4.2/5 (5)

Comments (1 comment)

N
nomennescio 10 years ago
Вроде, богословский книжный клуб, а книжка про политику...

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