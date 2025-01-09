Таунсенд - Не прячьтесь от любви
Мы стремимся спрятать свою внутреннюю боль от Бога, окружающих и самих себя. Подобный стиль поведения укореняется еще в детстве — так ребенок защищает себя от враждебной ему окружающей среды. Ребенок вырастает, и то, что в детстве служило ему убежищем, становится тюремной камерой для взрослого человека.
«Защитные схемы поведения» мешают человеку получить исцеление. В книге д–р Таунсенд помогает тщательно исследовать защитные схемы поведения, которые вы успели выработать в детстве, и покажет, как вырваться из порочного круга.
Джон Таунсенд - Не прячьтесь от любви
Пер. с англ. Л.Сумм, Москва: Триада, 2003, 336 с.
ISBN 5–86181–285–3
Джон Таунсенд - Не прячьтесь от любви - Содержание
Предисловие
Часть I Почему мы прячемся от любви
Глава первая История Дженни
Глава вторая Две главные проблемы
Глава третья Этого не было в первоначальном плане
Глава четвертая Потребность в привязанности
Глава пятая Потребность в отделении
Глава шестая Потребность в сочетании добра и зла
Глава седьмая Потребность в авторитете и зрелости
Часть II Прятки полезные и вредные
Глава восьмая Полезные прятки: переживание страдания
Глава девятая Полезные прятки: подготовка к отношениям
Глава десятая Вредные прятки: шесть критических фаз
Глава одиннадцатая Вредные прятки: итоги
Глава двенадцатая Вредные прятки: последствия
Часть III Надежда
Глава тринадцатая Прячась от любви
Глава четырнадцатая Прячась от отделенности
Глава пятнадцатая Прячась от расщепления добра и зла
Глава шестнадцатая Прячась от авторитета и зрелости
Глава семнадцатая Выйти из укрытия
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