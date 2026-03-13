Татц - Маска Вселенной

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Philosophy, Ethics

Книга Акивы Татца «Маска Вселенной» посвящена размышлениям о духовной природе мира и скрытом присутствии Бога в реальности. Автор рассматривает идею того, что видимый мир является своего рода «маской», скрывающей более глубокую духовную реальность.

Опираясь на еврейскую религиозную традицию и философские размышления, Татц исследует вопросы смысла жизни, свободы выбора, добра и зла, а также роли человека в мироздании. Он показывает, как повседневные события могут приобретать духовное значение, если рассматривать их через призму веры и внутреннего осмысления.

Книга предназначена для читателей, интересующихся религиозной философией, духовными поисками и вопросами смысла человеческой жизни.

Акива Татц - Маска Вселенной

Акива Татц - Маска Вселенной – Содержание

  • Тора — источник реальности

  • Маска природы

  • Что скрыто под маской?

  • Дублированная реальность

  • Уровни порядка

  • Мир сокрытый, мир явный

  • Слова — реальные и нереальные

  • Мир обязательства

  • Речь, пророчество и пустословие

  • Замутненное стекло, незамутненное стекло...

  • Еда как связующее звено между душой и телом

  • Храм — связь миров

  • Предопределение и свободная воля

  • Страдания и радость

  • Награда в этом мире

  • Пурим и сокрытый мир

  • Парадокс личности

  • Интимность и мораль

Added 13.03.2026
Author brat lexmak
