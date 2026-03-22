Книга Криса Тайгрина «Библия за 90 дней» представляет собой практическое руководство для последовательного чтения всей Библии за три месяца. Автор предлагает структурированный план ежедневного чтения, который помогает пройти через всё Священное Писание — от Книги Бытия до Откровения.

Каждый день читателю предлагаются определённые библейские отрывки, позволяющие постепенно познакомиться с основными событиями и учением Библии. Такой подход помогает увидеть целостную картину библейской истории и понять взаимосвязь между различными книгами Писания.

Программа чтения рассчитана на регулярное и дисциплинированное изучение Библии. Она подходит как для личной духовной практики, так и для групповых занятий или церковных программ.

Книга будет полезна всем, кто хочет систематически прочитать Библию, лучше понять её содержание и углубить своё знакомство со Священным Писанием.

Киев: «Путешествие по Библии», 2015. - 276 стр.

ISBN 978-96696906-8-5

Крис Тайгрин - Библия за 90 дней – Содержание

Посвящение

Введение

ДЕНЬ 1. Ветхий Завет

ДЕНЬ 2. Бытие, 1-3

ДЕНЬ 3. Бытие, 4-11

ДЕНЬ 4. Бытие, 12-24

ДЕНЬ 5. Бытие, 25-36

ДЕНЬ 6. Бытие, 37-50

ДЕНЬ 7· Исход, 1-15

ДЕНЬ 8. Исход, 16-34

ДЕНЬ 9. Исход, 35-40

ДЕНЬ 10. Левит

ДЕНЬ 11. Числа, 1-10

ДЕНЬ 12. Числа, 11-36

ДЕНЬ 13. Второзаконие

ДЕНЬ 14. Книга Иисуса Навина

ДЕНЬ 15. Книга судей Израилевых

ДЕНЬ 16. Книга Руфь

ДЕНЬ 17. Первая книга царств

ДЕНЬ 18. Вторая книга царств

ДЕНЬ 19. Третья книга царств

ДЕНЬ 20. Четвертая книга царств

ДЕНЬ 21. Первая книга Паралипоменон

ДЕНЬ 22. Вторая книга Паралипоменон

ДЕНЬ 23. Книга Ездры

ДЕНЬ 24. Книга Неемии

ДЕНЬ 25. Книга Есфирь

ДЕНЬ 26. Книга Иова

ДЕНЬ 27. Псалмы 1-40

ДЕНЬ 28. Псалмы 41-90

ДЕНЬ 29. Псалмы 72-88

ДЕНЬ 30. Псалмы 89-95

ДЕНЬ 31. Псалмы 106-150

ДЕНЬ 32. Книга притч Соломоновых

ДЕНЬ 33. Книга Екклесиаста

ДЕНЬ 34. Книга Песнь песней

ДЕНЬ 35. Книга пророка Исаии, 1-39

ДЕНЬ 36. Книга пророка Исаии, 40-59

ДЕНЬ 37. Книга пророка Исаии, 60-66

ДЕНЬ 38. Книга пророка Иеремии, 1-29

ДЕНЬ 39. Книга пророка Иеремии, 30-52

ДЕНЬ 40. Плач Иеремии

ДЕНЬ 41. Книга пророка Иезекииля, 1-39

ДЕНЬ 42. Книга пророка Иезекииля, 40-48

ДЕНЬ 43. Книга пророка Даниила, 1-6

ДЕНЬ 44. Книга пророка Даниила, 7-12

ДЕНЬ 45. Книга пророка Осии

ДЕНЬ 46. Книга пророка Иоиля

ДЕНЬ 47· Книга пророка Амоса

ДЕНЬ 48. Книга пророка Авдия

ДЕНЬ 49· Книга пророка Ионы

ДЕНЬ 50. Книга пророка Михея

ДЕНЬ 51. Книга пророка Наума

ДЕНЬ 52. Книга пророка Аввакума

ДЕНЬ 53. Книга пророка Софонии

ДЕНЬ 54. Книга пророка Аггея

ДЕНЬ 55. Книга пророка Захарии

ДЕНЬ 56. Книга пророка Малахии

ДЕНЬ 57. Новый Завет

ДЕНЬ 58. Евангелие от Матфея, 1-16

ДЕНЬ 59. Евангелие от Матфея, 17-28

ДЕНЬ 60. Евангелие от Марка

ДЕНЬ 61. Евангелие от Луки: служение Иисуса

ДЕНЬ 62. Евангелие от Луки: притчи Иисуса

ДЕНЬ 63. Евангелие от Иоанна, 1-12

ДЕНЬ 64. Евангелие от Иоанна, 13-21

ДЕНЬ 65. Деяния апостолов, 1-12

ДЕНЬ 66. Деяния апостолов, 13-28

ДЕНЬ 67. Послание апостола Иакова

ДЕНЬ 68. Первое послание апостола Петра

ДЕНЬ 69. Второе послание апостола Петра

ДЕНЬ 70. Первое послание апостола Иоанна

ДЕНЬ 71. Второе послание апостола Иоанна

ДЕНЬ 72. Третье послание апостола Иоанна

ДЕНЬ 73. Послание апостола Иуды

ДЕНЬ 74. Послание к римлянам, 1-8, 12-16

ДЕНЬ 75· Послание к римлянам, 9-11

ДЕНЬ 76. Первое послание к коринфянам

ДЕНЬ 77· Второе послание к коринфянам

ДЕНЬ 78. Послание к галатам

ДЕНЬ 79. Послание к ефесянам

ДЕНЬ 80. Послание к филиппийцам

ДЕНЬ 81. Послание к колоссянам

ДЕНЬ 82. Первое послание к фессалоникийцам

ДЕНЬ 83. Второе послание к фессалоникийцам

ДЕНЬ 84. Первое послание к Тимофею

ДЕНЬ 85. Второе послание к Тимофею

ДЕНЬ 86. Послание к Титу

ДЕНЬ 87. Послание к Филимону

ДЕНЬ 88. Послание к евреям

ДЕНЬ 89. Откровение Иоанна, 1-3

ДЕНЬ 90. Откровение Иоанна, 4-22

Заключение

Приложение

О «Путешествии по Библии»

Об авторе