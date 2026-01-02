Библейская вера в эволюционной перспективе - Герд Тайсен

Богословие и наука

Теория эволюции представляет собой одну из дерзновенных попыток человеческого разума дать всеобъемлющее объяснение жизни в ее развитии.

Основной тезис книги Г. Тайсена, однако, состоит в том, что человеческая культура не подчиняется механизмам естественного отбора, потому что ведет к сокращению сферы его применимости, т. е. культура противоречит тенденциям органического бытия. Следовательно, автора нельзя заподозрить в биологизме, в наивном переносе биологических закономерностей на почву человеческой культуры.

Конечно, всеобъемлющая теория эволюции не имеет права быть «биологистичной», но в то же время нет препятствий для переноса биологических по генезису понятий в область науки и религии. Соответственно книга представляет собой вклад в исследование соотношения естественных наук и религиозной веры.

Монография написана как рассуждение - весьма логично, последовательно, доказательно, строго научно. Кажущиеся повторы на деле повышают убедительность изложения. При этом автору присущ живой язык, доступный для не подготовленного специально, но вдумчивого читателя (не обязательно, но в первую очередь для верующего). Манера изложения, однако, на фоне российских богословских книг, возможно, выглядит немного непривычно.

Как представляется, взгляды Г. Тайсена не содержат в себе ничего, что противоречило бы православно-христианской догматике.

Автор книги не является также приверженцем чрезмерного оптимизма, который некоторые богословы, пытающиеся освоить теорию эволюции, нередко сопрягают с эволюционистскими философскими системами.

Я выступаю против современной релятивизации того, что в Библии называется «грехом». Опираясь на категории эволюционистской теории, я прихожу к полному несогласию с той дающей иллюзорную надежду гипотезой, что всемирная история якобы может и не закончиться катастрофой.

Герд Тайсен - Библейская вера в эволюционной перспективе

(Серия «Богословие и наука») - М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. - 243 с.

ISBN 5-89647-199-8

Biblischer Glaube in evolutionarer Sicht

Герд Тайсен - Библейская вера в эволюционной перспективе - Содержание



Первая часть: Научное мышление и религиозная вера. Исследование, основанное на принципах теории эволюции

I. Проблема: три противоречия между научным мышлением и религиозной верой

1. Противоречие между гипотетичным научным мышлением и аподиктичной религиозной верой

2. Противоречие между фальсификаторным научным мышлением и контрафактической религиозной верой

3. Противоречие между научным мышлением, стимулирующим инакомыслие, и верой, зависящей от единомыслия верующих

II. Биологическая и культуральная эволюция. Аналоги и различия между ними

1. Вариабельность форм жизни

2. Отбор вариантов

3. Сохранение жизненных форм

III. Научное знание и религиозная вера как комплиментарные формы жизни. Релятивизация противоречий

1. Наука и религиозная вера как структуры приспособленности к неизведанной действительности

а) Тайна действительности как таковой

б) Возможность «резонансного опыта»

в) «Центральная» (или «наивысшая») действительность

2. Наука и вера как формы преобразования селекционного давления

3. Наука и религиозная вера как открытость для «мутаций»

а) Зависимость от традиции

б) Зависимость от социальной конформности

в) Зависимость от авторитета

Вторая часть: Вера во единого и единственного Бога. Эволюционно-теоретические аспекты библейского монотеизма. (Первый член Символа веры)

I. Проблема: монотеизм и переход от биологической эволюции к культуральной

II. Развитие библейского монотеизма. Исторический очерк

1. Борьба вокруг идеи эксклюзивности Яхве

а) Эксклюзивная связь Яхве с Израилем

б) Эксклюзивная связь Израиля с Яхве

2. Борьба за признание исключительности Яхве

3. Борьба за универсализм Яхве

а) Реакция умеренного эллинистического иудаизма

б) Реакция радикального эллинистического иудаизма

в) Реакция первохристианства

III. Эволюционно-теоретические аспекты библейского монотеизма

1. Библейский монотеизм как духовная «мутация»

