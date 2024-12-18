Тегилим – Шатер Йосефа-Ицхака

В настоящем издании читателю предлагается новый перевод книги Тегилим.

Работая над переводом, я пользовался существующими переводами Тегилим на русский язык, в частности, переводами, которые были выполнены евреями, - О. Штейнбергом (Вильна, 1904) и Д. Йосифоном («Мосад арав Кук», Иерусалим, 1978).

Основная задача, как мне представляется, была сделать перевод, который в максимальной мере удовлетаорял бы тому пониманию простого смысла («пшат»), кото- рое предлагают классические еврейские комментаторы. Работая над переводом, я, как правило, следовал тому толкованию малопонятных слов, которое содержится в комментариях «Мецудат Цийон» и «Мецудат Давид». Оба комментария составлены жившим в XVIII в. в Галиции р. Давидом Альтшулером и отличаются предельной ясностью. Эти комментарии также являются результатом тщательной подборки многих из написанных ранее комментариев: Раши, Радака и др.

Хотя в мои планы не входило составление комментария к Тегилим, в отдельных случаях, особенно там, где поэтический текст кажется весьма туманным, пришлось снабдить его кратким истолкованием. Комментарии в основном базируются на трудах следующих комментаторов: р. Шломо Ицхаки (Раши, 1040-1105), р. Аврагама Ибн Эзры (1089-1164), р. Давида Кимхи (Радак, 1160-1235), р. Овадьи Сфорно (ок. 1470-1550) и упоминавшегося выше р. Давида Альтшулера.

Перевод различных имен Всевышнего выполнен нами в соответствии с указаниями Любавичского Ребе. В 1978 г. я обратился к Ребе с вопросом о том, как переводить на русский язык имена и атрибуты Всевышнего: Гавайе (которое во всех известных мне переводах передается как «Г-сподь»), Ад-най (также переводится как «Г-сподь»), Элоким (переводится как «Б-г»). Сущность ответа Ребе сводилась к следующему:

Имя Гавайе - имя собственное. Поскольку слово «Б-г» по-русски не ассоциируется с каким-либо конкретным понятием, например с «господством» и т. п., то оно скорее соответствует имени Гавайе. Имя «Г-сподь» не следует использовать для передачи имени Гавайе. Имя «Г-сподь» соответствует по смыслу имени Ад-най. Что касается имени Элоким, то его смысл объясняется в Шулхан Арухе, кодексе еврейского закона, как «Обладающий силами и могуществом», поэтому в переводе должно быть «Всесильный».

Тегилим – Шатер Йосефа-Ицхака

«Шамир» - Союз религиозной еврейской интеллигенции из СССР и Восточной Европы, 1999. – 416 с.

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