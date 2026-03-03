Монографии по библеистике МинДА

Библейский журнал «Скрижали», продолжая традицию изданий монографий, рад возможности представить исследование Александра Тарасенко, посвященное новозаветному Соборному посланию апостола Иакова. Публикуемая монография основана на докторской диссертации, защищенной в 2017 г. на Гуситском теологическом факультете Карлова университета в Праге (HTF UK v Praze).



Автор рассматривает Послание апостола Иакова в контексте времени его создания, умонастроений и чаяний еврейского народа на стыке двух великих эпох – эпохи Второго Храма и эпохи возникшего из недр иудейской традиции христианства. Особенностью представляемой библейско-богословской работы является то, что она делает основной акцент на типе религиозного мышления автора послания, которое является продуктом своего времени, отражающим актуальные в то время литературные традиции, а также социальные и этические воззрения. Как отмечает сам исследователь, в данной работе «главный фокус смещен с фигуры писателя, какой бы яркой личностью он на самом деле не оказался, на текст Послания и эпоху, его породившую. Поэтому главный акцент поставлен не на Иакове Праведном, человеке, сделавшем быструю карьеру в первой церкви, но на той форме религиозного мышления, которая подменяет реальность идеалистическим миром, а привычные законы политики, психологии и социологии – метафизическими законами Царства Божьего».



Минск : Издательство Минской духовной академии, 2020. – 396 с. – (Монографии по библеистике, № 4).

ISBN 978–985–7145–37–9

Александр Тарасенко - Послание Иакова. Галахическая энциклика иерусалимского «епископа» и еврейский мир начала новой эры - Содержание

ОТ РЕДАКТОРА. Архимандрит Сергий (Акимов)

ВВЕДЕНИЕ

1. Формат работы

2. Литературный контекст Послания Иакова

3. Герменевтический подход

4. Источники и ограничения

5. Уточнение терминов

ЧАСТЬ 1. ЭПИСТОЛЯРНОЕ ИСКУССТВО В ДРЕВНОСТИ И ЭНЦИКЛИКА ИАКОВА

1.1. Эпистолярный жанр в древности 1.1.1. Греко-римский мир 1.1.2. Еврейский мир 1.1.3. Предназначение и типы эпистол 1.1.4. Энциклика

1.2. Галаха как новый жанр 1.2.1. Причины появления галахи 1.2.2. Сущность жанра 1.2.3. Трансформация реальности в идеалистический мир галахи 1.2.4. Методология

1.3. Иаков Праведный как историческая личность 1.3.1. Дискуссия об авторстве Послания и еепричины 1.3.2. Свидетельство Нового Завета: лидер первой общины и брат Господа 1.3.3. Свидетельство патристической традиции: праведный епископ 1.3.4. Свидетельство Послания: набожный иудео-христианин 1.3.5. Греческий язык автора на фоне еврейской полилингвичности

1.4. Основные характеристики Послания. Его восприятие в первые века новой эры 1.4.1. Структура: тезисы и их обоснования 1.4.2. Важные темы, отсутствующие в энциклике 1.4.3. Адресаты 1.4.4. Цель и дата 1.4.5. Послание в патристической традиции



ЧАСТЬ 2. ИУДЕЙСКИЙ МИР В НАЧАЛЕ НОВОЙ ЭРЫ

2.1. Палестина и Диаспора 2.1.1. Историческое разделение «еврейского мира» 2.1.2. Формирование двух типов иудаизма

2.2. Религиозные изменения в иудаизме эпохи Второго Храма 2.2.1. Эллинизация Востока и Израиля 2.2.2. Появление хасидеев как ответная реакция на эллинизацию Израиля 2.2.3. Книжники и мудрецы Израиля 2.2.4. Синагога как религиозный институт в эпоху Второго Храма 2.2.5. Мессианские чаяния и их географическое разделение 2.2.6. Миссия: иудейская и христианская

2.3. Религиозные и политические конфликты 2.3.1. Религиозные лидеры Израиля: фарисеи, саддукеи и ессеи 2.3.2. Новая секта последователей Иисуса из Назарета 2.3.3. Антисемитизм как ответная реакция на еврейскую активность 2.3.4. Гонения на христиан



ЧАСТЬ 3. ГАЛАХА ПОСЛАНИЯ

3.1. Персонажи Танаха как примеры для подражания в контексте аггадической традиции 3.1.1. Авраам 3.1.2. Раав 3.1.3. Иов 3.1.4. Илия

