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Тайсен - Библейская вера в эволюционной перспективе

Библейская вера в эволюционной перспективе - Герд Тайсен
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy
Series Богословие и наука (13 books)

Богословие и наука

Теория эволюции представляет собой одну из дерзновенных попыток человеческого разума дать всеобъемлющее объяснение жизни в ее развитии.

Основной тезис книги Г. Тайсена, однако, состоит в том, что человеческая культура не подчиняется механизмам естественного отбора, потому что ведет к сокращению сферы его применимости, т. е. культура противоречит тенденциям органического бытия. Следовательно, автора нельзя заподозрить в биологизме, в наивном переносе биологических закономерностей на почву человеческой культуры.

Конечно, всеобъемлющая теория эволюции не имеет права быть «биологистичной», но в то же время нет препятствий для переноса биологических по генезису понятий в область науки и религии. Соответственно книга представляет собой вклад в исследование соотношения естественных наук и религиозной веры.

Монография написана как рассуждение - весьма логично, последовательно, доказательно, строго научно. Кажущиеся повторы на деле повышают убедительность изложения. При этом автору присущ живой язык, доступный для не подготовленного специально, но вдумчивого читателя (не обязательно, но в первую очередь для верующего). Манера изложения, однако, на фоне российских богословских книг, возможно, выглядит немного непривычно.

Как представляется, взгляды Г. Тайсена не содержат в себе ничего, что противоречило бы православно-христианской догматике.

Автор книги не является также приверженцем чрезмерного оптимизма, который некоторые богословы, пытающиеся освоить теорию эволюции, нередко сопрягают с эволюционистскими философскими системами.

Я выступаю против современной релятивизации того, что в Библии называется «грехом». Опираясь на категории эволюционистской теории, я прихожу к полному несогласию с той дающей иллюзорную надежду гипотезой, что всемирная история якобы может и не закончиться катастрофой.

Герд Тайсен - Библейская вера в эволюционной перспективе

(Серия «Богословие и наука») - М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. - 243 с.

ISBN 5-89647-199-8

Biblischer Glaube in evolutionarer Sicht

Герд Тайсен - Библейская вера в эволюционной перспективе - Содержание


Первая часть: Научное мышление и религиозная вера. Исследование, основанное на принципах теории эволюции

I. Проблема: три противоречия между научным мышлением и религиозной верой

  • 1. Противоречие между гипотетичным научным мышлением и аподиктичной религиозной верой

  • 2. Противоречие между фальсификаторным научным мышлением и контрафактической религиозной верой

  • 3. Противоречие между научным мышлением, стимулирующим инакомыслие, и верой, зависящей от единомыслия верующих

II. Биологическая и культуральная эволюция. Аналоги и различия между ними

  • 1. Вариабельность форм жизни

  • 2. Отбор вариантов

  • 3. Сохранение жизненных форм

III. Научное знание и религиозная вера как комплиментарные формы жизни. Релятивизация противоречий

1. Наука и религиозная вера как структуры приспособленности к неизведанной действительности

  • а) Тайна действительности как таковой

  • б) Возможность «резонансного опыта»

  • в) «Центральная» (или «наивысшая») действительность

2. Наука и вера как формы преобразования селекционного давления
3. Наука и религиозная вера как открытость для «мутаций»

  • а) Зависимость от традиции

  • б) Зависимость от социальной конформности

  • в) Зависимость от авторитета

Вторая часть: Вера во единого и единственного Бога. Эволюционно-теоретические аспекты библейского монотеизма. (Первый член Символа веры)

I. Проблема: монотеизм и переход от биологической эволюции к культуральной
II. Развитие библейского монотеизма. Исторический очерк
1. Борьба вокруг идеи эксклюзивности Яхве

  • а) Эксклюзивная связь Яхве с Израилем

  • б) Эксклюзивная связь Израиля с Яхве

2. Борьба за признание исключительности Яхве
3. Борьба за универсализм Яхве

  • а) Реакция умеренного эллинистического иудаизма

  • б) Реакция радикального эллинистического иудаизма

  • в) Реакция первохристианства

III. Эволюционно-теоретические аспекты библейского монотеизма
1. Библейский монотеизм как духовная «мутация»
2. Библейский монотеизм как протест против принципа селекции
3. Библейский монотеизм как структура приспособленности к наивысшей реальности

