Какой бы ни была причина, мы рады, что вы обратились за помощью к нам. Неважно, что было прежде. Теперь вы отправляетесь в увлекательное путешествие сроком на 21 день. Если вы не остановитесь на полпути и не пожалеете сил, то в вашей семейной жизни произойдут поразительные перемены к лучшему. Тысячам людей уже знакомы эти нехитрые правила. Те мужья и жены, которые успели ими воспользоваться, стали лучше исполнять назначенную им роль, обрели семейное счастье. Мы уверены, так будет и с вами.

Даже если ваш супруг не прочитает эту книгу, она будет вам полезна. В идеале вам следовало бы читать эту книгу и выполнять задания вместе с супругом (супругой). Но даже если он или она пока не решаются на этот шаг, можно читать книгу в одиночку: ваша семейная жизнь все равно станет лучше. Счастливыми браки становятся тогда, когда каждый из супругов работает над собой, стараясь с Божьей помощью стать лучше - как муж или как жена. Поэтому когда вы в одиночку начнете соблюдать изложенные нами принципы, ваш брак станет счастливее - пусть даже ваш муж или жена еще не готовы посвятить себя этой программе.

Генри Клауд, Джон Таунсенд - 21 способ сделать семейную жизнь счастливой - Христианская психология

М.: Триада, 2021. - 170 с.

ISBN 978-5-86181-631-1

Генри Клауд, Джон Таунсенд - 21 способ сделать семейную жизнь счастливой - Содержание