Тарле - Крымская война - В 2 томах
Распространение углубленных знаний в области истории международных отношений и дипломатии является большой и общепризнанной потребностью широких кругов советской общественности. Эта естественная потребность, конечно, еще усиливается повелительной необходимостью разобраться в событиях переживаемого человечеством момента. К сожалению, одним из серьезнейших препятствий к удовлетворению этой потребности в научном знании истории дипломатии оказывается скудость не только у нас, но и в мировой литературе специальных научных исследований в этой области. Предлагаемая работа, которая вообще только и возможной стала исключительно вследствие отзывчивости и готовности соответствующих органов советской власти предоставлять мне нужные архивные материалы, посвящена одному из центральных событий мировой и, в частности, русской истории — Крымской войне, и именно истории дипломатической подготовки этой войны и дипломатической борьбы, не прекращавшейся во время войны и при ее окончании. Основная тема этой монографии строго ограничена, но, по сути дела, эта главная тема не могла остаться единственной в такой работе, как та, которую я предлагаю вниманию читателя.
Эта война называется в исторической литературе на Западе и у нас то «Крымской», то «Восточной войной». «Восточной» ее стали называть сначала на Западе, и уж оттуда это название с течением времени пришло к нам. Для нас ни Балтийское море, ни Дунай — вовсе не «восток», а запад; Таврический полуостров не «восток», а юг. Белое море не восток, а север. Поэтому под углом зрения русской географии название «Восточная война» — очень неточное название.
Но и «Крымская война» — термин тоже неточный, потому что военные действия происходили не только в Крыму, — и если это название у нас укоренилось, то лишь потому, что главные, в подавляющей степени наиболее важные военные действия разыгрывались именно в Крыму.
Тарле, Е. В. - Крымская война - В 2 томах - Т. 1
2-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 599 с. — (Антология мысли). — Текст: непосредственный.
Ι8ΒΝ 978-5-534-15864-9 (т. 1)
Ι8ΒΝ 978-5-534-15865-6
Тарле, Е. В. - Крымская война - В 2 томах - Т. 1 – Содержание
Введение
- Глава 1. Накануне Крымской войны
- Глава 2. Посольство Меншикова и разрыв сношений между Россией и Турцией. 1853 год
- Глава 3. Европейская дипломатия и Россия перед вступлением русских войск в Молдавию и Валахию
- Глава 4. Дунайская кампания 1853 года. Вторжение русских войск в Молдавию и Валахию. Ольтеница и Четати
- Глава 5. Кампания 1853 года на Кавказе
- Глава 6. Европейская дипломатия и Россия от начала оккупации Дунайских княжеств до Синопской победы (июль — декабрь 1853 года)
- Глава 7. Синопский бой и его ближайшие последствия
- Глава 8. Миссия графа Алексея Орлова к Францу-Иосифу и позиция Австрии перед переходом русских войск через Дунай
- Глава 9. Разрыв дипломатических сношений России с Англией и Францией
- Глава 10. Переход русских войск через Дунай и объявление России войны со стороны Англии и Франции
- Глава 11. Осада Силистрии и конец Дунайской кампании
- Глава 12. Балтийская кампания 1854 года
- Глава 13. Союзники в Варне и высадка в Крыму
Источники и литература
Приложение 1
Приложение 2
Тарле, Е. В. - Крымская война - В 2 томах - Т. 2
2-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 498с. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.
Ι8ΒΝ 978-5-534-15866-3 (т. 2)
Ι8ΒΝ 978-5-534-15865-6
Тарле, Е. В. - Крымская война - В 2 томах - Т. 2 – Содержание
- Глава 1. Альма
- Глава 2. Корнилов и начало осады Севастополя
- Глава 3. Первая бомбардировка
- Глава 4. Балаклава
- Глава 5. Инкерман
- Глава 6. Белое море и Тихий океан (неудача англо-французского флота у Петропавловска-на-Камчатке
- Глава 7. Верховное командование и защитники Севастополя. Моряки и солдаты на вылазках (зима 1854/55 г.)
- Глава 8. Борьба за дипломатическое присоединение Австрийской империи к западным державам и договор 2 декабря 1854 года
- Глава 9. Евпатория. Смерть императора Николая I
- Глава 10. Венская конференция послов (декабрь 1854 г. — апрель 1855 г.)
- Глава 11. Борьба за Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет
- Глава 12. Первый общий штурм Севастополя и русская победа 18 июня 1855 года
- Глава 13. Смерть Нахимова
- Глава 14. Вторая Балтийская кампания 1855 года
- Глава 15. Черная речка
- Глава 16. Штурм 27 августа 1855 года
- Глава 17. Взятие Карса
- Глава 18. Парижский конгресс и мир
Заключение
Приложение
Библиография
Большое спасибо!