Телепов - Есть только миг

Эта книга посвящена преодолению кризиса бессмысленности. Телеповы анализируют парадоксальные утверждения Екклесиаста о «суете сует», переводя их на язык современной психологии. Авторы показывают, что признание временности и «тщетности» многих земных достижений — это не тупик, а точка освобождения.
Центральная идея книги — научиться жить в «миге», который дарован Богом. Авторы исследуют, как перестать гнаться за призраками будущего или оплакивать прошлое, и начать находить радость в простых вещах: труде, пище, общении и осознании своего присутствия перед Творцом. Это книга о том, как превратить экзистенциальную тревогу в глубокий покой.
Телеповы, Михаил и Надежда - Есть только миг – Екклесиаст о смысле жизни
Нижнегорский: П. В. Молитвеник, 2008.- 160 с.
ISBN 978-966-2072-05-1
Телеповы, Михаил и Надежда - Есть только миг – Содержание
Екклесиаст и современность
Детские мечты и современность
Авторитеты и современность
Стремление к наслаждению и современность
Мудрость и современность
Работа и современность
Время и современность
Добрые дела и современность
Справедливость и современность
Отношения «палач-жертва» и современность
Близкие отношения и современность
Начальники и современность
Притеснения и современность
Накопительство и современность
Удовлетворенность и современность
Стремление к лучшему и современность
Праведность и современность
Самоуважение и современность
Жизненные ценности и современность
Признание заслуг и современность
Невежество и современность
Иерархия и современность
Вложения и современность
Неизбежность смерти и современность
Смысл жизни и современность
Список литературы
