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Таунсенд - 21 способ сделать семейную жизнь счастливой

Генри Клауд, Джон Таунсенд - 21 способ сделать семейную жизнь счастливой
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Какой бы ни была причина, мы рады, что вы обратились за помощью к нам. Неважно, что было прежде. Теперь вы отправляетесь в увлекательное путешествие сроком на 21 день. Если вы не остановитесь на полпути и не пожалеете сил, то в вашей семейной жизни произойдут поразительные перемены к лучшему. Тысячам людей уже знакомы эти нехитрые правила. Те мужья и жены, которые успели ими воспользоваться, стали лучше исполнять назначенную им роль, обрели семейное счастье. Мы уверены, так будет и с вами.

Даже если ваш супруг не прочитает эту книгу, она будет вам полезна. В идеале вам следовало бы читать эту книгу и выполнять задания вместе с супругом (супругой). Но даже если он или она пока не решаются на этот шаг, можно читать книгу в одиночку: ваша семейная жизнь все равно станет лучше. Счастливыми браки становятся тогда, когда каждый из супругов работает над собой, стараясь с Божьей помощью стать лучше - как муж или как жена. Поэтому когда вы в одиночку начнете соблюдать изложенные нами принципы, ваш брак станет счастливее - пусть даже ваш муж или жена еще не готовы посвятить себя этой программе.

Генри Клауд, Джон Таунсенд - 21 способ сделать семейную жизнь счастливой - Христианская психология

М.: Триада, 2021. - 170 с.

ISBN 978-5-86181-631-1

Генри Клауд, Джон Таунсенд - 21 способ сделать семейную жизнь счастливой - Содержание

  • Введение: как сделать эту книгу максимально полезной для вашего брака

  • День 1. Пусть ваш брак станет счастливее

  • День 2. Принимайте друг друга такими, какие вы есть

  • День 3. Старайтесь изменить себя, а не супруга

  • День 4. Отрекитесь себя

  • День 5. Боремся с незрелостью

  • День 6. Упражняйтесь в смирении

  • День 7. Приятный секс - это здоровый секс

  • День 8. Дарите друг другу благодать

  • День 9. В первую очередь сосредоточьтесь на нуждах

  • День 10. Будьте партнерами, но не становитесь зависимы друг от друга

  • День 11. Цените свою непохожесть друг на друга

  • День 12. Не прячьте свои чувства

  • День 13. Рушим преграды в общении

  • День 14. Поймите чувства супруга

  • День 15. Вынесите секс за пределы спальни

  • День 16. Подталкивайте друг друга к духовному росту

  • День 17. Не копите обиды

  • День 18. Ссорьтесь так, чтобы всем было хорошо

  • День 19. Учитесь доверять

  • День 20. Не забывайте о правилах

  • День 21. Всегда прощайте

Views 1 276
Rating 5.0 / 5
Added 07.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (2 comments)

R
Rusart 2 years ago

Сердечно благодарю
M
Malinin 2 years ago

Спасибо!

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