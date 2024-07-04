Телепов - Воспитание родителей

«Человека встречают по одежке...». Но вот судят человека по тем жизненным ценностям, по которым он живет, которым учит, которые несет окружающим людям. В том числе по которым воспитывает своих детей.

Приходя на прием к врачу, мы сначала говорим о симптомах болезни. Врач ставит диагноз и только потом прописывает лечение. Поэтому первое, что нам, как родителям, необходимо сделать, чтобы воспитать гармоничную личность, — поставить себе диагноз, определить свое отношение к ценностям и антиценностям.

О БОГАТСТВЕ

Вещизм — это зависимость самооценки от наличия (или отсутствия) в твоей собственности той или иной вещи. Дети, например, часто оценивают друг друга по модели купленного родителями велосипеда или по марке машины у папы.

Как-то мы стали свидетелями одной весьма поучительной сценки в воскресной школе. Перед началом занятия дети (возраст 5-6 лет) что-то бурно обсуждали. Как вы думаете, что именно? Мальчики оценивали достоинства купленных им игрушек, причем многие из этих предметов были принесены в класс на всеобщее одобрение. Девочки, одетые в модельные платьица, обсуждали свойства блесточек, ленточек и пряжек в фасонах своих нарядов. Напряжение росло, так как каждому чего-то не хватало из того, что имелось у другого. Тут в класс вошла бедно одетая девчушка. На нее никто не обратил внимания, и она, казалось, была этому даже рада, села в уголке, сжалась в комочек, всем своим видом говоря: «Меня здесь нет. Я — никто, потому что у меня ничего нет!» Учительница воскресной школы повела себя мудро. Она предложила в классе инсценировать «Золушку». Быстро распределили роли, и действо началось: дети импровизировали, всем было весело и уютно, а той девчушке — особенно, потому что именно ее педагог выбрала на роль Золушки! А потом детям был задан вопрос:

— Можете ли вы назвать качества, которыми обладала Золушка?

Дети наперебой стали выкрикивать со своих мест:

— Терпение!

-— Доброта!

— Скромность!

— Любовь к людям!

И как только называлось какое-то прекрасное человеческое свойство, учительница прикрепляла к скромной одежде девчушки-золушки блестящую звездочку из фольги.

Телепов М., Телепова Н. - Воспитание родителей - Вопросы для размышления

М.: Центр «Нарния», 2006. — 160 с.: ил. Н. Беляева

ISBN 5-901975-33-2

Телепов М., Телепова Н. - Воспитание родителей – Содержание

К читателю

ОТ АВТОРОВ

ЛОЖНЫЕ ЦЕННОСГИ

О богатстве

Об образовании

О внешнем виде

О занятиях спортом

О социальной активности

ОЖИДАНИЯ НАШИХ ДЕТЕЙ

Что нужно ребенку от папы (рассуждения Михаила)

Что нужно ребенку от мамы (рассуждения Надежды)

САМООЦЕНКА РЕБЕНКА

Родительская поддержка

Умение разговаривать с детьми

Христианский взгляд на секс

Стойкость убеждений

Уважение личности ребенка

Установление границ

Настойчивость в достижении цели

Уважение окружающих

Ответственность ребенка

Ожидания, возлагаемые на детей

ДИСЦИПЛИНА И ДЕТИ

Возможные поощрения

Принципы наказания

Физическое наказание

Провокация непослушания

МЫ И МИР ВОКРУГ НАС

Отношение к детству

Отношение к человеческой личности

НАШЕ НАСЛЕДИЕ (вместо эпилога)

Список литературы