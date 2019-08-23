Теhилим – Теhилат Мазаль

Слава Всевышнему — за вдохновение начать эту работу и за счастливый час ее окончания! Благодаря поддерживающей руке Всевышнего удостаиваемся мы чести выпустить в свет данное издание «Теhилим» — с переводом на русский язык и с транскрипцией текста на иврите русскими буквами. Теперь наши братья во всех концах света смогут, даже не зная иврита, правильно прочесть псалмы царя Давида и, благодаря этому, приобщиться к той великой силе, которая кроется в них.

«Теhилим» продолжает нашу традицию выпуска святых книг не только с переводом, но и с транскрипцией текста русскими буквами. С одобрением были встречены всеми, ищущими пути приобщения к духовной культуре, наши предыдущие издания: Сидур (сборник молитв в будние дни, в субботу и в праздники), Пять книг Торы, Махзор на Рош-hашана, Махзор на Йом-Кипур, Пасхальная hагада бухарских евреев.

Эту работу я посвящаю светлой памяти своего деда Шломо Давыдова — вспоминая, как часто держал он в своих руках “Теhилим”. Мой дед прожил долгую — почти столетнюю жизнь. И хотя была она очень даже нелегкой, Шломо до конца своих дней сохранял хорошее здоровье и светлый ум. Он часто рассказывал нам, своим детям и внукам, как книга Теhилим не раз выручала его в самых сложных жизненных обстоятельствах, а несколько раз даже спасала от смерти.

Например, как-то поехал он на работу в кишлак неподалеку от Бухары и остановился там на постоялом дворе. Обычно работал он допоздна, но однажды случайно вернулся домой пораньше. И, воспользовавшись свободным временем, дважды прочитал в тот день “Теhилим”, а вечером, как всегда, произнес молитву и лег спать. Утром дед проснулся и вышел из комнаты. Увидев его, хозяин постоялого двора замер на месте, глядя на Шломо одновременно с ужасом и почтением:

— Скажи мне, кто ты такой? Какая святая сила защищает тебя? — В чем дело? —удивился Шломо. И в ответ услышал о том, как ночью появились на постоялом дворе басмачи — на лошадях и с мечами в руках. Испугавшись угроз, хозяин впустил их вовнутрь. Басмачи были настроены воинственно. Они ворвались в комнату Шломо и... И вдруг — с криками “Огонь!”, “Огонь!” — испуганно попятились назад. Выскочили из комнаты и, даже не став отвязывать лошадей, разбежались в разные стороны.

Теhилим – Теhилат Мазаль

Текст на иврите с транскрипцией русскими буквами и сегулот на всякие случаи жизни

Община горских евреев Москвы – «Байт Сфаради» – 473 с.

Москва – 2019 г.

Теhилим – Теhилат Мазаль – Содержание

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Молитва после чтения Теhилим

Тикун ha-Клали

Молитва о заработке и пропитании

Молитва от дурного глаза и о выздоровлении

Письмо Рамбана

Молитва в пути

Порядок молитв в День Спасения и Освобождения

Теhилим – Теhилат Мазаль – МОЛИТВА ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ТЕhИЛИМ

ЕhИ РАЦОН МИЛЕФАНЭХА АДОНАЙ ЭЛОhЭНУ ВЕЛОhЭ АВОТЭНУ, hАБОХЭР БЕДАВИД АВДО УВЗАРЪО АХАРАВ, УВШИРОТ ВЕТИШБАХОТ, ШЕТЕРАХЭМ АЛЕНУ УТhЭ ХАШУВА ЛЕФАНЭХА КЕРИАТ МИЗМОРЭ ТЕhИЛИМ ШЕНИКРА, КЕЙЛУ ХИВАНЕНУ БЕХОЛЬ-hАКАВАНОТ hАРЕУЁТ ЛЕХАВЭН. УВХОАХ ПЕСУКЭ ТЕhИЛИМ ВЕТЕВОТЕhЭМ ВЕОТИЁТЕhЭМ УНКУДОТЕhЭМ ВЕТААМЕhЭМ, УШМОТЭХА hАКЕДОШИМ hАКЕТУВИМ БАhЭМ, ВЕhАШЕМОТ hАЁЦЕИМ МЕhЭМ МЕРАШЕ ТЕВОТ УМИСОФЭ ТЕВОТ

ВЕХИЛУФЭ ТЕВОТ, УВИЗХУТ ДАВИД hАМЭЛЕХ, АЛАВ hАШАЛОМ, ЕhЕМУ-НА РАХАМЭХА АЛЁНУ, (в субботу не произносят: ВЕТИМХОЛЬ ВЕТИСЛАХ УТХАПЭР ЭТ КОЛЬ-ХАТОТЭНУ АВОНОТЭНУ УФШАЭНУ). УТhЭ КЕРИАТ МИЗМОРЭ ТЕhИЛИМ РЕЦУЯ ЛЕФАНЭХА ЛЕЗАМЭР АРИЦИМ, УЛЬhАХРЙТ КОЛЬ-hАХОХИМ ВЕhАКОЦИМ hАСОВЕВЙМ hАШОШАНА ЭЛЬЁНА, УЛЬХАБЭР ЭШЕТ НЕУРИМ ИМ ДОДА БЕАhАВА ВЕАХВА ШАЛОМ ВЕРЕУТ. УВРОВ РАХАМЭХА ЙИМАШЕХ АЛЕНУ ШЕФА ЕШУА ВЕРАХАМИМ, (в субботу не произносят: ЛЕТАhАРЭНУ МЕХАТОТЭНУ ВААВОНОТЭНУ. УХМО ШЕСАЛАХТА ЛЕДАВИД hАМЭЛЕХ,