Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Телепов - 1+1=? (арифметика отношений до брака)

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Центральный вопрос книги: кем вы должны быть до того, как вступите в союз? Телеповы доказывают, что для того, чтобы результат «сложения» был успешным, каждая единица должна быть целой. Книга фокусируется на личной зрелости и самоидентификации как необходимом условии для здорового брака.

Авторы разбирают типичные ошибки «половинок», ищущих спасения в другом человеке, и предлагают стратегию построения отношений, основанную на дружбе, общих ценностях и духовном единстве. Это честный разговор о границах, влюбленности и о том, как не «потерять себя», найдя другого.

Михаил и Надежда Телеповы – 1+1=? (арифметика отношений до брака)

Москва: Издательство «Протестант», 2006. – 128 с.

ISBN 5-85770-259-3

Михаил и Надежда Телеповы – 1+1=? – Содержание

  • Авторское предисловие

  • Начало построения отношений

  • Вход через дверь «закон»

  • Вход через дверь «секс»

  • Вход через дверь «любовь»

  • Рискуете ли вы, входя через дверь «любовь»

  • Точка возврата

  • Тревожные сигналы

  • Что, если все-таки расставание?

  • Почему люди женятся?

  • Божий дизайн брака

  • Навыки общения

  • Семейный бюджет

  • Роли и обязанности в супружестве

Views 38
Rating 5.0 / 5
Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

