Теhилим – Тегилим - Оhель Йосеф-Ицхак - Теилим
С благодарностью Всевышнему мы рады представить вам новое издание книги Теhилим - Оhель Йосеф-Ицхак. Данное издание было предпринято, чтобы удовлетворить потребность в русской версии Теhилим, которая, оставаясь верной духу оригинала, максимально понятна для современного читателя. Весь набор, и на русском, и на иврите, сделан четким и ясным шрифтом.
Поскольку предлагаемая книга предназначена прежде всего для молитвы, а не для учебы, мы решили не включать в нее обширного комментария, за исключением нескольких замечаний, встречающихся по ходу текста. Текст Теhилим был переведен раввином Меиром Левиновым и отредактирован Михаилом Рубиным. Письма предыдущего Любавичского Ребе рабби Йосефа - Ицхака о важности чтения Теhилим, предисловия к каждой главе и замечания, касающиеся обычаев чтения Теhилим как молитвы за выздоровление больного переведены раввином Михаэлем Корицом и Симой Кориц.
Выражаем особую благодарность раввину Йосефу Б. Фридману и раввину Ирми Берковичу из издательского дома Кегат за разрешение воспользоватся их изданием «Теhилим - Оhель Йосеф-Ицхак» на иврите, раввину Менди Гольдштейну за дизайн и верстку книги и раввину Меиру Окуневу, председателю общества «Друзья беженцев из Восточной Европы», за его помощь при редактировании данной книги.
Мы надеемся, что это новое издание увеличит число читателей, желающих обратиться к Книге Теhилим для того, чтобы вызвать Свыше благословение и прощение при помощи песнопений царя Давида. Настоящее издание приурочено к 43-ой годовщине деятельности организации FREE, основанной в 1969 году Любавичским Ребе Менахемом-Мендлом Шнеерсоном, и знаменует собой новый этап в распространении еврейского образа жизни среди множества евреев. Мы надеемся, что заслуга молящихся по этой книге Теhилим принесет нам истинное и полное избавление и приблизит скорейший приход Машиаха в наши дни.
Теhилим – Оhель Йосеф-Ицхак
Издательство – «F.R.E.E.» – 484 с.
Printed in the United States of America – 2015 г.
ISBN: 978-0-86639-010-1
Теhилим – Оhель Йосеф-Ицхак – Содержание
- От издательства
- Foreword
- Предисловие переводчика
- Предисловие к изданию на иврите
- Призыв читать Теhилим
- О произнесении Теhилим в миньяне
- Молитва перед произнесением Теhилим
- Псалмы
- Молитва после чтения Теhилим
- Молитва в ночь hошана Раба
- Молитва за больного
- Молитвы до и после изученя Торы, посвященого годовщине смерти
- Молитва за больных, произносимая после чтения свитка Торы
- Молитва в дороге
- Чтение Теhилим с первого дня месяца элул и до Йом Кипура
- Примечания переводчика
- Сборник бесед и писем рабби Раяца, шестого Любавичского Ребе «Произнесение Псалмов»
- Предисловие к сборнику бесед
- Глоссарий
- Кэл Мааэ Рахамим
- Кадиш ятом
Теhилим – Оhель Йосеф-Ицхак – Воскресенье
1. Призыв заниматься изучением Торы и не грешить, и поступающий так наверняка преуспеет, грешник же потерпит неудачу.
День 1
אשרי 1 Славен человек, который на совет преступников не ходил, на путь грешников не вставал, и в собрании глумливых не сидел; 2 Если же все его помыслы следуют закону Господа, и о законе Его размышляет он день и ночь, 3 станет подобен дереву, посаженному у разлива вод, которое вовремя приносит плоды, и листва которого не вянет: успех ему будет во всем, что делает. 4 Не так преступники! Они, как мякина, уносимая ветром, 5 а потому не устоять злодеям на суде, грешникам не стоять в общине праведников. 6 Ибо Господь признает путь праведников, а путь преступников доведет до погибели».
2. Человек не должен решать за Всевышнего, что ему полагается, а что - нет, и если в его жизни случается удача, надо трепетать, чтобы из-за грехов она не обратилась в свою противоположность.
למה 1 Зачем шумят народы и племена задумывают напрасное? 2 Земные цари собираются, и вельможи держат совет против Господа и помазанника Его: 3 «Сбросим поводья и сорвем с себя сбрую!» 4 На небесах восседающий усмехается; Господь смеется над ними. 5 Когда Он обращается к ним в гневе, приводит их в смятение яростью Своею: 6 «Это Я возвел царя Моего на Сионе, святой горе Моей!» 7 Обращусь к закону твердому! - Господь сказал мне: «Ты сын Мой, с сегодняшнего дня Я буду родителем тебе! 8 Проси у Меня, и Я отдам тебе уделы народов до самых краев земли. 9 Сокруши их тростью железной, как сосуд глиняный вдребезги разбей», 10 Теперь же образумьтесь, цари, примите наставление, правители земные, 11 служите Господу в страхе, молитесь, трепеща. 12 Поставляйте урожай, чтобы не разгневался; чтобы не придти к погибели, ибо стремительно разгорается гнев Его. Прославлены все, кто под защитой Его.
Интересный перевод псалмов!
Молодцы!