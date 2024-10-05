Тайные фигуры розенкрейцеров

Всемогущий, Истинно Мудрый и Всевидящий БОГ и Господь дал понимание Человеку, предпочтя его всем другим тварям, и наделил способностью познавать Свои труды и не оставлять их неисследованными. С тех пор Человек, вдохновленный на то Истинно Мудрым БОГОМ, обладает высокой и глубинной тайной Делания и великой тайной древнего Водяного Камня Мудрых, в котором он должен пробовать свои силы. Нет более естественного занятия на Земле, чем Приготовление и Magisterium Философского Камня, подлинного и нерукотворного, цельного произведения Природы, к которому Адепт ничего не может добавить. Только сама природа управляет его ростом, как всякий земледелец, возделывающий землю, ухаживает за своими плодами и растениями; только она обладает ясностью мысли и милосердием БОГА, так что он может направлять работу, когда становятся явными результаты варки, и делать все в свое время: а именно, в начале имеется Subjectum, который нам вручает Природа. В нем сокрыта Универсальная Тинктура всех металлов, животных и растений. Это сырье, Corpus, не имеющее ни вида, ни формы животного или растения, но вначале представляющее собой грубую, земную, тяжелую, вязкую, неподатливую и неоформленную субстанцию, на которой Природа остановилась; но когда просветленный человек вникает в эту материю, исследует ее, Переваривая, и очищает от окружающих ее подобных густому туману теней, он позволяет сокрытому проявиться, и в ходе дальнейшей Сублимации ее внутренняя душа, которая была скрыта, отделяется и обретает телесную форму. И тогда можно увидеть, что Природа скрывала в такой бесформенной поначалу субстанции, и какую силу и Могущество Верховный Создатель дал и привил своему Creato. Потому что БОГ предназначил это Creato для всех существ, и эта сила существует от начала творения, и Он дает ее ежедневно, иначе было бы невозможно человеку завершить этот естественный труд, доведя его до желанного конца, да и вообще сделать что- либо полезное. Но добрый и милосердный БОГ не жалеет для человека добра и сокровищ, которыми он снабдил Природу, иначе бы он не наделял ими свои Творения; отнюдь нет, Он все полезное создал для человека и сделал его Господином Своего творения. Потому человеку приличествует понимать и предпринимать естественный философский труд, ибо иначе полное даров и прекрасное творение пропало бы втуне, и мы видели бы Природу, как бессловесные животные, бегающие вокруг, и тщетно бы пытались добиться от Господа совета и не смогли бы до конца разгадать Природу. Deus autem et Natura, nihil faciunt frustra. (Бог и Природа ничего не делают зря). БОГ Всемогущий правит всем этим. Он во всем имеет порядок, Он заготовил овес и фураж до появления осла и лошади, а разумному человеческому существу уготована гораздо более ценная и утонченная пища. Потому тот, кто пытается исследовать и кто стремится к такому глубоко скрытому Arcanum и великому сокровищу истинными путями, тот не должен зависеть от жатвы невежд, которым не дано понимание и при Свете нашего Солнца.

Философы и мудрецы, как Neoterici, так и Veteres, много спорили об этом тайном искусстве и пытались указать при помощи многих имен, аллегорий, удивительно странных софистических высказываний, чем же является Subjectum и Essentia, какого рода Materia, какого рода Corpus, какого рода, какой чудесной вещью и тайной является Creatura, где воплощены такие могущественные, необычные и небесные силы, и при помощи каковой, после Digestion и разложения, можно помочь человеку, животным, растениям и металлам, и можно довести здоровье и совершенство до высшей степени, и можно также сделать еще очень много замечательного. Тем не менее, все, кто были и являются подлинными Philosophi, единодушно указывают на одни-единственные Scopum и Materiam, Filii Sapiential, посвящая им различные многочисленные тексты и высказывания. В отношении же самого важного сохраняется молчание, - молчание, которое замкнуло рты и наложило на философов Sigill, потому что, если бы это знание стало общим, как виноделие и хлебопечение, мир бы вскоре погиб.

Многие пытались найти эту единственную Res, которая solvit se ipsum, coagulai se ipsum, se ipsum impraegnat, mortificat et vivicat (сама себя растворяет, сама себя сгущает, сама себя оплодотворяет, убивает и вновь возрождает к жизни), но большую часть этих искателей, потерявших себя во время исследований, постигла неудача. Таким образом, эта вещь очень близка к золоту; и в то же время бедняк точно так же, как и богатый, может обладать ею, чем бы она ни была. Но всякий, кто вслух произносит название Subjectum, подвергает опасности Philosophi execrationem divinam и навлекает на себя Божье проклятие.

Тайные фигуры розенкрейцеров

Киев: Изд-во «Ваклер», 1997.-224 с, ил.

ISBN 966-543105-6־

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