3.2. Аспекты галахической энциклики 3.2.1. Теология 3.2.2. Социология 3.2.3. Этика

3.3. Теологические аспекты 3.3.1. Искушение и награда 3.3.2. Вера и дела 3.3.3. Дружба с миром как вражда с Богом 3.3.4. Сила молитвы

3.4. Социальные аспекты 3.4.1. Социально-экономическое неравенство 3.4.2. Стремление учить и социальное разделение между хахамим и ам-гаарец 3.4.3. Распри внутри общин

3.5. Этические аспекты 3.5.1. Радость в искушении 3 3.5.2. Diakri,nwкак преграда для получения мудрости 3.5.3. Двоедушие как причина неуспеха 3.5.4. Двуязычие как путь к разрушению Божьего шалома



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Соответствие формы и содержания в Послании

2. Сумма формы и содержания – идеализация праведной жизни

ПРИЛОЖЕНИЕ. Бог не искушает злом: вариант прочтения Иак. 1:13 в контексте древних представлений о Божественной автократии

БИБЛИОГРАФИЯ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Александр Тарасенко - Послание Иакова. Галахическая энциклика иерусалимского «епископа» и еврейский мир начала новой эры - Бог не искушает злом: вариант прочтения Иак. 1:13 в контексте древних представлений о Божественной автократии

Общепризнано, что Послание Иакова является самым необычным, если не загадочным, документом Нового Завета.



Многие вопросы, возникающие при его чтении, вызвали бурную полемику среди ученых и до сих пор не получили однозначных ответов. Но при таком разнообразии сложных тем краткое утверждение о непричастности Бога к искушению (злом) в 1:13 для современных комментаторов стало настоящим crux interpretum. К сожалению, в своих исследованиях они не объясняют, каким образом это категоричное мнение иерусалимского «епископа» согласуется с информацией Танаха о всевластии Бога, искушающего свой народ.



Вообще же тема искушения человека является одной из важных в библейской теологии. Сама история человечества (в изложении Священного Писания) началась с искушения Адама и Евы змеем, а в результате их грехопадения все трое были прокляты Богом (Быт. 3). В Библии и еврейской литературе эпохи Второго Храма упоминаются различные искушения, перед которыми не устояли как известные люди, включая служителей Божьих, так и малоизвестные, простые обыватели. Ниже перечислены виды искушений и те, кто поддался им, первым же помещено наиболее распространенное.

1. Деньги: Ахан (И. Нав. 7:20–21); Гиезий, слуга пророка Елисея (4 Цар. 5:20–24); некоторые сподвижники Иуды Маккавея (2 Мак. 10:20–22); многие жрецы Второго Храма (Jos. Ant., XX, 181, 206–207; M. Sheq. 1:3–4; Т. Sota 13:8; TJ. Sota 24а.72–76); Иуда Искариот (Мф. 26:14–16; Ин. 12:4–6); Ананий и Сапфира (Деян. 5:1 сл.). Данное искушение было настолько распространено, что послужило основой для известной максимы о невозможности служения одновременно двум господам – Богу и маммоне (Мф. 6:24; Лк. 16:13; о маммоне см.: 3.4.2. Стремление учить и социальное разделение между хахамим и ам-гаарец).



2. Власть: Саул (1 Цар. 13:8–14; 15:17–31); Давид (2 Цар. 8:18, 11), его сыновья и внуки, как то: Авессалом (2 Цар. 15:1–12; 18:18), Адония (3 Цар. 1:5–10) и Ровоам (3 Цар. 12:1–15; 2 Пар. 10:1–15); Озия (2 Пар. 26); Навуходоносор (Дан. 4:26–34); первосвященники Второго Храма (T. Men. 13:21).



3. Женщины: патриарх Иуда (Быт. 38:14 сл.); Самсон (Суд. 16:4 сл.); Давид (2 Цар. 11) и его сыновья, как то: Амнон (2 Цар. 13), Адония (3 Цар. 2:13–25) и Соломон (3 Цар. 11); безымянный юноша (Прит. 7).



Эти свидетельства наводят читателей на мысль о полной человеческой несостоятельности в преодолении искушений, даже тогда, когда речь идет о людях, на первый взгляд, вполне достойных и порядочных. При этом следует отметить, что Бог не был инициатором ни одного из них. А все краткое поучение «раба Господа», взятое целиком (Иак. 1:13–14), гласит, что человек не должен обвинять Бога в обрушившемся на него искушении и при этом даже не видеть собственной вины в случившемся.