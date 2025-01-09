Таунсенд - Как пережить трудные времена?

Развод, потеря работы, финансовый крах или болезнь — в такие моменты кажется, что привычный мир рушится навсегда. Джон Таунсенд утверждает: то, как мы проходим через кризис, зависит не от тяжести обстоятельств, а от нашей внутренней «архитектуры устойчивости».

Книга помогает преодолеть стадию парализующего страха и перейти к планомерному восстановлению. Автор предлагает конкретные шаги по стабилизации эмоций, оценке ресурсов и поиску новых смыслов там, где раньше виделись только руины.

Таунсенд, Дж. - Как пережить трудные времена?

Пер. с англ. - М.: Триада, 2011.-256 с.

ISBN 978-5-86181-467-6 (впер.)

Таунсенд, Дж. - Как пережить трудные времена? – Содержание

Введение. Где Бог, когда Он мне так нужен?

Глава 1. Могущество, присутствие и протест

Глава 2. Зачем вопрошать?

Глава з. Диаграмма

Глава 4. Свобода служить любви

Глава 5. Бог, Которого нельзя искать

Глава б. Надежда

Глава 7. Бог сострадающий

Глава 8. Бог за сценой

Глава 9. Бог преображающий

Глава 10. Воссоединяющий нас с людьми

Глава 11. Когда ответов нет

Глава 12. Код доступа

Глава 13. Ожидайте хорошего

Глава 14. Азы богообщения

Заключение

Приложение. Книги о Боге и страдании