Школа жизни порой преподаёт нам трудные уроки, но именно они дают нам ценные знания, особенно когда наш учитель Сам Господь Иисус.

Самые суровые уроки я прошла в четырёх стенах камеры в Схевенингене в Голландии; она была шесть шагов в длину и два шага в ширину, а дверь можно было открыть только снаружи. Позже были и заборы по периметру из колючей проволоки под напряжением, ограждающие концлагерь в Германии. На воротах стояли охранники с заряженными автоматами. Именно там, в Равенсбрюке, умерло более девяноста шести тысяч женщин.

После этой тюрьмы весь мир стал моей классной комнатой. Со времён Второй мировой войны я объехала мир дважды и выступала более чем в шестидесяти странах на всех континентах. За эти тридцать лет я хорошо узнала аэропорты, автовокзалы и паспортные отделы. Подо мной были колёса всех видов транспорта: колёса автомобилей, поездов, рикш, гужевых повозок и шасси самолётов. Колёса, колёса, колёса! Даже колёса инвалидных колясок.

Мне оказывали радушный приём в огромном количестве домов. Я спала на тысячах кроватей. Иногда мне доводилось спать на удобных кроватях с поролоновыми матрасами в Соединённых Штатах, а порой приходилось ночевать на циновках на грязном полу в Индии. Я останавливалась в чистых номерах и грязных комнатах. В ванной комнате в моём гостиничном номере в Голливуде стояла римская ванна, а из окна открывался вид на экзотические растения и цветы; в Борнео же моей ванной комнатой была мазанка, в которой притулилась лишь бочка с холодной водой. Однажды, когда я гостила у группы молодых еврейских девушек в Израиле, мне пришлось перелезать через гору строительных материалов и проходить через заваленное мусором поле, чтобы добраться до уборной, которая представляла собой лишь дырку в земле. Отыскать этот туалет ночью было бы попросту невозможно.

В поездках, даже сейчас, когда мне девятый десяток, у меня всегда в руках и сердце Библия - само Слово Жизни, которое распирает от Благой вести. В нём содержится много всего для каждого. Я часто чувствую себя так, как, должно быть, чувствовали себя ученики, когда накормили более пяти тысяч людей пятью хлебами и двумя рыбами. А весь секрет был в том, что они получили эту пищу из благословенных рук Христа. Пища была в таком изобилии, что наелись все, и ещё осталось двенадцать коробов с остатками еды.

В Слове было много всего для умиравших в концлагерях; в нём было много всего для тысяч людей, собиравшихся в университетах, городских залах и церквях по всему миру. Иногда я благовествовала лишь нескольким заключённым, стоявшим за решёткой и с жадностью внимавшим каждому моему слову. А однажды мне довелось проповедовать шести миссионерам в Японии, предложившим мне своё гостеприимство во время ливня, продолжавшегося в течение двадцати восьми часов и ставшего причиной гибели свыше тысячи человек. Меня слушали группы, состоящие и из нескольких сотен человек, и многотысячная толпа народа в Индии, собравшаяся под пандалом (большим навесом, защищающим людей от палящего солнца), и огромное количество людей в Южной Америке, собиравшихся в театральных залах. Я выступала перед десятками тысяч на гигантских стадионах в Америке и отправлялась в горы Северной Каролины, чтобы побеседовать с небольшой группой девочек в летнем лагере.

Корри тен Бум - Странствия для Господа – История, которая начинается там, где заканчивается «Убежище»

М.: «CLC Филадельфия», 2016. - 240 с.

ISBN 978-5-99070-761-0

Корри тен Бум - Странствия для Господа – Содержание

Предисловие Джеми Букингема

Введение. Мир - моя классная комната