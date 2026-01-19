Эта книга — вдохновенное свидетельство о человеке, который стал для тысяч людей «очевидцем Невидимого». Андрей Тавров пишет не сухой исторический очерк, а создает живой портрет отца Александра Меня, подчеркивая его радостную, творческую и всеобъемлющую веру. Автор исследует, как отцу Александру удавалось говорить о Боге на языке высокой культуры, делая христианство понятным и притягательным для интеллигенции и молодежи. Название «Сын Человеческий» отсылает к главному труду Меня и подчеркивает его близость к людям. Книга помогает увидеть в отце Александре не просто историческую фигуру, а живой пример того, как вера может преображать интеллект и сердце, превращая жизнь в непрерывный диалог с Творцом.

Андрей Михайлович Тавров - Сын человеческий - Об отце Александре Мене

М. : Эксмо, 2014. — 288 с.: ил. — (Книги жизни).

ISBN 978-5-699-70707-2

ISBN 978-9-6626-1575-3

В оформлении переплета использована фотография Софьи Руковой «После допроса»

Андрей Михайлович Тавров - Сын человеческий - Об отце Александре Мене - Содержание