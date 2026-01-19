Тавров - Сын человеческий
Эта книга — вдохновенное свидетельство о человеке, который стал для тысяч людей «очевидцем Невидимого». Андрей Тавров пишет не сухой исторический очерк, а создает живой портрет отца Александра Меня, подчеркивая его радостную, творческую и всеобъемлющую веру. Автор исследует, как отцу Александру удавалось говорить о Боге на языке высокой культуры, делая христианство понятным и притягательным для интеллигенции и молодежи. Название «Сын Человеческий» отсылает к главному труду Меня и подчеркивает его близость к людям. Книга помогает увидеть в отце Александре не просто историческую фигуру, а живой пример того, как вера может преображать интеллект и сердце, превращая жизнь в непрерывный диалог с Творцом.
Андрей Михайлович Тавров - Сын человеческий - Об отце Александре Мене
М. : Эксмо, 2014. — 288 с.: ил. — (Книги жизни).
ISBN 978-5-699-70707-2
ISBN 978-9-6626-1575-3
В оформлении переплета использована фотография Софьи Руковой «После допроса»
Андрей Михайлович Тавров - Сын человеческий - Об отце Александре Мене - Содержание
От автора
Странный сон
Кризис и встреча
Отступление. Забегая вперед
Первые впечатления
Обыкновенное чудо
Предисловие к книге.
Приход в Новой Деревне
Слишком близко к свету.
Священник и прихожане.
Церковь и «церковная организация»
Он видел мир по-другому.
«Богословское» отступление и немного о марсианах
Собственный опыт и чужие цитаты
Уроки молитвы и медитации
Обратная связь. Жесткая концепция и неуловимая жизнь
Что главное в христианстве?
Нереализованные души.
На всех не женишься
Эпизоды.Экуменизм
Христианство делает первые шаги
О Платоне
Смерть такого человека не бывает случайной
Книги и рукописи. Уроки общения
Обратная связь
Слова силы
Благословение длиной в жизнь
Проблемы с алкоголем
Еще раз об экуменизме. Это нелогичное христианство
Облако реальности
Уроки зрения
Главное предсказание.
Христианство на деле и на словах.
Об избранных народах
Время, аскеза и Божественное совершенство
Здесь и сейчас. Последняя лекция
Прощание, равное встрече
И разгадка странного сна
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