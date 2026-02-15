Тематическая программа Библейской школы по вероучению ОЦ ХВЕ
Эта программа представляет собой систематизированный курс, разработанный для глубокого изучения доктринальных основ Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской (ОЦ ХВЕ). В центре обучения находится Священное Писание как единственный и непогрешимый авторитет в вопросах веры и жизни. Курс охватывает ключевые библейские догматы: учение о триединстве Бога, божественности Иисуса Христа и грехопадении человека. Особое внимание уделяется специфическим пятидесятническим акцентам: крещению Духом Святым со знамением иных языков, действию духовных даров в современной церкви и необходимости практического освящения как видимого плода спасения.
Вторая часть программы сфокусирована на церковном устройстве и практическом благочестии. В ней детально рассматриваются священнодействия (водное крещение, хлебопреломление, молитва над больными), а также этические нормы поведения христианина в семье и обществе. Программа призвана не просто дать теоретические знания, но сформировать у студентов четкую библейскую позицию, позволяющую противостоять ложным учениям и эффективно нести служение. Обучение направлено на подготовку посвященных служителей, которые осознают ответственность перед Богом за сохранение чистоты евангельского учения и исполнение Великого Поручения Христа в современном мире.
Учебное пособие.— Винница: Слово Христианина, 1998. — 368 с.
Тематическая программа Библейской школы по вероучению ОЦ ХВЕ - Содержание
ЧАСТЬ 1. Тематическое богословие
1. Вероучение Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской - 2. Пастерология — определение и избрание служителей - 3. Ответственность, долг, права и власть служителя в Церкви Христовой - 4. Структура управления ОЦ ХВЕ - 5. Избрание, цель и назначение Церкви Христовой на земле и в вечности - 6. Божья любовь и значение Голгофского креста для Церкви - 7. Основание и вера Церкви Христовой, которая есть дом и храм Божий - 8. Спасительная благодать и полнота Церкви - 9. Рождение свыше и духовный возраст - 10. Испытание веры. Значение испытания для Церкви - 11. Законы освящения для Церкви Христовой - 12. Служение Духа Святого в Церкви Христовой - 13. Крещение Духом Святым - 14. Исполнение Духом Святым - 15. Действие даров Духа Святого в Церкви Христовой - 16. Что говорит Библия о болезнях людей и об их исцелении - 17. Учение о возложении рук - 18. Вечеря Господня, ее значение и заповедь приветствия - 19. Служение Церкви в собрании святых - 20. Созидание семьи на основании Слова Божьего - 21. Слово Божье к живущим в браке - 22. Слово Божье о разводе - 23. Заповеди, которые должен знать и исполнять христианин - 24. Библейское время, в которое мы живем - 25. О древнем змие, называемом диаволом и сатаной - 26. Об антихристе, человеке греха, сыне погибели - 27. Обзор плана Божьего спасения от Альфы до Омеги - 28. Ангелы, их сущность и служение - 29. Учение о воскресении и о суде вечном (Евр. 6:12)
Часть 2. Гомилетика
30. Что такое проповедь? - 31. Кто такой проповедник и какие бывают проповеди? - 32. В чем заключается служение проповедника? - 33. Построение проповедей и их деление по содержанию - 34. Разновидности проповедей - 35. Советы проповедникам - 36. Служение евангелиста - 37. Темы и образцы проповедей и бесед - 38. Образцы проповедей и бесед
Часть 3. Экзегетика — разбор и изучение Священных Писаний
39. Основные события для заучивания наизусть - 40. Познание о Библии, ее авторство цель написания - 41. Канонические и апокрифические книги Библии - 42. Переводы Библии - 43. Деление книг Библии по содержанию - 44. Разбор книги Бытие - 45. Разбор некоторых мест Священного Писания - 46. Взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветами - 47. Цель написания четырех Евангелий - 48. Характерные особенности каждого Евангелия - 49. Схема уникальных событий в Евангелии - 50. Притчи Господа нашего Иисуса Христа - 51. Чудеса Господа нашего Иисуса Христа - 52. Притчи Нового Завета - 53. Краткая характеристика апостольских посланий и объяснения некоторых особенно важных мест - 54. Объяснение грехов, которые бывают у людей
ЧАСТЬ 4. Географический обзор Ветхого и Нового Заветов
55. Странствования патриархов по обетованной земле - 56. Выход народа Израильского из Египта. Путь в обетованную землю - 57. Миссия Иисуса Христа по согласованию Евангелия - 58. Географический обзор - 59. Служение ранней Церкви - 60. Краткое описание миссионерских путешествий апостола Павла
ЧАСТЬ 5. История возникновения и развития христианства
Приложение