2. Библейский монотеизм как протест против принципа селекции

3. Библейский монотеизм как структура приспособленности к наивысшей реальности

а) Безобразный Бог

б) Бессемейный Бог

Третья часть: Вера в Иисуса из Назарета. Эволюционно-теоретические аспекты новозаветной христологии. (Второй член Символа веры)

I. Проблема: откровение Божье и история

II. Благовестие и деяния Иисуса из Назарета. Исторический очерк

1. Иисус как пророк

2. Иисус как учитель премудрости

3. Иисус как искусный рассказчик

4. Иисус как мученик

III. Эволюционно-теоретические аспекты веры в Иисуса

1. Иисус из Назарета как «мутация» человеческой жизни

а) Проблема исторического релятивизма

б) Проблема исторической обусловленности

в) Проблема исторической имманентности

2. Иисус из Назарета как протест против принципа селекции

а) Искупительная проповедь Иисуса: освобождение от селекционного давления

б) Заповеди Иисуса: антиселекционистская этика

в) Поступки и судьба Иисуса: преодоление селекционного принципа

3. Иисус из Назарета - удачное «присобление» к наивысшей реальности?

а) Бог как грядущий царь - иллюзорное ожидание близкого прихода?

б) Бог как небесный отец - иллюзорный возврат в детство?

Четвертая часть: Вера во Святого Духа. Эволюционно-теоретические аспекты восприятия Св. Духа. (Третий член Символа веры)

I. Проблема: реализуемость новой жизни

II. Восприятие Св. Духа в первохристианстве. Исторический очерк

1. Св. Дух как противодействие «плотскому» поведению

2. Св. Дух как противодействие социальным разделениям и первохристианская социальная мистика

3. Св. Дух как противодействие конечности человеческого сознания и человеческой жизни

III. Эволюционно-теоретические аспекты опытного восприятия Св. Духа

1. Св. Дух как мутация человека и проблема христианской антропологии

а) Обновление Св. Духом и человеческая природа

б) Обновление Св. Духом и человеческая традиция

2. Св. Дух как антиселекционная мотивация и проблема экклезиологии

а) Социальная амбивалентность библейской веры в Израиле

б) Социальная амбивалентность библейской веры в Церкви

3. Дух как приспособленность к наивысшей реальности и проблема эсхатологии

а) Надежда в «случайности»

б) Надежда в «необходимости»

в) Надежда как оправдание

Послесловие к русскому изданию

1) Остается ли человек средоточием и венцом творения?

2) Если мир лишен загадочности, то есть ли в нем телеологический смысл?

3) Борьба за жизненные шансы - и открытие морали

4) Является ли мир эволюционной теории миром без Бога?

5) Можно ли объяснить возникновение религии с эволюционно-теоретических позиций?

Герд Тайсен - Библейская вера в эволюционной перспективе - Предисловие

Всеобъемлющей рамкой гуманитарно-научного познания в настоящее время является теория эволюции. Соответственно цель книги состоит в том, чтобы в какой-то степени проанализировать библейскую веру с помощью эволюционно-теоретических категорий и отчасти дать ей новую интерпретацию. Моя задача - передать читателю (для меня самого поразительный) вывод: если не отказываться из почтения к «святыням» традиции от постановки современных научных проблем, то эта самая традиция постигается по-новому.

Теория эволюции открывает для указанного начинания относительно широкое поле. Кто в принципе принимает эту теорию как парадигму нашего современного мышления, у того нет причины, чтобы ее абсолютизировать:

ведь и само эволюционное учение эволюционирует. Оно (всего лишь) соответствует современному состоянию наших знаний и заблуждений. Оно воспроизводит (вероятно, лишь ограниченно применимую) структуру приспособленности нашего познания к действительности. В то же время эволюционное учение представляет собой один из захватывающих проектов и дерзаний человеческого разума - дать всеобъемлющее объяснение рамочным условиям нашей жизни.

27/05/2012