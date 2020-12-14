Тайна Израиля - Еврейский вопрос в русской религиозной мысли конца ХIХ и первой половины ХХ вв.

Тайна Израиля - Еврейский вопрос в русской религиозной мысли
О, не думайте, что я действительно затеваю поднять «еврейский вопрос»! Я написал это. заглавие в шутку. Поднять такой величины вопрос, как положение еврея в России и о положении России, имеющей в числе сынов своих три миллиона евреев , - я не в силах. Вопрос этот не в моих размерах . Но некоторое суждение мое я все же могу иметь, и вот выходит, что суждением моим некоторые из евреев стали вдруг интересоваться. С некоторого времени я стал получать от них письма , и они серьезно и с горечью упрекают меня за то, что я на них «нападаю» , что я «ненавижу жида» , ненавижу не за пороки его, «не как эксплуататора», а именно как племя, то есть вроде того, что:«Иуда, дескать, Христа продал». Пишут это «образованные» евреи , то есть из таких, которые (я заметил это, но отнюдь не обобщаю мою заметку, оговариваюсь заранее) - которые всегда как бы постараются дать вам знать, что они , при своем образовании, давно уже не разделяют «предрассудков» своей нации, своих религиозных обрядов не исполняют, как прочие мелкие евреи , считают это ниже своего просвещения , да и в бога, дескать, не веруем. Замечу в скобках и кстати, что всем этим господам из «высших евреев», которые так стоят за свою нацию, слишком даже грешно забывать своего сорокавекового Иегову и отступаться от него.
И это далеко не из одного только чувства национальности грешно, а и из других, весьма высокого размера причин. Да и странное дело: еврей без бога как-то немыслим; еврея без бога и представить нельзя. Но тема эта из обширных , мы ее пока оставим. Всего удивительнее мне то: как это и откуда я попал в ненавистники еврея как народа , как нации? Как эксплуататора и за некоторые пороки мне осуждать еврея отчасти дозволяется самими же этими господами, но - но лишь на словах: на деле трудно найти что-нибудь раздражительнее и щепет ильнее образованного еврея и обидчивее его, как еврея. Но опять-таки: когда и чем зая вил я ненависть к еврею как к народу? Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые знакомы со мной и былц в сношениях со мной, это знают , то я, с самого начfла и прежде всякого сло ва, с себя это обв инение снимаю, раз навсегда, с тем , чтобы у ж потом об этом и не упоминать особенно.Уж не потому ли обвиняют меня в «ненависти», чт о .я н а зываю иногда еврея «Жидом»? Но, во-первых, я не думал , чтоб эт о было так обидно, а во-вторых, слово «ЖИД», сколько помню, я упоминал всегда дл я обозначения известной идеи : «Жид , жидовщина , жидовское царство» и проч. Тут обозначалось известное понятие, направление, характеристика века. Можно спорить об этой идее, не соглашаться с нею, но не обижаться словом. Выпишу одно место из письма од ного весьма образованного еврея, написавшего мне дл инное и прекрасное во многих отношениях письмо, весьма меня заинтересовавшее. Это одно из самых характерных обвинений меня в ненависти к еврею как к народу. Само собою ра зумеется, что имя г-на NN, мне писавшего это письмо, останется под самым строгим анонимом.
Тайна Израиля - Еврейский вопрос в русской религиозной мысли конца ХIХ и первой половины ХХ вв.
СПб.,София, 1993г. - 497с.
Тайна Израиля - Еврейский вопрос в русской религиозной мысли конца ХIХ и первой половины ХХ вв. - Содержание
- Ф.М. Достоевский
- В.С. Соловьев
- В.В. Розанов
- Д.С. Мережковский
- В.И. Иванов
- И.А. Бердяев
- С.И. Булгаков
- Л.П. Карсавин
- В.В. Зеньковский
- Г.П. Федотов
Тайна Израиля - Еврейский вопрос в русской религиозной мысли конца ХIХ и первой половины ХХ вв. - В.С. Соловьев
Взаимные отношения иудейства и христианства в течение многих веков их совместной жизни представляют одно замечательное обстоятельство. Иудеи всегда и везде смотрели на христианство и поступали относительно его согласно предписаниям своей религии, по своей вере и по своему закон.у. Иудеи всегда относились к нам по-иудейски; мы: же, христиане, напротив, доселе не научились относиться к иудейству по-христиански. Они никогда не нарушали относительно нас своего религиозного закона, мы: же постоянно нарушали и нарушаем относительно них заповеди христианской религии. Если иудейский закон дурен, то их упорная верность этому дурному закону есть конечно явление печальное. Но если худо быть верным дурному закону, то еще гораздо хуже быть неверным закону хорошему, заповеди безусловно совершенной. Такую заповедь мы: имеем в Евангелии. Она совершенна, и по этому самому весьма трудна. Но нам открыты и особые средства - помощь благодати , не упраздняющей закона, но дающей нам силы для его исполнения. Итак, если мы сначала отвергаем эту помощь и затем отказываемся от исполнения евангельской заповеди под предлогом ее трудности, то мы не имеем извинения. Дело не в том , трудна или не трудна евангельская заповедь, а в том, исполнена она или нет? Если она неисполнима, то зачем она и дана? Тогда правы: будут те иудеи, которые укоряют христианство, что оно внесло в мир начала и идеи фантастические, не могущие иметь никакого действительного применения. Если же евангельская заповедь исполнима, если мы: можем относиться по-христиански ко всем, не исключая и иудеев, то мы: кругом виноваты , когда этого не делаем.
Вместо того, чтобы прямо в этом покаяться , мы ищем , на кого бы свалить свою вину. Не мы виноваты - виноваты средние века со своим фанатизмом , виновата католическая церковь. Но вот начались гонения на иудеев в наши дни и в странах не католи ческих. Тут уже виновными вместо нас являются сами потерпевшие. Живя среди нас, иудеи относятся к нам по-иудейски ; ясно, что мы должны относиться к ним по-язычески; они нс хотят нас любить - ясно, что нам следует их ненавидеть; они стоят за свое обособление, не хотят с нами сливаться, не признают своей солидарности с нами, напротив , всячески стараются пользоваться нашими слабостями: ясно, что мы должны их искоренить.
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