Тарас - 1812 год
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Московская вера была чужой для жителей недавнего Великого Княжества Литовского (ВКЛ). Напомню, что к 1772 году, когда царица Екатерина II захватила Восточную Беларусь, только 6 % жителей ВКЛ исповедали православие, тогда как 94 % являлись униатами, католиками, протестантами, иудеями, мусульманами.
И никогда не была Россия нашим Отечеством. Даже странно, что сегодня, на 22-м году существования Республики Беларусь, еще приходится объяснять невеждам, что наша государственность намного старше московской.
Она берет начало от Полоцкого княжества кривичей, впервые упоминаемого в летописях под 862 годом, тогда как Московское княжество возникло только в 1277 году благодаря ярлыку (патенту) Менгли-Тимура, великого хана Золотой Орды, выданному 16-летнему князю Даниилу, сыну Александра Ярославича, на удельное княжение.
То есть оно моложе на 415 лет! А на смену Полоцкой державе пришло Великое Княжество Литовское, существовавшее свыше 550 лет — до 1795 года.
Анатолий Ефимович Тарас - 1812 год - трагедия Беларуси
Минск, Харвест, 2012 г.
ISBN:
978-985-18-1471-7
Серия: Неизвестная история
Анатолий Ефимович Тарас - 1812 год - трагедия Беларуси - Содержание
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ПРЕДИСЛОВИЕ
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Глава 1. ПРЕДЫСТОРИЯ ВОЙНЫ: ОТ 1789 ГОДА К 1812
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Антифранцузские коалиции
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Тильзитский мир
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Англо-русская война
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Эрфуртская конвенция
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«Польский вопрос»
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Подготовка России к захвату Польши
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Причины вторжения Наполеона
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Глава 2. КАК ЦАРЬ ОБМАНЫВАЛ ШЛЯХТУ
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«Польский план»
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Настроения шляхты в западных губерниях
-
«Литовский план»
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-
Глава 3. ПЛАНЫ И СИЛЫ ПРОТИВНИКОВ
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Российские планы
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Французские планы
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Соотношение сил
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-
Глава 4. ВЫКАЧИВАНИЕ РЕСУРСОВ ИЗ БЕЛАРУСИ ПЕРЕД ВОЙНОЙ
-
Изъятие рекрутов
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Военное строительство
-
Содержание войск
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Военное положение как механизм ограбления населения
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Главный комитет военных повинностей
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Подвижный армейский магазин
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Уничтожение собранных запасов
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Глава 5. НАСТУПЛЕНИЕ ВЕЛИКОЙ АРМИИ: БОИ И ЖЕРТВЫ (ИЮНЬ - АВГУСТ 1812 Г.)
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Действия 1-й российской армии
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Действия 2-й российской армии
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Действия 3-й российской армии
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Результаты летней кампании
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Глава 6. НОВОЕ ВКЛ — ПРАВИТЕЛЬСТВО И АРМИЯ
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Бегство российской администрации
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Встреча французов как освободителей
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Формирование администрации ВКЛ
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Армия ВКЛ
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Участие в боевых действиях
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Глава 7. ОГРАБЛЕНИЕ ФРАНЦУЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСКИХ ЗЕМЕЛЬ
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Подготовка к вторжению
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Между реквизициями и грабежом
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Мародерство и сопротивление ему
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Глава 8. ОТСТУПЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА: ЖЕРТВЫ И РАЗРУШЕНИЯ (ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 1812 г.)
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От Смоленска к Москве и обратно
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Глава 9. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА В БЕЛАРУСИ
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Людские потери
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Материальный ущерб
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Содержание военнопленных
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Ущерб церкви
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Развал торговли
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Общие суммы потерь
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Мольбы о помощи
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Продление чрезвычайного положения
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Особенности грабежа в 1813 - 14 гг
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Люстрации
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Результаты войны
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ИСТОЧНИКИ ЦИТАТ
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БИБЛИОГРАФИЯ
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Дореволюционные источники
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Современные исследования
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Статьи
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Анатолий Ефимович Тарас - 1812 год - трагедия Беларуси - Предистория войны
Великая Французская революция 1789 года произвела эффект взрыва бомбы в затхлой атмосфере феодально-монархической Европы. Какими только словами не клеймили французских революционеров испуганные аристократы разных стран. Убийцы, разбойники, безбожники, исчадия ада! Смерть им, смерть!
В 1793 году британскому правительству удалось создать коалицию против революционной Франции — первую по счету. В нее вошли почти все европейские державы: Англия, Австрия, Голландия, Испания, Португалия, Пруссия, Россия, Сардиния, Неаполитанское королевство, герцогство Тоскана, большинство германских королевств и княжеств.
Но 22 июня 1794 года в битве при Флёрюсе (в Бельгии), французская армия генерала Ж. Журдана (70 тыс. чел.) разгромила австрийские войска герцога Кобург-Заальфельда (52 тыс. чел.). А в январе 1795 года французские войска вторглись на территорию Голландии. Режим штатгальтера Вильгельма V Оранского рухнул. 26 января в Голландии была провозглашена Батавская республика. В мае она заключила военно-политический союз с Францией. После этого Первая антифранцузская коалиция, раздираемая внутренними противоречиями, распалась.
Тем временем в России произошла смена монархов. Императрица Екатерина II умерла 6 ноября 1796 года, на 35-м году своего правления. Корону унаследовал ее сын Павел Петрович. Он царствовал 4 года, 4 месяца и одну неделю — до 12 (24) марта 1801 года, когда был убит (задушен) заговорщиками.
В 1798 году английское правительство создало Вторую антифранцузскую коалицию в составе Великобритании, Австрии, России, Королевства обеих Сицилий и Турции. Она существовала около двух лет, и развалилась после серии блестящих побед генерала Наполеона Бонапарта в Северной Италии. В начале 1800 года император Павел I вышел из этой коалиции. А битва возле итальянской деревни Маренго сыграла роль «последнего гвоздя в крышку гроба» для коалиции. Здесь 14 июня 1800 года французские войска во главе с Н. Бонапартом (28 тыс. чел.) разгромили австрийскую армию генерала М. Меласа (40 тыс. чел.).
Император Александр I занял престол 12 (24) марта 1801 года. Незадолго до этого (28 января по новому стилю, 9 февраля по старому) Австрия, чья армия потерпела ряд поражений от французов, заключила Люневильский мирный договор с Францией и тоже вышла из Второй антифранцузской коалиции.
После восшествия на престол перед новым российским императором встала дилемма: вступить в очередную антифранцузскую коалицию или заключить союз с Наполеоном?
Представители России 26 сентября (8 октября) 1801 года подписали в Париже мирный договор с Францией. Через шесть месяцев, 15 (27) марта 1802 года во французском Амьене был подписан мирный договор между Францией, Испанией и Голландией (Батавской республикой) с одной стороны и Англией — с другой. Казалось бы, что в европейской политике возобладали мирные тенденции. Но в действительности обе враждующие группировки устроили себе всего лишь небольшую передышку.
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