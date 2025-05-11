В последнее время ответы на вопросы о наших истоках во Все ленной приходят не только из области астрофизики . Трудясь под эгидой целого объединения молодых областей науки, таких как астрохимия, астробиология и физика астрочастиц, астрофизики обнаружили, что взаимодействие с множеством разных научных дисциплин при поиске ответа на вопрос «Как мы здесь оказались?» дает исследователям доступ к информации немыслимой ранее ширины и глубины и помогает анализировать устройство нашей Вселенной . Во втором издании книги «История всего: 14 миллиардов лет эволюции» мы хотим познакомить вас, читателей, с обновленной единой системой научных знаний, учитывающей потрясающие открытия в биологии, астрономии и астрофизике, совершенные в последнее время. Среди них: y Обнаружение пяти тысяч «экзопланет», которые в совокупности обладают чрезвычайно богатым разнообразием поверхностных условий и орбитальных характеристик . Условия на некоторых из них определенно благоприятны для зарождения и существования жизни, а это в свою очередь . . . Рассуждения о происхождении науки дает нам надежду однажды убедиться, насколько в действительности разнообразна жизнь в космосе . y Использование астрофизиками детекторов совершенно нового класса, способных улавливать гравитационные волны, которые идут от источников, удаленных на миллиарды световых лет от Земли . Еще Эйнштейн предсказал существование гравитационных волн, но официально под твердить его правоту научный мир смог только к 2017 году, после того как три независимых детектора, находящихся в разных концах мира, смогли зафиксировать это чудо . Им стало слияние двух черных дыр, каждая из которых в десятки раз массивнее нашего Солнца, — оно породило колебание гравитационного поля, прокатившееся по всей Вселенной . y Новый взгляд на пять небесных тел, включая Марс, когда-то считавшихся слишком холодными или слишком маленькими для зарождения жизни . Теперь их рассматривают как заслуживающие дополнительного изучения . К ним относятся Церера, которая является крупнейшим из известных астероидов; Европа и Энцелад — спутники Юпитера и Сатурна соответственно: под ледяным покровом они скрывают огромные океаны; а также крупнейший спутник Сатур на Титан, поверхность которого покрыта озерами, образовавшимися благодаря жидкому азоту, — они могут играть ту же роль для зарождения жизни, что и вода на Земле . y Появление новых наземных и космических обсерваторий . Они помогли расширить наши представления о далекой Вселенной и дали возможность изучать ее не только в видимом свете, но и в других диапазонах, например с по мощью инфракрасного излучения и радиоволн . Возросшие возможности обсерваторий также помогли выявить несоответствие между двумя ключевыми методами определения скорости расширения Вселенной, что подтвердило: «кризис 12 в космологии» продолжается, а его разрешение может дать новое понимание законов физики, управляющих космосом

Тайсон Нил, Голдсмит Дональд - История всего

14 миллиардов лет космической эволюции. 3-е междунар. издание. — СПб.: Питер, 2025. — 352 с.: ил. — (Серия «New Science»).

ISBN 978-5-4461-4089-3

Тайсон Нил, Голдсмит Дональд - История всего - Содержание

Благодарности Нилу Деграссу Тайсону

Предисловие Рассуждения о происхождении науки и науке о происхождении

Часть I. Происхождение Вселенной

Глава 1 В начале всех начал

Глава 2 О важности антивещества

Глава 3 Да будет свет!

Глава 4 Да будет тьма!

Глава 5 Да будет больше тьмы!

Глава 6 Напряжение в космосе!

Глава 7 Одна Вселенная или множество?

Часть II. Происхождение галактик и структура Вселенной

Глава 8 Как были обнаружены галактики

Глава 9 Происхождение структуры

Часть III. Происхождение звезд и планет

Глава 10 Пыль к пыли

Глава 11 В эпоху юности миров

Глава 12 Планеты за пределами Солнечной системы

Часть IV. Возникновение жизни

Глава 13 Жизнь во Вселенной

Глава 14 Возникновение жизни на Земле

Глава 15 Поиски жизни в Солнечной системе

Глава 16 Поиски жизни в галактике Млечный Путь

Эпилог Поиск самих себя во Вселенной

Благодарности

Глоссарий