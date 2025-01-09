Установить границы — это только половина дела. Настоящий вызов начинается потом: как не превратить свои границы в непроницаемую стену? Многие люди, научившись говорить «нет», застревают в защитной позиции и боятся впускать кого-то в свою жизнь. Джон Таунсенд объясняет, как пройти путь от закрытости к осознанной близости.

Эта книга — пошаговый план «перезагрузки» вашей способности любить и доверять, учитывая прошлый горький опыт. Вы узнаете, как отличить реальные изменения в человеке от манипуляций и когда стоит дать отношениям второй шанс.

Джон Таунсенд – Границы личности. Перезагрузка

Пер. с англ.— М.: Триада, 2012. -с.

ISBN 978-5-86181-492-8 (пер.)

Джон Таунсенд – Границы личности. Перезагрузка – Содержание

Предисловие доктора Генри Клауда

Введение: Без компромиссов

Часть I. Выявляем и признаём проблему

Глава 1. Непреодолимая потребность в отношениях

Глава 2. Пришло время проблем

Глава 3. Польза границ

Глава 4. Возвращение желания

Часть II. Готовность к открытию границы

Глава 5. Исцеление душевных ран

Глава 6. Учимся делать правильный выбор

Глава 7. Как мы дошли до жизни такой?

Глава 8. Оплачьте и — отпустите

Глава 9. Дружба, которая способствует вашему росту

Глава 10. И снова о границах

Глава 11.0 том, как наши ценности влияют на наши желания

Глава 12. Разумный риск

Часть III. Готов ли ваш партнер к открытию границ?

Глава 13. Понимает ли партнер, какое влияние он на вас оказывает?

Глава 14. Есть ли у партнера настоящие отношения с хорошими людьми?

Глава 15. Способен ли партнер вас принять?

Глава 16. Специально для тех, кто ходит на свидания или состоит в браке: интересует ли вашего избранника что-нибудь, кроме страсти?

Глава 17. Правильно ли решается серьезная проблема?

Часть IV. Вхождение в отношения

Глава 18. Насущный разговор

Глава 19. Идите на риск!

Глава 20. Ухабы на пути к сближению

Глава 21. Насколько далеко можно зайти?

Заключение: За границы — в жизнь лучшую