Книга «Утешение озабоченного историей астрологии» (Фарадж ал-махмум) — это уникальный памятник средневековой арабо-мусульманской мысли, впервые переведенный на русский язык. Автор труда, выдающийся шиитский богослов и мистик Сеййид Ибн Тавус (1193–1266), создал не просто учебник по звездам, а масштабное историко-философское оправдание астрологии как метода познания Божественной воли. Написанная в эпоху заката Аббасидского халифата и монгольского завоевания Багдада, книга отражает глубокий синтез науки, религии и личного опыта придворного астролога.

В отличие от сухих технических руководств, этот труд наполнен живыми биографиями мастеров «науки о приговорах звезд», описаниями их конкуренции и тонкостей общения с правителями. Ибн Тавус выступает апологетом астрологии, доказывая, что это знание даровано человечеству через Божественное научение. Издание снабжено богатыми комментариями, глоссарием и вступительными статьями, которые помогают современному читателю расшифровать сложные термины шиитского богословия и средневековой космологии. Книга представляет огромную ценность для историков, востоковедов и всех, кто изучает границы между судьбой и свободой воли.

Ибн Тавус — Утешение озабоченного историей астрологии

СПб.: Издательство «АИК», 2026. — 400 с. — (Серия Librarium Aureum. Opus Majus).

ISBN 978-5-94396-305-6.

