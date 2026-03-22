Книга «Лучшая история всех времен» представляет собой доступное и увлекательное изложение библейской истории, подготовленное Крисом Тайгрином и авторским коллективом проекта «Путешествия по Библии». В книге последовательно рассказывается о ключевых событиях Священного Писания — от сотворения мира до жизни, служения и спасительной миссии Иисуса Христа.
Авторы стремятся показать Библию как единую историю Божьего плана спасения, проходящую через судьбы людей, народов и поколений. Сложные библейские темы объясняются простым и понятным языком, что помогает читателю лучше понять смысл и значение библейских событий.
Книга помогает увидеть взаимосвязь между различными частями Библии и раскрывает центральную идею Писания — Божью любовь к человеку и Его замысел о спасении мира.
Издание будет полезно для семейного чтения, занятий в церковных группах, а также для всех, кто хочет познакомиться с основными событиями и смыслом библейской истории.
Крис Тайгрин и авторский коллектив «Путешествия по Библии» - Лучшая история всех времен
Киев: Изд-во «Путешествие по Библии», «СПДФО Смоленский С. А.», 2017. - 176 с.
ISBN 978-966-2640-17-5
Крис Тайгрин - Лучшая история всех времен - Содержание
Прекрасное Божье приветствие - и неблагодарный ответ людей. . .
Радуга Божьего обещания
Бог выбирает одного человека и его семью
Хитрый Божий друг
Незлопамятный Божий друг
Божья любовь и план спасения
Бог - добрый и сильный
Самый сильный на свете
Божий народ
Божьи разведчики
Бог заботится о нас каждый день
Божьи образы спасения
Бог, совершающий невозможное
Бог, сражающийся за нас
Судьи от Бога
Не очень сильный Божий воин
Божья история о любви
Бог не забывает о Своем плане спасения
Последний судья Израиля
Неудавшийся царь
Будущий царь, доверяющий Богу
Царь, любящий Бога
Царь, любящий Бога, но не всегда
Бог приближает Свое спасение
День, когда Бог разделил Свой народ Боггневается
Иногда верная Иудея
Бог посылает Своему народу пророков
Бог наказывает Свой народ
Божье спасение - печальная сторона
Остаток Божьего народа в Вавилоне
Бог отпускает Свой народ
Бог восстанавливает Свой город и народ
Бог расстраивает заговор против Его народа
Барабанная дробь перед парадом
Величайшее признание в любви
Хочешь ли ты прийти в вечный Божий дом на небесах?
