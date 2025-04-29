Татаровская, Ирина - Мифы Тропической и Южной Африки - От «съедобного неба» до ритуальных масок и птицы-молнии

Мифология продолжает играть большую роль не только в традиционном обществе, но и в целом в современном мире. В последнее время проявился интерес к африканской мифологии. С распадом колониальной системы в Африке в 60-х годах XX века и образованием независимых африканских государств страны континента стали самостоятельными и полноправными участниками всемирно-исторического процесса. И в связи с тем, что многие страны континента переживают «вторую волну» освобождения теперь уже от последствий неоколониальной зависимости, внимание к Африке опять возрастает. Это порождает как повышенное внимание к африканским странам со стороны мирового сообщества, так и политический, экономический и не менее важный духовный ренессанс африканских государств. И возврат к своим корням, изучение наследия предков, подавляемого в колониальную эпоху, становятся тенденцией общественной мысли африканского общества, что находит свой отклик и вне Африки, поскольку во многом созвучно одной из магистралей мирового духовного развития.

Настоящая книга посвящена мифологии Тропической и Южной Африки, исключая материал, представленный Египтом, Северной Африкой и странами Африканского Рога.

В Африке проживает более семи тысяч народов. Количество коренных народов и ныне точно не установлено. Наряду с многомиллионными хауса, амхара, игбо, зулу и другими существует огромное число этнических меньшинств.

Африка является домом нескольких древних цивилизаций, и в то же время в изолированных регионах континента сохранились народы, образ жизни которых схож с образом жизни людей, живших в каменном веке.

Чем глубже человек познает мир, тем больше загадок встает на его пути к истине. Мифология дает ответ на все вопросы, интересующие человека, которому свойственно мифологическое мировоззрение. В отличие от современной науки, которая выдвигает многочисленные гипотезы, теории, предположения, мифология уверенно объясняет, как появились земля, небо, светила, реки и моря, от кого произошел человек, кто такие боги и духи, откуда пришла смерть и какая она, «страна духов». В то же время мифология воспринимается в современном обществе как анахронизм. Термин «миф» часто употребляется в качестве синонима слов «выдумка», «фантазия», особенно в сфере политики, истории, экономики, культуры. Он становится орудием политической демагогии, средством для манипуляции массами.

Татаровская, Ирина - Мифы Тропической и Южной Африки - От «съедобного неба» до ритуальных масок и птицы-молнии

Науч. ред. В. Грибанова. — Москва : МИФ, 2025. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00214-937-7

Татаровская, Ирина - Мифы Тропической и Южной Африки – Содержание

Введение

Глава 1. Устное народное творчество в Африке

Глава 2. Космогония и космология в мифологии народов Тропической и Южной Африки

Глава 3. Африканские боги

Глава 4. Животные-символы в африканской мифологии

Глава 5. Представления о смерти

Список литературы для дальнейшего чтения