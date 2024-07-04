Телепов - Воспитание родителей
«Человека встречают по одежке...». Но вот судят человека по тем жизненным ценностям, по которым он живет, которым учит, которые несет окружающим людям. В том числе по которым воспитывает своих детей.
Приходя на прием к врачу, мы сначала говорим о симптомах болезни. Врач ставит диагноз и только потом прописывает лечение. Поэтому первое, что нам, как родителям, необходимо сделать, чтобы воспитать гармоничную личность, — поставить себе диагноз, определить свое отношение к ценностям и антиценностям.
О БОГАТСТВЕ
Вещизм — это зависимость самооценки от наличия (или отсутствия) в твоей собственности той или иной вещи. Дети, например, часто оценивают друг друга по модели купленного родителями велосипеда или по марке машины у папы.
Как-то мы стали свидетелями одной весьма поучительной сценки в воскресной школе. Перед началом занятия дети (возраст 5-6 лет) что-то бурно обсуждали. Как вы думаете, что именно? Мальчики оценивали достоинства купленных им игрушек, причем многие из этих предметов были принесены в класс на всеобщее одобрение. Девочки, одетые в модельные платьица, обсуждали свойства блесточек, ленточек и пряжек в фасонах своих нарядов. Напряжение росло, так как каждому чего-то не хватало из того, что имелось у другого. Тут в класс вошла бедно одетая девчушка. На нее никто не обратил внимания, и она, казалось, была этому даже рада, села в уголке, сжалась в комочек, всем своим видом говоря: «Меня здесь нет. Я — никто, потому что у меня ничего нет!» Учительница воскресной школы повела себя мудро. Она предложила в классе инсценировать «Золушку». Быстро распределили роли, и действо началось: дети импровизировали, всем было весело и уютно, а той девчушке — особенно, потому что именно ее педагог выбрала на роль Золушки! А потом детям был задан вопрос:
— Можете ли вы назвать качества, которыми обладала Золушка?
Дети наперебой стали выкрикивать со своих мест:
— Терпение!
-— Доброта!
— Скромность!
— Любовь к людям!
И как только называлось какое-то прекрасное человеческое свойство, учительница прикрепляла к скромной одежде девчушки-золушки блестящую звездочку из фольги.
Телепов М., Телепова Н. - Воспитание родителей - Вопросы для размышления
М.: Центр «Нарния», 2006. — 160 с.: ил. Н. Беляева
ISBN 5-901975-33-2
Телепов М., Телепова Н. - Воспитание родителей – Содержание
К читателю
ОТ АВТОРОВ
ЛОЖНЫЕ ЦЕННОСГИ
- О богатстве
- Об образовании
- О внешнем виде
- О занятиях спортом
- О социальной активности
ОЖИДАНИЯ НАШИХ ДЕТЕЙ
- Что нужно ребенку от папы (рассуждения Михаила)
- Что нужно ребенку от мамы (рассуждения Надежды)
САМООЦЕНКА РЕБЕНКА
- Родительская поддержка
- Умение разговаривать с детьми
- Христианский взгляд на секс
- Стойкость убеждений
- Уважение личности ребенка
- Установление границ
- Настойчивость в достижении цели
- Уважение окружающих
- Ответственность ребенка
- Ожидания, возлагаемые на детей
ДИСЦИПЛИНА И ДЕТИ
- Возможные поощрения
- Принципы наказания
- Физическое наказание
- Провокация непослушания
МЫ И МИР ВОКРУГ НАС
- Отношение к детству
- Отношение к человеческой личности
НАШЕ НАСЛЕДИЕ (вместо эпилога)
Список литературы
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