Таунсенд - Границы личности - Перезагрузка
Установить границы — это только половина дела. Настоящий вызов начинается потом: как не превратить свои границы в непроницаемую стену? Многие люди, научившись говорить «нет», застревают в защитной позиции и боятся впускать кого-то в свою жизнь. Джон Таунсенд объясняет, как пройти путь от закрытости к осознанной близости.
Эта книга — пошаговый план «перезагрузки» вашей способности любить и доверять, учитывая прошлый горький опыт. Вы узнаете, как отличить реальные изменения в человеке от манипуляций и когда стоит дать отношениям второй шанс.
Джон Таунсенд – Границы личности. Перезагрузка
Пер. с англ.— М.: Триада, 2012. -с.
ISBN 978-5-86181-492-8 (пер.)
Джон Таунсенд – Границы личности. Перезагрузка – Содержание
Предисловие доктора Генри Клауда
Введение: Без компромиссов
Часть I. Выявляем и признаём проблему
Глава 1. Непреодолимая потребность в отношениях
Глава 2. Пришло время проблем
Глава 3. Польза границ
Глава 4. Возвращение желания
Часть II. Готовность к открытию границы
Глава 5. Исцеление душевных ран
Глава 6. Учимся делать правильный выбор
Глава 7. Как мы дошли до жизни такой?
Глава 8. Оплачьте и — отпустите
Глава 9. Дружба, которая способствует вашему росту
Глава 10. И снова о границах
Глава 11.0 том, как наши ценности влияют на наши желания
Глава 12. Разумный риск
Часть III. Готов ли ваш партнер к открытию границ?
Глава 13. Понимает ли партнер, какое влияние он на вас оказывает?
Глава 14. Есть ли у партнера настоящие отношения с хорошими людьми?
Глава 15. Способен ли партнер вас принять?
Глава 16. Специально для тех, кто ходит на свидания или состоит в браке: интересует ли вашего избранника что-нибудь, кроме страсти?
Глава 17. Правильно ли решается серьезная проблема?
Часть IV. Вхождение в отношения
Глава 18. Насущный разговор
Глава 19. Идите на риск!
Глава 20. Ухабы на пути к сближению
Глава 21. Насколько далеко можно зайти?
Заключение: За границы — в жизнь лучшую
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