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Таткин - Созданы для любви

Таткин, Стэн - Созданы для любви - Как знания о мозге и стиле привязанности помогут избегать конфликтов и лучше понимать своего партнера
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy
Сначала истории человечества парные отношения были базовым элементом социального устройства нашего вида. Затем они стали основой более крупных структур — семьи, сообщества, социума, культуры и цивилизации в целом. Но стремиться улучшать качество этих отношений люди стали не так давно. В прошлом на помощь парам приходили семьи или общественные институты, в первую очередь религиозные. Правда, учитывая, что ситуация в доме определяет то, что происходит в обществе, и что проблема конфликтов и насилия между партнерами, а также между разными группами и культурами по-прежнему существует, понятно, что эта помощь была не слишком эффективной. По логике, здоровые союзы необходимы для существования здорового общества, и наоборот, поэтому помощь парам следует вывести из сферы романтических чувств (и даже профессиональной деятельности) в область важнейших социальных ценностей. Лучшее, что общество может предпринять для себя, — поощрять и поддерживать здоровые пары. Лучшее, что партнеры могут совершить для себя, своих детей и общества в целом, — сохранять здоровые отношения! Эта книга помогает сделать шаг в нужном направлении, описывает оптимальную модель интимного партнерства и дает конкретные ориентиры, способные помочь паре сместить акцент с личных потребностей каждого на потребности отношений и, в более широком смысле, содействовать преобразованию общества.
Радикальные представления о том, что перемены в семейных отношениях ведут к трансформации социального устройства, возникли приблизительно четверть века назад. Я хочу кратко проследить историю супружеского союза (и эволюцию представлений о том, какая помощь нужна семье), чтобы партнеры, читающие эту замечательную книгу, могли осознать свое место в истории основных отношений. Кроме того, в этом же контексте я рассмотрю и книгу «Созданы для любви».
Мы мало знаем, как люди делали выбор и какими были парные отношения в доисторические времена, но обоснованные догадки культурного антрополога Хелен Фишер позволяют предположить, что более 11 тысяч лет назад моногамные связи создавались ради продолжения рода и физического выживания. Фишер считает, что в основе таких союзов лежала негласная этика обмена, взаимно удовлетворяющего интересы и потребности обеих сторон. Мужчины и женщины при этом играли строго определенные роли. Женщины заготавливали дрова для костров, заботились о детях и собирали фрукты, ягоды, орехи и коренья, которыми делились с мужчинами. Те же охотились на дичь и разделяли добычу с женщинами и детьми, а также защищали их от других мужчин и диких животных. Хотя эти парные отношения имели явно сексуальный характер, они были не очень прочными и, вероятно, не совсем личностно близкими. По некоторым оценкам, они продолжались в среднем около трех лет, то есть до тех пор, пока дети не начинали уверенно передвигаться. Представители обоих полов неоднократно вступали в другие отношения. Женщины рожали множество детей от разных отцов ; мужчины зачинали этих детей, скорее всего, проводили с ними мало времени и редко воспринимали как свое потомство. В основном дети воспитывались матерями-одиночками и временными отцами.

Таткин, Стэн - Созданы для любви - Как знания о мозге и стиле привязанности помогут избегать конфликтов и лучше понимать своего партнера

Пер. с англ. В. Степановой ; [науч. ред. И. Хамитова]. — Москва : МИФ, 2024. — 304 с. — (Психология МИФ. Главные книги о любви).
ISBN 978-5-00214-262-0

Таткин, Стэн - Созданы для любви – Содержание

Предисловие
Введение
  • Глава 1. Пространство пары: как поддерживать ощущение надежности и безопасности
  • Глава 2. Любовь, вражда и мозг
  • Глава 3. Узнайте своего партнера: как он на самом деле устроен
  • Глава 4. Станьте экспертами друг по другу: как порадовать и успокоить партнера
  • Глава 5. «Взлет» и «приземление»: как использовать утренние и вечерние ритуалы
  • Глава 6. «Свой» человек: как оставаться доступными друг для друга
  • Глава 7. Защита пространства пары: как правильно включить в него посторонних
  • Глава 8. Ссорьтесь правильно: как победить, дав выиграть и партнеру
  • Глава 9. Любовь близко: как заново пробудить чувства через взгляд
  • Глава 10. Как партнерские отношения помогают быть здоровыми и счастливыми
Послесловие
Список литературы
Благодарности
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Views 236
Rating 5.0 / 5
Added 20.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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