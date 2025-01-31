Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Флауэрс - Тайна и чудо брака

Флауэрс Карен, Флауэрс Рон - Тайна и чудо брака
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family
Утверждение настоящего традиционного брака в наши изменчивые времена В большинстве культур институт брака признается как основополагающий. Но поразительно, как часто мы слышим, что в современном обществе, согласно заявлениям социологов и историков, «происходит историческая трансформация брака и семейной жизни» и что возврата к прошлому не будет (Coontz, 2004, р. 979). Симпозиум по проблемам брака, проведенный в Соединенных Штатах в 2003 году, поднял ряд насущных вопросов, находящихся в центре внимания современных гендерных исследований (Smock, 2004). Одной из тем симпозиума являлось рассмотрение тенденции отступления от традиционной модели брака, наблюдаемое в основном в развитых странах. Эта тенденция характеризуется «уменьшением рождаемости, увеличением возраста вступления в брак, высоким уровнем разводов, растущей разницей между временем заключения брака и рождением детей, увеличением числа детей, рожденных вне брака, а также увеличение нетрадиционных видов сожительство) (Smock, 2004, р. 967). Большинство специалистов соглашается с тем, что социальные, экономические и культурные аспекты, влияющие на брак, достаточно_ сложны и взаимосвязаны. Хотя трудно проследить прямые причинно-следственные связи, з очевидны большая гибкость в распределении половых ролей в обществе и семье, большие ожидания получить от брака удовлетворение и любовь, а также высокая степень свободы в личном выборе.

Флауэрс Карен, Флауэрс Рон - Тайна и чудо брака

Ежегодник отдела семейного служения 2006. - Заокский: Издательство "Источник жизни", 2005. - 228 с.

Тайна и чудо брака - Содержание

ПРОПОВЕДИ
  • «И ЖИЛИ они долго и счастливо»: тайна и чудо брака
  • Познавая Небесного Отца
  • Новая модель взаимоотношений
МИНИ-СЕМИНАРЫ
  • Развитие более тесных супружеских отношений
  • Великий мир для детей
  • Дети учатся тому, чем живут
ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ
  • Видеть -значит верить
  • Обещания, обещания
  • Как обрести друзей
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛА СЕМЕЙНОГО СЛУЖЕНИЯ
  • Размышляя о 5-й главе Послания к Ефесянам
  • Отношения й время
  • Четыре слова «любовь»
  • Как обычно
  • Как подготовить пары к браку
  • Коринфянам 13: чтение с откликом
ПРЕПЕЧАТАНЫЕ СТАТЬИ
  • Брак, развод и повторный брак
  • Супружество и суббота: родом из Едема . Сексуальная ориентация и спасение
  • Охота за сокровищами
  • Блаженные плачущие, ибо они утешатся.
Views 250
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2025
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books