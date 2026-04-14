Книга «Утешение озабоченного историей астрологии» (Фарадж ал-махмум) — это уникальный памятник средневековой арабо-мусульманской мысли, впервые переведенный на русский язык. Автор труда, выдающийся шиитский богослов и мистик Сеййид Ибн Тавус (1193–1266), создал не просто учебник по звездам, а масштабное историко-философское оправдание астрологии как метода познания Божественной воли. Написанная в эпоху заката Аббасидского халифата и монгольского завоевания Багдада, книга отражает глубокий синтез науки, религии и личного опыта придворного астролога.
В отличие от сухих технических руководств, этот труд наполнен живыми биографиями мастеров «науки о приговорах звезд», описаниями их конкуренции и тонкостей общения с правителями. Ибн Тавус выступает апологетом астрологии, доказывая, что это знание даровано человечеству через Божественное научение. Издание снабжено богатыми комментариями, глоссарием и вступительными статьями, которые помогают современному читателю расшифровать сложные термины шиитского богословия и средневековой космологии. Книга представляет огромную ценность для историков, востоковедов и всех, кто изучает границы между судьбой и свободой воли.
Ибн Тавус — Утешение озабоченного историей астрологии
СПб.: Издательство «АИК», 2026. — 400 с. — (Серия Librarium Aureum. Opus Majus).
ISBN 978-5-94396-305-6.
Ибн Тавус — Утешение озабоченного историей астрологии - Содержание
Историческая ценность: Содержит уникальные сведения о книгах и авторах, чьи оригинальные труды не дошли до наших дней.
Религиозный синтез: Обоснование дозволенности астрологии в исламской традиции и её роль как инструмента руководства в отсутствие пророков.
Живой язык: Большое количество поэтических вставок и занимательных историй из жизни реальных астрологов средневекового Востока.
Уникальный перевод: Первый в мире опубликованный перевод этого сочинения на иностранный язык (включая английский), выполненный по единственной сохранившейся рукописи.
Научный аппарат: Тщательная работа переводчиков по восстановлению утраченных смыслов, дат и цитат через сверку с хадисоведческими справочниками.
No comments yet. Be the first!