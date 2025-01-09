В жизни каждого из нас может появиться свой «Карабас» — властный начальник, токсичный родитель или партнер-манипулятор. Эти люди используют наше чувство вины, страх и потребность в одобрении, чтобы заставить нас играть по их сценарию. Джон Таунсенд, эксперт по личным границам, предлагает пошаговую стратегию выхода из роли марионетки.

Книга учит не просто защищаться, а полностью перестраивать свою внутреннюю структуру так, чтобы манипуляции перестали на вас действовать. Это манифест свободы для тех, кто устал жить ради чужих ожиданий.

Джон Таунсенд - Как победить Карабаса и не стать марионеткой в чужих руках

М., Триада, 2007

ISBN 978–5–86181–390–7

Джон Таунсенд. Как победить Карабаса и не стать марионеткой в чужих руках - Содержание

Введение. Живете ли вы реальной жизнью?

Глава 1. Жизнь с трудными людьми

Кто дергает вас за ниточки? - Что вы чувствуете рядом с карабасом? - Надежда есть! - Изменения возможны - Творим лучшую жизнь

Глава 2. Откуда берутся Карабасы

Проблемы характера - Нежелание нести ответственность - Что движет трудными людьми? - Действие бесовских сил - Действие мирового закона - Творим лучшую жизнь

Глава 3. Ставим диагноз

Симптомы: смотрим на плоды - Причины: смотрим в корень - Определяем степень серьезности проблемы - Измеряем температуру: проблема ответственности - Осложнения: не могу или не хочу? - Творим лучшую жизнь

Глава 4. Чего не надо делать

Мы отрицаем - Мы ударяемся в псевдодуховность - Мы взываем к здравому смыслу и мучаем напоминаниями - Мы злимся и гневаемся - Мы отступаем - Мы отделяем благодать от истины - Мы принимаем на себя ответственность за чужие поступки - Мы попустительствуем - Мы оставляем угрозы без последствий - Мы слишком быстро опускаем руки - Творим лучшую жизнь

Глава 5. Чего вы хотите?

Нужно видеть перспективу - Создаем образ будущего - Ставьте высокие цели - Все возможно - Творим лучшую жизнь

Глава 6. Участие Бога

Бог всеведущ - Бог хочет общения с вами - Что такое вера - Творим лучшую жизнь

Глава 7. Готовьтесь расти

Будьте инициатором перемен - Верните себе право на счастье - Станьте таким, каким хотите видеть ближнего своего - Творим лучшую жизнь

Глава 8. Ишите надежных людей

Для жизни и роста нужны люди - Вам нужны помощники - Как окружить себя надежными людьми - Творим лучшую жизнь

Глава 9. Определитесь!

Первое правило: я желаю тебе добра - Второе правило: мой рост–благо для нас обоих - Третье правило: я признаю твою свободу - Четвертое правило: я готов к конфронтации - Творим лучшую жизнь

Глава 10. Учитесь разговаривать

Тон: говорите от сердца - Содержание: как планировать разговор - Сопротивление: что делать? - Предупреждения: что за ними стоит - Творим лучшую жизнь

Глава 11. Действуйте уверенно

Сила действия - Будьте последовательны - Творим лучшую жизнь

Глава 12. Не отступайтесь!