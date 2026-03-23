Телепов - Есть только миг

Category ESXATOS BOOKS, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Эта книга посвящена преодолению кризиса бессмысленности. Телеповы анализируют парадоксальные утверждения Екклесиаста о «суете сует», переводя их на язык современной психологии. Авторы показывают, что признание временности и «тщетности» многих земных достижений — это не тупик, а точка освобождения.

Центральная идея книги — научиться жить в «миге», который дарован Богом. Авторы исследуют, как перестать гнаться за призраками будущего или оплакивать прошлое, и начать находить радость в простых вещах: труде, пище, общении и осознании своего присутствия перед Творцом. Это книга о том, как превратить экзистенциальную тревогу в глубокий покой.

Телеповы, Михаил и Надежда - Есть только миг – Екклесиаст о смысле жизни

Нижнегорский: П. В. Молитвеник, 2008.- 160 с.

ISBN 978-966-2072-05-1

Телеповы, Михаил и Надежда - Есть только миг – Содержание

  • Есть только миг

  • Екклесиаст и современность

  • Детские мечты и современность

  • Авторитеты и современность

  • Стремление к наслаждению и современность

  • Мудрость и современность

  • Работа и современность

  • Время и современность

  • Добрые дела и современность

  • Справедливость и современность

  • Отношения «палач-жертва» и современность

  • Близкие отношения и современность

  • Начальники и современность

  • Притеснения и современность

  • Накопительство и современность

  • Удовлетворенность и современность

  • Стремление к лучшему и современность

  • Праведность и современность

  • Самоуважение и современность

  • Жизненные ценности и современность

  • Признание заслуг и современность

  • Невежество и современность

  • Иерархия и современность

  • Вложения и современность

  • Неизбежность смерти и современность

  • Смысл жизни и современность

  • Список литературы

Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

