Тайна Израиля - Еврейский вопрос в русской религиозной мысли конца ХIХ и первой половины ХХ вв.

О, не думайте, что я действительно затеваю поднять «еврейский вопрос»! Я написал это. заглавие в шутку. Поднять такой величины вопрос, как положение еврея в России и о положении России, имеющей в числе сынов своих три миллиона евреев , - я не в силах. Вопрос этот не в моих размерах . Но некоторое суждение мое я все же могу иметь, и вот выходит, что суждением моим некоторые из евреев стали вдруг интересоваться. С некоторого времени я стал получать от них письма , и они серьезно и с горечью упрекают меня за то, что я на них «нападаю» , что я «ненавижу жида» , ненавижу не за пороки его, «не как эксплуататора», а именно как племя, то есть вроде того, что:«Иуда, дескать, Христа продал». Пишут это «образованные» евреи , то есть из таких, которые (я заметил это, но отнюдь не обобщаю мою заметку, оговариваюсь заранее) - которые всегда как бы постараются дать вам знать, что они , при своем образовании, давно уже не разделяют «предрассудков» своей нации, своих религиозных обрядов не исполняют, как прочие мелкие евреи , считают это ниже своего просвещения , да и в бога, дескать, не веруем. Замечу в скобках и кстати, что всем этим господам из «высших евреев», которые так стоят за свою нацию, слишком даже грешно забывать своего сорокавекового Иегову и отступаться от него.

И это далеко не из одного только чувства национальности грешно, а и из других, весьма высокого размера причин. Да и странное дело: еврей без бога как-то немыслим; еврея без бога и представить нельзя. Но тема эта из обширных , мы ее пока оставим. Всего удивительнее мне то: как это и откуда я попал в ненавистники еврея как народа , как нации? Как эксплуататора и за некоторые пороки мне осуждать еврея отчасти дозволяется самими же этими господами, но - но лишь на словах: на деле трудно найти что-нибудь раздражительнее и щепет ильнее образованного еврея и обидчивее его, как еврея. Но опять-таки: когда и чем зая вил я ненависть к еврею как к народу? Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые знакомы со мной и былц в сношениях со мной, это знают , то я, с самого начfла и прежде всякого сло ва, с себя это обв инение снимаю, раз навсегда, с тем , чтобы у ж потом об этом и не упоминать особенно.Уж не потому ли обвиняют меня в «ненависти», чт о .я н а зываю иногда еврея «Жидом»? Но, во-первых, я не думал , чтоб эт о было так обидно, а во-вторых, слово «ЖИД», сколько помню, я упоминал всегда дл я обозначения известной идеи : «Жид , жидовщина , жидовское царство» и проч. Тут обозначалось известное понятие, направление, характеристика века. Можно спорить об этой идее, не соглашаться с нею, но не обижаться словом. Выпишу одно место из письма од ного весьма образованного еврея, написавшего мне дл инное и прекрасное во многих отношениях письмо, весьма меня заинтересовавшее. Это одно из самых характерных обвинений меня в ненависти к еврею как к народу. Само собою ра зумеется, что имя г-на NN, мне писавшего это письмо, останется под самым строгим анонимом.