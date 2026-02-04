Библейские тексты с упоминанием Софии, «Божественной Мудрости» (hokma на иврите, sapientia на латыни), были объектом многочисленных комментариев на протяжении всей истории христианства. Её онтологический статус — это один наиболее обсуждаемых вопросов в истории софиологии. Преобладающими по-прежнему являются две основные интерпретации. Первая рассматривает её как «персонификацию», то есть, просто как аспект, или даже метафору Христа или Святого Духа (интерпретация, основанная на самом термине «Божественная Мудрость»); тогда как согласно второй, она является «настоящим Лицом» Бога, наряду с Троицей, (хотя при этом и не четвёртым Лицом). Для убеждённых в последнем, она с необходимостью становится тем, с кем по определению возможен личный контакт. В некоторых случаях это отношение проявилось в формах любовной и даже интимной связи, что широко задокументировано в христианской литературе, в настоящее время известной как «теософия».

Тайные сопряжения - Эрос и сексуальность в западном эзотеризме - Сборник статей

Касталия, 2023. - 260 с.

ISBN 978-5-521-23737-1

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