Теhилим – Теhила Ледавид

С благодарностью Всевышнему за все даруемое еврейскому народу милосердие мое сердце возрадовалось выходу в свет важнейшей книги Священного Писания Теhилим, в которой великий мудрец и праведник царь Давид восхваляет Творца мира, Б-жественное Творение и народ Израиля, избранный Б-гом для возвышенного служения. Из Тайного Учения известно, что нижние структуры этого мира препятствовали появлению на свет души этого вознесенного человека, предназначение которого — раскрыть Б-жественное присутствие в нижнем мире.

По этой причине когда Б-г показал Адаму всю историю его потомков на земле во всех поколениях, Первый человек отдал 70 лет своей жизни царю Давиду, видя, что только он может исправить грех вкушения от Древа Познания добра и зла, в результате которого зло глубоко проникло в добро, в нем укоренилось и с ним смешалось. С того дня все служение человека предназначено для устранения зла из его собственной природы и всего Творения.

Праведный Машиах — потомок царя Давида — окончательно завершит эту задачу. В отношении царя Давида исполнилось пророчество нашего праотца Яакова о царстве колена Йеуды: «Не отойдет скипетр от Йеуды и законоучитель от потомков его...» (Берешит 49:10). Моше рабейну отметил в своем благословении, что Всевышний слышит молитву колена Йеуды: «...услышь, Г-сподь, глас Йеуды, и к его народу приведи его, своими руками он будет сражаться за себя, а Ты будешь ему в помощь от врагов его» (Дварим 33:7).

Царь Давид написал книгу Теhилим, дабы проложить избранному для служения Б-гу народу путь для исполнения возложенной на него задачи по исправлению своих недостатков и обретению счастья, когда он удостоится благословения Г-спода. Такими словами царь Давид начинает свою книгу: «Счастлив человек, который не поступал по совету нечестивых и на путь грешников не становился, и в собрании насмешников не сидел. Только к Торе Г-спода желание его, и Торой Его он занимается днем и ночью» (Теhилим 1:1-2).

В общинах горских евреев, чьи традиции уходят в глубь веков, чтение Теhилим на протяжении поколений было очень важной частью служения Б-гу. Наши отцы и матери извлекали из этой книги наставление, озаряющее их жизни ярким Б-жественным светом. Да благословит нас Всевышний, чтобы книга Теhилим помогла нам стать достойными сыновьями еврейского народа, обрести глубокие знания Торы, прийти к трепетному служению Б-гу и оказывать милосердие своим братьям. Я очень признателен всем, кто принял участие в издании этой книги на русском языке, что несомненно принесет большую пользу многим евреям.

Теhилим – Теhила Ледавид

Текст на иврите с транскрипцией русскими буквами с переводом и комментариями на русском языке

Община горских евреев Москвы – «Байт Сфаради» – 654 с.

Москва – 2019 г.

Теhилим – Теhила Ледавид – Содержание

Золотые строки Давида

Молитва перед чтением Теhилим

По дням недели

1 день недели

2 день недели

3 день недели

4 день недели

5 день недели

6 день недели

Шабат

По дням месяца

1 день месяца

2 день месяца

3 день месяца

4 день месяца

5 день месяца

6 день месяца

7 день месяца

8 день месяца

9 день месяца

10 день месяца

11 день месяца

12 день месяца

13 день месяца

14 день месяца

15 день месяца

16 день месяца

17 день месяца

18 день месяца

19 день месяца

20 день месяца

21 день месяца

22 день месяца

23 день месяца

24 день месяца

25 день месяца

26 день месяца

27 день месяца

28 день месяца

29 день месяца

30 день месяца

Молитва после чтения Теhилим

Письмо Рамбана

Теhилим – Теhила Ледавид – Золотые строки Давида

“Теhилим” — это книга, которая читается во всех концах света на протяжении вот уже нескольких тысячелетий. И не просто читается. Защищает, помогает, спасает, излечивает от, казалось бы, неизлечимых болезней... “Теhилим” — сборник псалмов — является главным плодом духовного творчества Давида, царя нашего, жившего около трех тысяч лет назад. Свой путь Давид начинал пастухом. Но предначертана ему была другая судьба — ему суждено было стать царем. Сорок лет царствования Давида вписались в историю золотыми страницами — под его началом сплотился и окреп еврейский народ.

Семь лет трон Давида находился в Хевроне, а затем царь вошел в Иерусалим, который и сегодня называют городом Давида, правил там тридцать три года, превратив Иерусалим в подлинную столицу, и мечтал построить в ней Храм. Но Всевышний, устами пророка, дал знать Давиду, что не ему, а его сыну Шломо выпадет честь выполнить эту великую миссию. Семьдесят лет было Давиду в день его смерти. Он оставил своему народу процветающее и сильное царство. И книгу псалмов — “Теhилим”. Прожитая им жизнь была непростой. Были в ней не только взлеты, но и падения.

Он сполна познал вкус как победы, так и поражения, вкус смертельного риска, любви и предательства. Но при этом Давид всегда стремился вверх, к святости и чистоте, не мысля и шага без обращения к Всевышнему. Эти обращения, идущие из самых глубин его высокой души, и превратились в поэтические псалмы, затаившие в себе великую тайну — тайну быть услышанными Всевышним. Читая “Теhилим” мы чувствуем, что у Давида, при всем его величии, были те же повседневные жизненные проблемы, что и у каждого из нас. Человеческие конфликты, сложные душевные порывы — все это присутствует в псалмах.

И поэтому, обладая особой “небесной” силой, они в то же время остаются “земными” и подходят всем, кто живет на земле — каждого способны духовно возвысить, каждому помочь и каждого защитить. Как рассказывают мудрецы, завершив свой последний псалом, обратился Давид к Всевышнему: — Владыка мира! Есть ли на свете человек или другое творение, которое славит тебя хвалебными песнями больше, чем я? — Произнес Давид эти слова — и вдруг увидел рядом с собой... лягушку. — Не хвались! — сказала лягушка Давиду. — Я славлю Б-га больше, чем ты!.. Служение Творцу, смирение своего “я” перед Его волей — вот тот фундамент, на котором, как учит книга “Теhилим”, зиждется душевное равновесие. “Я раб Твой, сын рабыни Твоей...

” Само слово “Теhилим” в переводе с иврита означает “прославления”, “хвалебные песни”. Такова основная тема Давида, главная его установка: славить Всевышнего, несмотря ни на что. Кроме того, книга включает в себя молитвы, благо дарения, размышления, песню радости и так далее. На восьми музыкальных инструментах аккомпанировали себе левиты, певшие “Теhилим” в Храме. Следует отметить, что Давид собрал и включил в свою книгу также и песнопения, которые сложили в разные времена десять великих праведников: Адам, Малки-Цэдек, Авраам, Моше, hейман, Едутун, Асаф и трое сыновей Кораха: Асир, Элькана и Авиасаф. Как подбирал Давид эти песнопения, вносил ли в них какие-то изменения — останется его тайной.