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Таунсенд - Не прячьтесь от любви

Таунсенд - Не прячьтесь от любви
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Мы стремимся спрятать свою внутреннюю боль от Бога, окружающих и самих себя. Подобный стиль поведения укореняется еще в детстве — так ребенок защищает себя от враждебной ему окружающей среды. Ребенок вырастает, и то, что в детстве служило ему убежищем, становится тюремной камерой для взрослого человека.

«Защитные схемы поведения» мешают человеку получить исцеление. В книге д–р Таунсенд помогает тщательно исследовать защитные схемы поведения, которые вы успели выработать в детстве, и покажет, как вырваться из порочного круга.

Джон Таунсенд - Не прячьтесь от любви

Пер. с англ. Л.Сумм, Москва: Триада, 2003, 336 с.

ISBN 5–86181–285–3

Джон Таунсенд - Не прячьтесь от любви - Содержание

Предисловие

Часть I Почему мы прячемся от любви

  • Глава первая История Дженни

  • Глава вторая Две главные проблемы

  • Глава третья Этого не было в первоначальном плане

  • Глава четвертая Потребность в привязанности

  • Глава пятая Потребность в отделении

  • Глава шестая Потребность в сочетании добра и зла

  • Глава седьмая Потребность в авторитете и зрелости

Часть II Прятки полезные и вредные

  • Глава восьмая Полезные прятки: переживание страдания

  • Глава девятая Полезные прятки: подготовка к отношениям

  • Глава десятая Вредные прятки: шесть критических фаз

  • Глава одиннадцатая Вредные прятки: итоги

  • Глава двенадцатая Вредные прятки: последствия

Часть III Надежда

  • Глава тринадцатая Прячась от любви

  • Глава четырнадцатая Прячась от отделенности

  • Глава пятнадцатая Прячась от расщепления добра и зла

  • Глава шестнадцатая Прячась от авторитета и зрелости

  • Глава семнадцатая Выйти из укрытия

Views 285
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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