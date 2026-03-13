Книга Акивы Татца «Маска Вселенной» посвящена размышлениям о духовной природе мира и скрытом присутствии Бога в реальности. Автор рассматривает идею того, что видимый мир является своего рода «маской», скрывающей более глубокую духовную реальность.
Опираясь на еврейскую религиозную традицию и философские размышления, Татц исследует вопросы смысла жизни, свободы выбора, добра и зла, а также роли человека в мироздании. Он показывает, как повседневные события могут приобретать духовное значение, если рассматривать их через призму веры и внутреннего осмысления.
Книга предназначена для читателей, интересующихся религиозной философией, духовными поисками и вопросами смысла человеческой жизни.
Акива Татц - Маска Вселенной
Акива Татц - Маска Вселенной – Содержание
Тора — источник реальности
Маска природы
Что скрыто под маской?
Дублированная реальность
Уровни порядка
Мир сокрытый, мир явный
Слова — реальные и нереальные
Мир обязательства
Речь, пророчество и пустословие
Замутненное стекло, незамутненное стекло...
Еда как связующее звено между душой и телом
Храм — связь миров
Предопределение и свободная воля
Страдания и радость
Награда в этом мире
Пурим и сокрытый мир
Парадокс личности
Интимность и мораль
