Мы стремимся спрятать свою внутреннюю боль от Бога, окружающих и самих себя. Подобный стиль поведения укореняется еще в детстве — так ребенок защищает себя от враждебной ему окружающей среды. Ребенок вырастает, и то, что в детстве служило ему убежищем, становится тюремной камерой для взрослого человека.

«Защитные схемы поведения» мешают человеку получить исцеление. В книге д–р Таунсенд помогает тщательно исследовать защитные схемы поведения, которые вы успели выработать в детстве, и покажет, как вырваться из порочного круга.

Джон Таунсенд - Не прячьтесь от любви

Пер. с англ. Л.Сумм, Москва: Триада, 2003, 336 с.

ISBN 5–86181–285–3

Джон Таунсенд - Не прячьтесь от любви - Содержание

Предисловие

Часть I Почему мы прячемся от любви

Глава первая История Дженни

Глава вторая Две главные проблемы

Глава третья Этого не было в первоначальном плане

Глава четвертая Потребность в привязанности

Глава пятая Потребность в отделении

Глава шестая Потребность в сочетании добра и зла

Глава седьмая Потребность в авторитете и зрелости

Часть II Прятки полезные и вредные

Глава восьмая Полезные прятки: переживание страдания

Глава девятая Полезные прятки: подготовка к отношениям

Глава десятая Вредные прятки: шесть критических фаз

Глава одиннадцатая Вредные прятки: итоги

Глава двенадцатая Вредные прятки: последствия

Часть III Надежда