Утверждение настоящего традиционного брака в наши изменчивые времена В большинстве культур институт брака признается как основополагающий. Но поразительно, как часто мы слышим, что в современном обществе, согласно заявлениям социологов и историков, «происходит историческая трансформация брака и семейной жизни» и что возврата к прошлому не будет (Coontz, 2004, р. 979). Симпозиум по проблемам брака, проведенный в Соединенных Штатах в 2003 году, поднял ряд насущных вопросов, находящихся в центре внимания современных гендерных исследований (Smock, 2004). Одной из тем симпозиума являлось рассмотрение тенденции отступления от традиционной модели брака, наблюдаемое в основном в развитых странах. Эта тенденция характеризуется «уменьшением рождаемости, увеличением возраста вступления в брак, высоким уровнем разводов, растущей разницей между временем заключения брака и рождением детей, увеличением числа детей, рожденных вне брака, а также увеличение нетрадиционных видов сожительство) (Smock, 2004, р. 967). Большинство специалистов соглашается с тем, что социальные, экономические и культурные аспекты, влияющие на брак, достаточно_ сложны и взаимосвязаны. Хотя трудно проследить прямые причинно-следственные связи, з очевидны большая гибкость в распределении половых ролей в обществе и семье, большие ожидания получить от брака удовлетворение и любовь, а также высокая степень свободы в личном выборе.

Флауэрс Карен, Флауэрс Рон - Тайна и чудо брака

Ежегодник отдела семейного служения 2006. - Заокский: Издательство "Источник жизни", 2005. - 228 с.

Тайна и чудо брака - Содержание

ПРОПОВЕДИ

«И ЖИЛИ они долго и счастливо»: тайна и чудо брака

Познавая Небесного Отца

Новая модель взаимоотношений

МИНИ-СЕМИНАРЫ

Развитие более тесных супружеских отношений

Великий мир для детей

Дети учатся тому, чем живут

ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ

Видеть -значит верить

Обещания, обещания

Как обрести друзей

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛА СЕМЕЙНОГО СЛУЖЕНИЯ

Размышляя о 5-й главе Послания к Ефесянам

Отношения й время

Четыре слова «любовь»

Как обычно

Как подготовить пары к браку

Коринфянам 13: чтение с откликом

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