Тайсон - Голдсмит - История всего
В последнее время ответы на вопросы о наших истоках во Все ленной приходят не только из области астрофизики . Трудясь под эгидой целого объединения молодых областей науки, таких как астрохимия, астробиология и физика астрочастиц, астрофизики обнаружили, что взаимодействие с множеством разных научных дисциплин при поиске ответа на вопрос «Как мы здесь оказались?» дает исследователям доступ к информации немыслимой ранее ширины и глубины и помогает анализировать устройство нашей Вселенной . Во втором издании книги «История всего: 14 миллиардов лет эволюции» мы хотим познакомить вас, читателей, с обновленной единой системой научных знаний, учитывающей потрясающие открытия в биологии, астрономии и астрофизике, совершенные в последнее время. Среди них: y Обнаружение пяти тысяч «экзопланет», которые в совокупности обладают чрезвычайно богатым разнообразием поверхностных условий и орбитальных характеристик . Условия на некоторых из них определенно благоприятны для зарождения и существования жизни, а это в свою очередь . . . Рассуждения о происхождении науки дает нам надежду однажды убедиться, насколько в действительности разнообразна жизнь в космосе . y Использование астрофизиками детекторов совершенно нового класса, способных улавливать гравитационные волны, которые идут от источников, удаленных на миллиарды световых лет от Земли . Еще Эйнштейн предсказал существование гравитационных волн, но официально под твердить его правоту научный мир смог только к 2017 году, после того как три независимых детектора, находящихся в разных концах мира, смогли зафиксировать это чудо . Им стало слияние двух черных дыр, каждая из которых в десятки раз массивнее нашего Солнца, — оно породило колебание гравитационного поля, прокатившееся по всей Вселенной . y Новый взгляд на пять небесных тел, включая Марс, когда-то считавшихся слишком холодными или слишком маленькими для зарождения жизни . Теперь их рассматривают как заслуживающие дополнительного изучения . К ним относятся Церера, которая является крупнейшим из известных астероидов; Европа и Энцелад — спутники Юпитера и Сатурна соответственно: под ледяным покровом они скрывают огромные океаны; а также крупнейший спутник Сатур на Титан, поверхность которого покрыта озерами, образовавшимися благодаря жидкому азоту, — они могут играть ту же роль для зарождения жизни, что и вода на Земле . y Появление новых наземных и космических обсерваторий . Они помогли расширить наши представления о далекой Вселенной и дали возможность изучать ее не только в видимом свете, но и в других диапазонах, например с по мощью инфракрасного излучения и радиоволн . Возросшие возможности обсерваторий также помогли выявить несоответствие между двумя ключевыми методами определения скорости расширения Вселенной, что подтвердило: «кризис 12 в космологии» продолжается, а его разрешение может дать новое понимание законов физики, управляющих космосом
Тайсон Нил, Голдсмит Дональд - История всего
14 миллиардов лет космической эволюции. 3-е междунар. издание. — СПб.: Питер, 2025. — 352 с.: ил. — (Серия «New Science»).
ISBN 978-5-4461-4089-3
Тайсон Нил, Голдсмит Дональд - История всего - Содержание
Благодарности Нилу Деграссу Тайсону
Предисловие Рассуждения о происхождении науки и науке о происхождении
Часть I. Происхождение Вселенной
- Глава 1 В начале всех начал
- Глава 2 О важности антивещества
- Глава 3 Да будет свет!
- Глава 4 Да будет тьма!
- Глава 5 Да будет больше тьмы!
- Глава 6 Напряжение в космосе!
- Глава 7 Одна Вселенная или множество?
Часть II. Происхождение галактик и структура Вселенной
- Глава 8 Как были обнаружены галактики
- Глава 9 Происхождение структуры
Часть III. Происхождение звезд и планет
- Глава 10 Пыль к пыли
- Глава 11 В эпоху юности миров
- Глава 12 Планеты за пределами Солнечной системы
Часть IV. Возникновение жизни
- Глава 13 Жизнь во Вселенной
- Глава 14 Возникновение жизни на Земле
- Глава 15 Поиски жизни в Солнечной системе
- Глава 16 Поиски жизни в галактике Млечный Путь
Эпилог Поиск самих себя во Вселенной
Благодарности
Глоссарий
Отличная книга, спасибо! Это издание отличается от прежнего, 2016-го года...