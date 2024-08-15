Тарле - Крымская война - В 2 томах

Распространение углубленных знаний в области истории международных отношений и дипломатии является большой и общепризнанной потребностью широких кругов советской общественности. Эта естественная потребность, конечно, еще усиливается повелительной необходимостью разобраться в событиях переживаемого человечеством момента. К сожалению, одним из серьезнейших препятствий к удовлетворению этой потребности в научном знании истории дипломатии оказывается скудость не только у нас, но и в мировой литературе специальных научных исследований в этой области. Предлагаемая работа, которая вообще только и возможной стала исключительно вследствие отзывчивости и готовности соответствующих органов советской власти предоставлять мне нужные архивные материалы, посвящена одному из центральных событий мировой и, в частности, русской истории — Крымской войне, и именно истории дипломатической подготовки этой войны и дипломатической борьбы, не прекращавшейся во время войны и при ее окончании. Основная тема этой монографии строго ограничена, но, по сути дела, эта главная тема не могла остаться единственной в такой работе, как та, которую я предлагаю вниманию читателя.

Эта война называется в исторической литературе на Западе и у нас то «Крымской», то «Восточной войной». «Восточной» ее стали называть сначала на Западе, и уж оттуда это название с течением времени пришло к нам. Для нас ни Балтийское море, ни Дунай — вовсе не «восток», а запад; Таврический полуостров не «восток», а юг. Белое море не восток, а север. Поэтому под углом зрения русской географии название «Восточная война» — очень неточное название.

Но и «Крымская война» — термин тоже неточный, потому что военные действия происходили не только в Крыму, — и если это название у нас укоренилось, то лишь потому, что главные, в подавляющей степени наиболее важные военные действия разыгрывались именно в Крыму.

Тарле, Е. В. - Крымская война - В 2 томах - Т. 1

2-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 599 с. — (Антология мысли). — Текст: непосредственный.

Ι8ΒΝ 978-5-534-15864-9 (т. 1)

Ι8ΒΝ 978-5-534-15865-6

Тарле, Е. В. - Крымская война - В 2 томах - Т. 1 – Содержание

Введение

Глава 1. Накануне Крымской войны

Глава 2. Посольство Меншикова и разрыв сношений между Россией и Турцией. 1853 год

Глава 3. Европейская дипломатия и Россия перед вступлением русских войск в Молдавию и Валахию

Глава 4. Дунайская кампания 1853 года. Вторжение русских войск в Молдавию и Валахию. Ольтеница и Четати

Глава 5. Кампания 1853 года на Кавказе

Глава 6. Европейская дипломатия и Россия от начала оккупации Дунайских княжеств до Синопской победы (июль — декабрь 1853 года)

Глава 7. Синопский бой и его ближайшие последствия

Глава 8. Миссия графа Алексея Орлова к Францу-Иосифу и позиция Австрии перед переходом русских войск через Дунай

Глава 9. Разрыв дипломатических сношений России с Англией и Францией

Глава 10. Переход русских войск через Дунай и объявление России войны со стороны Англии и Франции

Глава 11. Осада Силистрии и конец Дунайской кампании

Глава 12. Балтийская кампания 1854 года

Глава 13. Союзники в Варне и высадка в Крыму

Источники и литература

Приложение 1

Приложение 2

Тарле, Е. В. - Крымская война - В 2 томах - Т. 2

2-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 498с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.

Ι8ΒΝ 978-5-534-15866-3 (т. 2)

Ι8ΒΝ 978-5-534-15865-6

Тарле, Е. В. - Крымская война - В 2 томах - Т. 2 – Содержание

Глава 1. Альма

Глава 2. Корнилов и начало осады Севастополя

Глава 3. Первая бомбардировка

Глава 4. Балаклава

Глава 5. Инкерман

Глава 6. Белое море и Тихий океан (неудача англо-французского флота у Петропавловска-на-Камчатке

Глава 7. Верховное командование и защитники Севастополя. Моряки и солдаты на вылазках (зима 1854/55 г.)

Глава 8. Борьба за дипломатическое присоединение Австрийской империи к западным державам и договор 2 декабря 1854 года

Глава 9. Евпатория. Смерть императора Николая I

Глава 10. Венская конференция послов (декабрь 1854 г. — апрель 1855 г.)

Глава 11. Борьба за Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет

Глава 12. Первый общий штурм Севастополя и русская победа 18 июня 1855 года

Глава 13. Смерть Нахимова

Глава 14. Вторая Балтийская кампания 1855 года

Глава 15. Черная речка

Глава 16. Штурм 27 августа 1855 года

Глава 17. Взятие Карса

Глава 18. Парижский конгресс и мир

Заключение

Приложение

Библиография