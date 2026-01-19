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Тавров - Сын человеческий

Андрей Михайлович Тавров  - Сын человеческий
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, *Biographies Memoirs
Series Книги жизни (5 books)

Эта книга — вдохновенное свидетельство о человеке, который стал для тысяч людей «очевидцем Невидимого». Андрей Тавров пишет не сухой исторический очерк, а создает живой портрет отца Александра Меня, подчеркивая его радостную, творческую и всеобъемлющую веру. Автор исследует, как отцу Александру удавалось говорить о Боге на языке высокой культуры, делая христианство понятным и притягательным для интеллигенции и молодежи. Название «Сын Человеческий» отсылает к главному труду Меня и подчеркивает его близость к людям. Книга помогает увидеть в отце Александре не просто историческую фигуру, а живой пример того, как вера может преображать интеллект и сердце, превращая жизнь в непрерывный диалог с Творцом.

Андрей Михайлович Тавров - Сын человеческий - Об отце Александре Мене

М. : Эксмо, 2014. — 288 с.: ил. — (Книги жизни).
ISBN 978-5-699-70707-2
ISBN 978-9-6626-1575-3
В оформлении переплета использована фотография Софьи Руковой «После допроса»

Андрей Михайлович Тавров - Сын человеческий - Об отце Александре Мене - Содержание

  • От автора

  • Странный сон

  • Кризис и встреча

  • Отступление. Забегая вперед

  • Первые впечатления

  • Обыкновенное чудо

  • Предисловие к книге.

  • Приход в Новой Деревне

  • Слишком близко к свету.

  • Священник и прихожане.

  • Церковь и «церковная организация»

  • Он видел мир по-другому.

  • «Богословское» отступление и немного о марсианах

  • Собственный опыт и чужие цитаты

  • Уроки молитвы и медитации

  • Обратная связь. Жесткая концепция и неуловимая жизнь

  • Что главное в христианстве?

  • Нереализованные души.

  • На всех не женишься

  • Эпизоды.Экуменизм

  • Христианство делает первые шаги

  • О Платоне

  • Смерть такого человека не бывает случайной

  • Книги и рукописи. Уроки общения

  • Обратная связь

  • Слова силы

  • Благословение длиной в жизнь

  • Проблемы с алкоголем

  • Еще раз об экуменизме. Это нелогичное христианство

  • Облако реальности

  • Уроки зрения

  • Главное предсказание.

  • Христианство на деле и на словах.

  • Об избранных народах

  • Время, аскеза и Божественное совершенство

  • Здесь и сейчас. Последняя лекция

  • Прощание, равное встрече

  • И разгадка странного сна

Views 254
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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