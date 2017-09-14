Нельзя одновременно верить в Грааль, Копье Судьбы и свастику, Гитлер верил; верил в темные и светлые силы. Он любил повторять: «Я как сомнамбула, иду туда, куда мне предписывает идти Провидение. Я веру в магию Копья». Копье Судьбы должно было аккумулировать в себе магические силы, унаследованные в крови бого-избранного народа. Гитлер считал таким народом арийцев, лиц «с нордическим характером и силой воли».

Одуревший от пожизненного заключения в тюрьме Шпандау Рудольф Гесс заполнял страницу за страницей своего дневника: «Поход Германии на Восток по сути дела был санкционирован Центром космического контакта на Земле, так называемой Шамбалой. Махатмы не только подсказывали Гитлеру необходимость разгромить источник пролетарского зла, захватившего территорию России, но и направили в Генеральный штаб Рейха своих «специалистов».

Вадим Телицын - Святой Грааль и Третий рейх

Москва: Эксмо, Яуза, 2004 г. - 384 с.

ISBN 5-699-08755-9

Вадим Телицын - Святой Грааль и Третий рейх - Содержание

От автора

Часть I ЧАША

Вместо введения

ТАИНСТВЕННОЕ САМОУБИЙСТВО

Глава 1 НАЧАЛО

Глава 2 ВСЕ О ГРААЛЕ

Глава 3 ТАЙНЫ МОНСЕГЮРА

Глава 4 КТО ВЫ, ОТТО РАН?

Глава 5 В ПОИСКАХ ГРААЛЯ

Глава 6 ПО СЛЕДАМ ПРОФЕССОРА РАНА

Часть II КОПЬЕ СУДЬБЫ

Глава 1 МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК

Глава 2 КАССИУС ГАЙ И ДРУГИЕ

Глава 3 ДВАДЦАТЫЙ ВЕК – НАЧАЛО

Глава 4 ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Заключение

Использованная литература и электронные издания

Вадим Телицын - Святой Грааль и Третий рейх – От автора

«Что есть Бог?

Мы, приходящие в этот мир,

Молчим.

Мы не знаем его имя.

Мы остаемся безмолвными.

Мы тихо молимся...

Кто захочет сказать,

Кто Он есть,

Должен быть тем,

Кто Он есть!

Аминь».

Ран Отто. Крестовый

поход против Грааля

Чаша Грааля (или Святая Чаша), Копье Кассиуса-Лонгина (или Копье Судьбы), меч Святого Маврикия — все эти евангельские реликвии ассоциируются в нашем сознании как нечто мифологическое, нереальное... Но так уж устроена людская ментальность, человеческая душа, что наиболее эмоционально неуравновешенные и чересчур впечатлительные представители человеческого сообщества, поверив в присущие этим реликвиям сверхъестественные возможности, стремятся овладеть ими. Как правило, все попытки эти имеют одну подоснову — стремление завоевать (в прямом смысле этого слова) мир, и поэтому поиск «способствующих» мировому господству связан с именами, и деятельностью тиранов и диктаторов, полководцев и государей, оставивших в истории свой кровавый след.

Иисус Христос и Иосиф Аримафейский, Фридрих Ницше (к трудам которого мы постоянно обращались) и Рихард Вагнер (без чьей музыки невозможно понять культуру Германии вообще и Третьего рейха — в частности), катары-альбигойцы и крестоносцы, нацисты и рыцари Круглого стола короля Артура, германские археологи и советские шпионы, американские ковбои (вспомним только не менее легендарного, чем сама Чаша Грааля, Индиану Джонса, ищущего реликвию по всему свету) и масоны, антисемиты и сионисты, нищие и святые, политиканы и философы, вожди и обыватели, поэты и журналисты, и просто сумасшедшие всех мастей, и прочие, и прочие, и прочие, — все они, увлекшись красивыми легендами, пытались докопаться до истины... Кто-то остался в человеческой памяти и истории, другие — сгинули без следа (ниже мы попытаемся восстановить жизненный путь некоторых из них, стремясь отдать должное человеческой настойчивости и любознательности), третьи — судьбой своей повторяли избитую истину о «превращении трагедии в фарс». Так или иначе, но и наше повествование — история о судьбах людей, делавших эту историю. Причем — о двух лицах, оставивших свои имена на скрижалях истории. Остальные «действующие лица» служат нам лишь для «фона».

Но жизнь каждого из втянутых в поиски евангельских реликвий людей — прекрасный материал для написания самых захватывающих приключенческих романов. Стоит только подкрепить порой неправдоподобные сюжеты документальными свидетельствами, и история Чаши и Копья заиграет новыми и оригинальными гранями.