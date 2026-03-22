Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Тайгрин - Лучшая история всех времен

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга «Лучшая история всех времен» представляет собой доступное и увлекательное изложение библейской истории, подготовленное Крисом Тайгрином и авторским коллективом проекта «Путешествия по Библии». В книге последовательно рассказывается о ключевых событиях Священного Писания — от сотворения мира до жизни, служения и спасительной миссии Иисуса Христа.

Авторы стремятся показать Библию как единую историю Божьего плана спасения, проходящую через судьбы людей, народов и поколений. Сложные библейские темы объясняются простым и понятным языком, что помогает читателю лучше понять смысл и значение библейских событий.

Книга помогает увидеть взаимосвязь между различными частями Библии и раскрывает центральную идею Писания — Божью любовь к человеку и Его замысел о спасении мира.

Издание будет полезно для семейного чтения, занятий в церковных группах, а также для всех, кто хочет познакомиться с основными событиями и смыслом библейской истории.

Крис Тайгрин и авторский коллектив «Путешествия по Библии» - Лучшая история всех времен

Киев: Изд-во «Путешествие по Библии», «СПДФО Смоленский С. А.», 2017. - 176 с.

ISBN 978-966-2640-17-5

Крис Тайгрин - Лучшая история всех времен - Содержание

  • Прекрасное Божье приветствие - и неблагодарный ответ людей. . .

  • Радуга Божьего обещания

  • Бог выбирает одного человека и его семью

  • Хитрый Божий друг

  • Незлопамятный Божий друг

  • Божья любовь и план спасения

  • Бог - добрый и сильный

  • Самый сильный на свете

  • Божий народ

  • Божьи разведчики

  • Бог заботится о нас каждый день

  • Божьи образы спасения

  • Бог, совершающий невозможное

  • Бог, сражающийся за нас

  • Судьи от Бога

  • Не очень сильный Божий воин

  • Божья история о любви

  • Бог не забывает о Своем плане спасения

  • Последний судья Израиля

  • Неудавшийся царь

  • Будущий царь, доверяющий Богу

  • Царь, любящий Бога

  • Царь, любящий Бога, но не всегда

  • Бог приближает Свое спасение

  • День, когда Бог разделил Свой народ Боггневается

  • Иногда верная Иудея

  • Бог посылает Своему народу пророков

  • Бог наказывает Свой народ

  • Божье спасение - печальная сторона

  • Остаток Божьего народа в Вавилоне

  • Бог отпускает Свой народ

  • Бог восстанавливает Свой город и народ

  • Бог расстраивает заговор против Его народа

  • Барабанная дробь перед парадом

  • Величайшее признание в любви

  • Хочешь ли ты прийти в вечный Божий дом на небесах?

Views 35
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

