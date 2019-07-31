Великий раввин р. Йешая Горовиц пишет в своей книге «Шней лухот hабрит» («Две скрижали завета»), стр. 257: Всякий, чья душа жаждет соединиться с Ним - да будет Он благословен - и с Его славой, пусть сроднится с книгой Теhилим. Наши мудрецы говорят, что Давид молился, чтобы его песнопения читались в синагогах и в бейт-мидрашах, ибо нет у нас ничего выше книги Теhилим.

В ней есть все: многие главы прославляют имя Всевышнего, многие выражают просьбу о прощении и помиловании. Все это от Б-га, и Давид постиг все это при помощи Святого вдохновения. Счастлив человек, который читает Теhилим с песнопением, проникаясь всем сердцем, а не так, как многие в этом поколении, - быстро, без проникновения. Если хотят, чтобы чтение Теhилим было наградой и было угодно Всевышнему, их следует читать с расстановкой.

В 1-й главе книги «Левуш» сказано: «Ввиду того, что главная цель чтения Теhилим - это уничтожить всех “обвинителей“, чтобы молитва могла подняться с миром, то желательно, если возможно, читать Теhилим до утренней молитвы, чтобы “срезать притеснителей“ и обрезать колючки и шипы, окружающие небесную розу, перед молитвой, так чтобы молитва взошла и была принята Всевышним.

Если, однако, человек пришел в синагогу, когда совершается общественная молитва, то ему следует молиться с “миньяном“, а не превращать главное (молитву с “миньяном“) во второстепенное, а второстепенное (чтение Теhилим перед молитвой) - в главное. Следует всегда стараться молиться с “миньяном“, проникновенно и не спеша. Что касается уничтожения “обвинителей“ посредством чтения Теhилим, то ведь наши мудрецы уже ввели чтение “стихов песнопения“ между “Барух шеамар“ и “Йиштабах“ для того, чтобы уничтожить “клипот“ и “обвинителей“, дабы молитва могла взойти с миром“».

Теhилим – «Шатер Йосефа-Ицхака»

С новым русским переводом и кратким комментарием

Перевел и составил комментарий р. Дов-Бер Хаскелевич

Под общей редакцией проф. Г. Брановера

Издательство – «Шамир» – 421 с.

Москва – 2005 г.

ISBN 965-293-058-Х

Теhилим – «Шатер Йосефа-Ицхака» – Содержание

От переводчика

Предисловие

О том, как читать Теhилим

Установление о коллективном чтении Теhилим

Молитва перед чтением Теhилим в будние дни

Книга Теhилим

Молитва после чтения Теhилим

Молитва за больных

Сборник писем р. Йосефа-Ицхака

Из писем и бесед р. Менахема-Мендла

Чтение Теhилим со второго дня месяца элуль и до Йом-Кипура

Теhилим – «Шатер Йосефа-Ицхака» – Молитва перед чтением Теhилим в будние дни

Да будет на то воля Твоя, Бог, Всесильный [Бог] наш и Всесильный [Бог] отцов наших, избравший Давида, раба Своего, и его потомков после него, избравший песнопения и славословия, обратиться в милосердии Своем к чтению песнопений книги Теhилим, которые я буду читать, словно их произносил сам Давид, царь Израиля, мир праху его, да защитит нас его заслуга и да постоит за нас заслуга его стихов, заслуга их слов, их букв, их знаков огласовки и кантилляции, имен, исходящих из них, - из начальных букв и из конечных букв слов, дабы искупить преступления, грехи и прегрешения наши и «срезать притеснителей» и обрезать колючки и шипы, окружающие небесную розу, и соединить «жену юности» с ее Возлюбленным посредством любви, братства и дружбы, и оттуда да снизойдет на нас влияние на нефеш, руах и нешама, дабы очистить нас от грехов наших и простить нам прегрешения наши и искупить преступления наши, как Ты простил Давиду, который произносил эти Теhилим пред Тобою, как сказано: «Бог снял с тебя грех твой - ты не умрешь». И не исторгай нас из этого мира преждевременно, до исполнения дней нашей жизни - семьдесят лет, дабы могли мы исправить то, что испортили.

И заслуга царя Давида да защитит нас, дабы продлил Ты терпение Свое, пока мы не возвратимся к Тебе в полном раскаянии. И из хранилища безвозмездной милости помилуй нас, как написано: «...Помилую Я того, кого решу помиловать, и пожалею того, кого решу пожалеть». И как мы произносим пред Тобою песнопения в этом мире, так да удостоимся мы произносить пред Тобою, Бог, Всесильный [Бог] наш, песнь и хвалу в мире грядущем. И посредством чтения Теhилим да вдохновится «лилия Шарона», чтобы петь приятным голосом ликования и воспевания славы Ливана, мы воздадим ей славу и великолепие в Доме Всесильного нашего, вскоре, в наши дни, амен, вовек!

Перед чтением Теhилим говорят следующие три стиха (Теhилим, 95:1-3): Идите, будем воспевать Бога, трубить будем твердыне спасения нашего. Встретим Его с благодарением, с песнями восклицать будем Ему, что Бог - великая сила, властелин великий над всеми силами.