  • а) Безобразный Бог

  • б) Бессемейный Бог

Третья часть: Вера в Иисуса из Назарета. Эволюционно-теоретические аспекты новозаветной христологии. (Второй член Символа веры)

I. Проблема: откровение Божье и история
II. Благовестие и деяния Иисуса из Назарета. Исторический очерк

  • 1. Иисус как пророк

  • 2. Иисус как учитель премудрости

  • 3. Иисус как искусный рассказчик

  • 4. Иисус как мученик

III. Эволюционно-теоретические аспекты веры в Иисуса
1. Иисус из Назарета как «мутация» человеческой жизни

  • а) Проблема исторического релятивизма

  • б) Проблема исторической обусловленности

  • в) Проблема исторической имманентности

2. Иисус из Назарета как протест против принципа селекции

  • а) Искупительная проповедь Иисуса: освобождение от селекционного давления

  • б) Заповеди Иисуса: антиселекционистская этика

  • в) Поступки и судьба Иисуса: преодоление селекционного принципа

3. Иисус из Назарета - удачное «присобление» к наивысшей реальности?

  • а) Бог как грядущий царь - иллюзорное ожидание близкого прихода?

  • б) Бог как небесный отец - иллюзорный возврат в детство?

Четвертая часть: Вера во Святого Духа. Эволюционно-теоретические аспекты восприятия Св. Духа. (Третий член Символа веры)

I. Проблема: реализуемость новой жизни
II. Восприятие Св. Духа в первохристианстве. Исторический очерк
1. Св. Дух как противодействие «плотскому» поведению
2. Св. Дух как противодействие социальным разделениям и первохристианская социальная мистика
3. Св. Дух как противодействие конечности человеческого сознания и человеческой жизни
III. Эволюционно-теоретические аспекты опытного восприятия Св. Духа
1. Св. Дух как мутация человека и проблема христианской антропологии

  • а) Обновление Св. Духом и человеческая природа

  • б) Обновление Св. Духом и человеческая традиция

2. Св. Дух как антиселекционная мотивация и проблема экклезиологии
а) Социальная амбивалентность библейской веры в Израиле
б) Социальная амбивалентность библейской веры в Церкви
3. Дух как приспособленность к наивысшей реальности и проблема эсхатологии

  • а) Надежда в «случайности»

  • б) Надежда в «необходимости»

  • в) Надежда как оправдание

Послесловие к русскому изданию

  • 1) Остается ли человек средоточием и венцом творения?

  • 2) Если мир лишен загадочности, то есть ли в нем телеологический смысл?

  • 3) Борьба за жизненные шансы - и открытие морали

  • 4) Является ли мир эволюционной теории миром без Бога?

  • 5) Можно ли объяснить возникновение религии с эволюционно-теоретических позиций?

Герд Тайсен - Библейская вера в эволюционной перспективе - Предисловие

Всеобъемлющей рамкой гуманитарно-научного познания в настоящее время является теория эволюции. Соответственно цель книги состоит в том, чтобы в какой-то степени проанализировать библейскую веру с помощью эволюционно-теоретических категорий и отчасти дать ей новую интерпретацию. Моя задача - передать читателю (для меня самого поразительный) вывод: если не отказываться из почтения к «святыням» традиции от постановки современных научных проблем, то эта самая традиция постигается по-новому.

Теория эволюции открывает для указанного начинания относительно широкое поле. Кто в принципе принимает эту теорию как парадигму нашего современного мышления, у того нет причины, чтобы ее абсолютизировать:

ведь и само эволюционное учение эволюционирует. Оно (всего лишь) соответствует современному состоянию наших знаний и заблуждений. Оно воспроизводит (вероятно, лишь ограниченно применимую) структуру приспособленности нашего познания к действительности. В то же время эволюционное учение представляет собой один из захватывающих проектов и дерзаний человеческого разума - дать всеобъемлющее объяснение рамочным условиям нашей жизни.

27/05/2012

Views 1 552
Rating 5.0 / 5
Added 02.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (2 comments)

R
RealJoy 4 years ago

и...зачем ?
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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