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Таунсенд - Как пережить трудные времена?

Таунсенд - Как пережить трудные времена?
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Развод, потеря работы, финансовый крах или болезнь — в такие моменты кажется, что привычный мир рушится навсегда. Джон Таунсенд утверждает: то, как мы проходим через кризис, зависит не от тяжести обстоятельств, а от нашей внутренней «архитектуры устойчивости».

Книга помогает преодолеть стадию парализующего страха и перейти к планомерному восстановлению. Автор предлагает конкретные шаги по стабилизации эмоций, оценке ресурсов и поиску новых смыслов там, где раньше виделись только руины.

Таунсенд, Дж. - Как пережить трудные времена?

Пер. с англ. - М.: Триада, 2011.-256 с.

ISBN 978-5-86181-467-6 (впер.)

Таунсенд, Дж. - Как пережить трудные времена? – Содержание

Введение. Где Бог, когда Он мне так нужен?

  • Глава 1. Могущество, присутствие и протест

  • Глава 2. Зачем вопрошать?

  • Глава з. Диаграмма

  • Глава 4. Свобода служить любви

  • Глава 5. Бог, Которого нельзя искать

  • Глава б. Надежда

  • Глава 7. Бог сострадающий

  • Глава 8. Бог за сценой

  • Глава 9. Бог преображающий

  • Глава 10. Воссоединяющий нас с людьми

  • Глава 11. Когда ответов нет

  • Глава 12. Код доступа

  • Глава 13. Ожидайте хорошего

  • Глава 14. Азы богообщения

Заключение

Приложение. Книги о Боге и страдании

Views 214
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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