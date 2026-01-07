Таунсенд - 21 способ сделать семейную жизнь счастливой
Какой бы ни была причина, мы рады, что вы обратились за помощью к нам. Неважно, что было прежде. Теперь вы отправляетесь в увлекательное путешествие сроком на 21 день. Если вы не остановитесь на полпути и не пожалеете сил, то в вашей семейной жизни произойдут поразительные перемены к лучшему. Тысячам людей уже знакомы эти нехитрые правила. Те мужья и жены, которые успели ими воспользоваться, стали лучше исполнять назначенную им роль, обрели семейное счастье. Мы уверены, так будет и с вами.
Даже если ваш супруг не прочитает эту книгу, она будет вам полезна. В идеале вам следовало бы читать эту книгу и выполнять задания вместе с супругом (супругой). Но даже если он или она пока не решаются на этот шаг, можно читать книгу в одиночку: ваша семейная жизнь все равно станет лучше. Счастливыми браки становятся тогда, когда каждый из супругов работает над собой, стараясь с Божьей помощью стать лучше - как муж или как жена. Поэтому когда вы в одиночку начнете соблюдать изложенные нами принципы, ваш брак станет счастливее - пусть даже ваш муж или жена еще не готовы посвятить себя этой программе.
Генри Клауд, Джон Таунсенд - 21 способ сделать семейную жизнь счастливой - Христианская психология
М.: Триада, 2021. - 170 с.
ISBN 978-5-86181-631-1
Генри Клауд, Джон Таунсенд - 21 способ сделать семейную жизнь счастливой - Содержание
Введение: как сделать эту книгу максимально полезной для вашего брака
День 1. Пусть ваш брак станет счастливее
День 2. Принимайте друг друга такими, какие вы есть
День 3. Старайтесь изменить себя, а не супруга
День 4. Отрекитесь себя
День 5. Боремся с незрелостью
День 6. Упражняйтесь в смирении
День 7. Приятный секс - это здоровый секс
День 8. Дарите друг другу благодать
День 9. В первую очередь сосредоточьтесь на нуждах
День 10. Будьте партнерами, но не становитесь зависимы друг от друга
День 11. Цените свою непохожесть друг на друга
День 12. Не прячьте свои чувства
День 13. Рушим преграды в общении
День 14. Поймите чувства супруга
День 15. Вынесите секс за пределы спальни
День 16. Подталкивайте друг друга к духовному росту
День 17. Не копите обиды
День 18. Ссорьтесь так, чтобы всем было хорошо
День 19. Учитесь доверять
День 20. Не забывайте о правилах
День 21. Всегда прощайте
Сердечно благодарю
Спасибо!