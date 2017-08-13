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Московская вера была чужой для жителей недавнего Великого Княжества Литовского (ВКЛ). Напомню, что к 1772 году, когда царица Екатерина II захватила Восточную Беларусь, только 6 % жителей ВКЛ исповедали православие, тогда как 94 % являлись униатами, католиками, протестантами, иудеями, мусульманами.



И никогда не была Россия нашим Отечеством. Даже странно, что сегодня, на 22-м году существования Республики Беларусь, еще приходится объяснять невеждам, что наша государственность намного старше московской.

Она берет начало от Полоцкого княжества кривичей, впервые упоминаемого в летописях под 862 годом, тогда как Московское княжество возникло только в 1277 году благодаря ярлыку (патенту) Менгли-Тимура, великого хана Золотой Орды, выданному 16-летнему князю Даниилу, сыну Александра Ярославича, на удельное княжение.

То есть оно моложе на 415 лет! А на смену Полоцкой державе пришло Великое Княжество Литовское, существовавшее свыше 550 лет — до 1795 года.

Анатолий Ефимович Тарас - 1812 год - трагедия Беларуси

Минск, Харвест, 2012 г.

ISBN: 978-985-18-1471-7

Серия: Неизвестная история

Анатолий Ефимович Тарас - 1812 год - трагедия Беларуси - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава 1. ПРЕДЫСТОРИЯ ВОЙНЫ: ОТ 1789 ГОДА К 1812 Антифранцузские коалиции Тильзитский мир Англо-русская война Эрфуртская конвенция «Польский вопрос» Подготовка России к захвату Польши Причины вторжения Наполеона

Глава 2. КАК ЦАРЬ ОБМАНЫВАЛ ШЛЯХТУ «Польский план» Настроения шляхты в западных губерниях «Литовский план»

Глава 3. ПЛАНЫ И СИЛЫ ПРОТИВНИКОВ Российские планы Французские планы Соотношение сил

Глава 4. ВЫКАЧИВАНИЕ РЕСУРСОВ ИЗ БЕЛАРУСИ ПЕРЕД ВОЙНОЙ Изъятие рекрутов Военное строительство Содержание войск Военное положение как механизм ограбления населения Главный комитет военных повинностей Подвижный армейский магазин Уничтожение собранных запасов

Глава 5. НАСТУПЛЕНИЕ ВЕЛИКОЙ АРМИИ: БОИ И ЖЕРТВЫ (ИЮНЬ - АВГУСТ 1812 Г.) Действия 1-й российской армии Действия 2-й российской армии Действия 3-й российской армии Результаты летней кампании

Глава 6. НОВОЕ ВКЛ — ПРАВИТЕЛЬСТВО И АРМИЯ Бегство российской администрации Встреча французов как освободителей Формирование администрации ВКЛ Армия ВКЛ Участие в боевых действиях

Глава 7. ОГРАБЛЕНИЕ ФРАНЦУЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСКИХ ЗЕМЕЛЬ Подготовка к вторжению Между реквизициями и грабежом Мародерство и сопротивление ему

Глава 8. ОТСТУПЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА: ЖЕРТВЫ И РАЗРУШЕНИЯ (ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 1812 г.) От Смоленска к Москве и обратно

Глава 9. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА В БЕЛАРУСИ Людские потери Материальный ущерб Содержание военнопленных Ущерб церкви Развал торговли Общие суммы потерь Мольбы о помощи Продление чрезвычайного положения Особенности грабежа в 1813 - 14 гг Люстрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Результаты войны

ИСТОЧНИКИ ЦИТАТ

БИБЛИОГРАФИЯ Дореволюционные источники Современные исследования Статьи



Анатолий Ефимович Тарас - 1812 год - трагедия Беларуси - Предистория войны

Великая Французская революция 1789 года произвела эффект взрыва бомбы в затхлой атмосфере феодально-монархической Европы. Какими только словами не клеймили французских революционеров испуганные аристократы разных стран. Убийцы, разбойники, безбожники, исчадия ада! Смерть им, смерть!

В 1793 году британскому правительству удалось создать коалицию против революционной Франции — первую по счету. В нее вошли почти все европейские державы: Англия, Австрия, Голландия, Испания, Португалия, Пруссия, Россия, Сардиния, Неаполитанское королевство, герцогство Тоскана, большинство германских королевств и княжеств.



Но 22 июня 1794 года в битве при Флёрюсе (в Бельгии), французская армия генерала Ж. Журдана (70 тыс. чел.) разгромила австрийские войска герцога Кобург-Заальфельда (52 тыс. чел.). А в январе 1795 года французские войска вторглись на территорию Голландии. Режим штатгальтера Вильгельма V Оранского рухнул. 26 января в Голландии была провозглашена Батавская республика. В мае она заключила военно-политический союз с Францией. После этого Первая антифранцузская коалиция, раздираемая внутренними противоречиями, распалась.



Тем временем в России произошла смена монархов. Императрица Екатерина II умерла 6 ноября 1796 года, на 35-м году своего правления. Корону унаследовал ее сын Павел Петрович. Он царствовал 4 года, 4 месяца и одну неделю — до 12 (24) марта 1801 года, когда был убит (задушен) заговорщиками.



В 1798 году английское правительство создало Вторую антифранцузскую коалицию в составе Великобритании, Австрии, России, Королевства обеих Сицилий и Турции. Она существовала около двух лет, и развалилась после серии блестящих побед генерала Наполеона Бонапарта в Северной Италии. В начале 1800 года император Павел I вышел из этой коалиции. А битва возле итальянской деревни Маренго сыграла роль «последнего гвоздя в крышку гроба» для коалиции. Здесь 14 июня 1800 года французские войска во главе с Н. Бонапартом (28 тыс. чел.) разгромили австрийскую армию генерала М. Меласа (40 тыс. чел.).



Император Александр I занял престол 12 (24) марта 1801 года. Незадолго до этого (28 января по новому стилю, 9 февраля по старому) Австрия, чья армия потерпела ряд поражений от французов, заключила Люневильский мирный договор с Францией и тоже вышла из Второй антифранцузской коалиции.



После восшествия на престол перед новым российским императором встала дилемма: вступить в очередную антифранцузскую коалицию или заключить союз с Наполеоном?

Представители России 26 сентября (8 октября) 1801 года подписали в Париже мирный договор с Францией. Через шесть месяцев, 15 (27) марта 1802 года во французском Амьене был подписан мирный договор между Францией, Испанией и Голландией (Батавской республикой) с одной стороны и Англией — с другой. Казалось бы, что в европейской политике возобладали мирные тенденции. Но в действительности обе враждующие группировки устроили себе всего лишь небольшую передышку.