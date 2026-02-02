Мария. Мать нашего Господа Иисуса Христа. Возможно, она ная женщина из когда-либо живших на земле. На ее долю выпала огромная ветственность; она пережила много боли, неразрывно связанной с исполнением того, что Бог ей предназначил. То, через что она прошла, заставило бы многих из нас содрогнуться от ужаса. Тем не менее, христиане довольно редко о ней вспоминают — разве что на женских занятиях, и то после Руфи и Есфири (которые, без сомнения, тоже были сильными женщинами). Почему-то в наших церквах бытует мнение, что женским персоналиям Библии должны подражать только женщины, тогда как мужским — все. Я же убежден, что Мария может преподать важные уроки каждому из нас.

Библия называет Марию «благословенной между женами», и это — красноречивое указание: с ней необходимо познакомиться поближе. На ее примере мы можем увидеть, что происходит, когда Бог обращает на человека пристальное внимание и говорит: «Послушай, Я хочу кое-что тебе поручить». А ведь призвание — не исключительный удел библейских персонажей. Бог и сегодня призывает Своих детей. Каждый желающий узнать Его план для своей жизни найдет, чему поучиться у Марии.

В курсе «Мария. Когда Бог зовет тебя по имени» мы рассмотрим четыре ключевые темы в жизни Марии — сделаем выводы и применим эти выводы в своей жизни. Бог избрал ее не случайно, и Его планы принесли ей как счастье, так и боль. В ее жизни восторг перемежался муками, с вкраплением невероятных событий и чудес. Во всем этом Бог благословлял ее, укреплял и вел в исполнении одной из самых невероятных жизненных миссий.

Надеюсь, что этот курс поможет и вам ощутить благословение, крепость и водительство Божье. Когда Бог позовет вас по имени, — а Он обязательно это сделает, если вы вверили Ему свою жизнь, — пусть у вас будут силы ответить Ему с такой же храбростью и решительностью, как это сделала Мария. Пусть Бог вершит через вас Свои великие дела и исполняет Свои извечные планы. Пусть ваша жизнь и жизнь окружающих вас людей изменятся навсегда!

Фил Таттл – Мария – Когда Бог зовет тебя по имени – Учебное пособие

Киев: «Путешествие по Библии», 2018. – 42 с. – («Библейский характер».)

Фил Таттл – Мария – Когда Бог зовет тебя по имени – Содержание

Введение

Занятие 1. Когда Бог меняет все

Занятие 2. Когда вам одиноко

Занятие 3. Когда ваше сердце разбито

Занятие 4. Когда нужно жить дальше

Ключи к заполнению пробелов

Что дальше?

Примечания для ведущего

Фил Таттл – Шедевр – В руках Великого Скульптора – Учебное пособие

«Путешествие по Библии». – 46 с. – («Библейский характер».)

Фил Таттл – Шедевр – В руках Великого Скульптора – Содержание

Введение

Занятие 1. Следовать за Христом

Занятие 2. Рисковать

Занятие 3. Расти

Занятие 4. Служить

Занятие 5. Ошибаться

Занятие 6. Идти дальше

Примечания для ведущего