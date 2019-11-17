С благодарностью Всевышнему мы рады представить вам новое издание книги Теhилим - Оhель Йосеф-Ицхак. Данное издание было предпринято, чтобы удовлетворить потребность в русской версии Теhилим, которая, оставаясь верной духу оригинала, максимально понятна для современного читателя. Весь набор, и на русском, и на иврите, сделан четким и ясным шрифтом.

Поскольку предлагаемая книга предназначена прежде всего для молитвы, а не для учебы, мы решили не включать в нее обширного комментария, за исключением нескольких замечаний, встречающихся по ходу текста. Текст Теhилим был переведен раввином Меиром Левиновым и отредактирован Михаилом Рубиным. Письма предыдущего Любавичского Ребе рабби Йосефа - Ицхака о важности чтения Теhилим, предисловия к каждой главе и замечания, касающиеся обычаев чтения Теhилим как молитвы за выздоровление больного переведены раввином Михаэлем Корицом и Симой Кориц.

Выражаем особую благодарность раввину Йосефу Б. Фридману и раввину Ирми Берковичу из издательского дома Кегат за разрешение воспользоватся их изданием «Теhилим - Оhель Йосеф-Ицхак» на иврите, раввину Менди Гольдштейну за дизайн и верстку книги и раввину Меиру Окуневу, председателю общества «Друзья беженцев из Восточной Европы», за его помощь при редактировании данной книги.

Мы надеемся, что это новое издание увеличит число читателей, желающих обратиться к Книге Теhилим для того, чтобы вызвать Свыше благословение и прощение при помощи песнопений царя Давида. Настоящее издание приурочено к 43-ой годовщине деятельности организации FREE, основанной в 1969 году Любавичским Ребе Менахемом-Мендлом Шнеерсоном, и знаменует собой новый этап в распространении еврейского образа жизни среди множества евреев. Мы надеемся, что заслуга молящихся по этой книге Теhилим принесет нам истинное и полное избавление и приблизит скорейший приход Машиаха в наши дни.

Теhилим – Оhель Йосеф-Ицхак

Издательство – «F.R.E.E.» – 484 с.

Printed in the United States of America – 2015 г.

ISBN: 978-0-86639-010-1

Теhилим – Оhель Йосеф-Ицхак – Содержание

От издательства

Foreword

Предисловие переводчика

Предисловие к изданию на иврите

Призыв читать Теhилим

О произнесении Теhилим в миньяне

Молитва перед произнесением Теhилим

Псалмы

Молитва после чтения Теhилим

Молитва в ночь hошана Раба

Молитва за больного

Молитвы до и после изученя Торы, посвященого годовщине смерти

Молитва за больных, произносимая после чтения свитка Торы

Молитва в дороге

Чтение Теhилим с первого дня месяца элул и до Йом Кипура

Примечания переводчика

Сборник бесед и писем рабби Раяца, шестого Любавичского Ребе «Произнесение Псалмов»

Предисловие к сборнику бесед

Глоссарий

Кэл Мааэ Рахамим

Кадиш ятом

Теhилим – Оhель Йосеф-Ицхак – Воскресенье

1. Призыв заниматься изучением Торы и не грешить, и поступающий так наверняка преуспеет, грешник же потерпит неудачу. . Призыв заниматься изучением Торы и не грешить, и поступающий так наверняка преуспеет, грешник же потерпит неудачу.

День 1

אשרי 1 Славен человек, который на совет преступников не ходил, на путь грешников не вставал, и в собрании глумливых не сидел; 2 Если же все его помыслы следуют закону Господа, и о законе Его размышляет он день и ночь, 3 станет подобен дереву, посаженному у разлива вод, которое вовремя приносит плоды, и листва которого не вянет: успех ему будет во всем, что делает. 4 Не так преступники! Они, как мякина, уносимая ветром, 5 а потому не устоять злодеям на суде, грешникам не стоять в общине праведников. 6 Ибо Господь признает путь праведников, а путь преступников доведет до погибели».

2. Человек не должен решать за Всевышнего, что ему полагается, а что - нет, и если в его жизни случается удача, надо трепетать, чтобы из-за грехов она не обратилась в свою противоположность.