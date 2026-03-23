Телепов - 1+1=? (арифметика отношений до брака)
Центральный вопрос книги: кем вы должны быть до того, как вступите в союз? Телеповы доказывают, что для того, чтобы результат «сложения» был успешным, каждая единица должна быть целой. Книга фокусируется на личной зрелости и самоидентификации как необходимом условии для здорового брака.
Авторы разбирают типичные ошибки «половинок», ищущих спасения в другом человеке, и предлагают стратегию построения отношений, основанную на дружбе, общих ценностях и духовном единстве. Это честный разговор о границах, влюбленности и о том, как не «потерять себя», найдя другого.
Михаил и Надежда Телеповы – 1+1=? (арифметика отношений до брака)
Москва: Издательство «Протестант», 2006. – 128 с.
ISBN 5-85770-259-3
Михаил и Надежда Телеповы – 1+1=? – Содержание
Авторское предисловие
Начало построения отношений
Вход через дверь «закон»
Вход через дверь «секс»
Вход через дверь «любовь»
Рискуете ли вы, входя через дверь «любовь»
Точка возврата
Тревожные сигналы
Что, если все-таки расставание?
Почему люди женятся?
Божий дизайн брака
Навыки общения
Семейный бюджет
Роли и обязанности в супружестве
